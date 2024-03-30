Дмитрий Сенников: «Дзюба – нападающий № 1 в «Локо». Он не может убежать, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге. Но алтернативы ему нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Матч ТВ Тимур Сулейманов Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Дмитрий Сенников считает, что Артем Дзюба сейчас лучший нападающий в «Локо».

35-летний форвард перешел в «Локо» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ Артем Дзюба набрал 7 (4+3) балла в 18 матчах.

– Он не один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически, и его заменили после первого тайма.

Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба – нападающий номер один в «Локомотиве». Других вариантов нет.

– Нет ли опасности, что на финише сезона Дзюба будет играть не на команду, а на свою личную статистику, чтобы продлить контракт с «Локомотивом»?

– Думаю, что такого не будет. Есть премиальные за игры, какое‑то место. Как он, так и партнеры могут сыграть на статистику. Мы видели, что в первом круге Дзюба, наоборот, отдавал много передач, старался играть в подыгрыше.

Он меньше забил, хотя у него было много моментов. А сейчас, может быть, во втором круге будет наоборот – два‑три прострела, Дзюба подставит ногу и благодаря партнерам может улучшить статистику. Он же не может взять мяч в центре поля, обыграть всех и забить. Дзюба – зависимый игрок.

– Некоторые даже называют его пешеходом. Вы согласны с такой нелестной оценкой?

– Дзюба хорошо играет корпусом и головой. Понятно, что он не может убежать со своей половины поля, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге, но все равно от него очень много пользы. Просто на данный момент Дзюбе нет альтернативы.

Сулейманов – хороший, перспективный парень, но в этом сезоне ему надо выходить на замены. Когда это происходит, он усиливает игру. В основном составе ему пока рано играть, – сказал бывший защитник «Локомотива».

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18 комментариев
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От Сулейманова пользы в разы больше, чем от Дзюбы в его нынешнем состоянии. Дзюба, похоже, все.
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Ой, а вы мягкий знак в заголовке потеряли! 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Ой, а вы мягкий знак в заголовке потеряли! 😊
Алтернативы, конечно же, нет, а альтернатива всегда найдется
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Аль-Тернатива ©
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Нормальный тренер в таких случаях пробует варианты без чистого нападающего, например, с ложной 9, или с парой скоростных игроков (по примеру Вини - Родриго), но Галактионов продолжает ставить на то, что уже давно перестало работать
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У Дзюбы есть класс и с этим никто не спорит. Просто с его нынешней скоростью и скорее даже выносливостью, игра в атаке однообразна и предсказуема. Либо на поле тупо на игрока меньше.
На замену он и вправду неплохо вышел. Именно такая роль у него и должна быть - запасного. Он прессинг даже обозначать не может на постоянной основе. Защитник может вокруг него с мячом бегать и Дзюба один раз из пяти сделает в его сторону рывок.
Пока он в стартовом составе, Локо очень ограничен.
И на счёт обыгрыша на фланге я с Сенниковым не согласен. Дзюба не раз уже укрывал мяч корпусом и сам себе его прокидывал. Только ему сразу же надо делать пас, иначе его сразу же догонят и накроют.
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Сулейманов как то умудрился же за Пари НН 8 мячей забить, в Локо он тем более способен на такое же, так как тут партнёры сильнее. Выпуйскайте его постоянно и играйте на него. Дзюба пусть в конце, на ставших защитников выходит. Свежие защитники уже как орехи щелкают его.
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Ответ Джульетта Джульетта
Кто рыщет, т☺т всегда 😉бретет ®
Годно! 😊
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Ответ Гамарджоба Генацвале
От Сулейманова пользы в разы больше, чем от Дзюбы в его нынешнем состоянии. Дзюба, похоже, все.
Просто надо научиться попадать в голову Дзюбе. 😊
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Ответ Джульетта Джульетта
Алтернативы, конечно же, нет, а альтернатива всегда найдется
Ищущий да обрящет! 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Ищущий да обрящет! 😊
Кто рыщет, т☺т всегда 😉бретет ®
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алтернативы?
русский язык неродной, а мягкий знак излишество?
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Дзюба сейчас уже игрок уровня аутсайдеров лиги. Но Гала будет топить за продление контракта, так что игроку не особо и нужно выкладываться в матчах.
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Дзюба УБЕЖАТЬ ??? Отползти максимум !!!
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Ответ Чебурашка от Гены
Просто надо научиться попадать в голову Дзюбе. 😊
Как Павлюченко
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Ответ Великий Алонсо
Зато у Артемки прибор классный 😏😌
Есть приборы ручной работы, а у Дзюбы для ручной работы.
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