Дмитрий Сенников: «Дзюба – нападающий № 1 в «Локо». Он не может убежать, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге. Но алтернативы ему нет»
Дмитрий Сенников считает, что Артем Дзюба сейчас лучший нападающий в «Локо».
35-летний форвард перешел в «Локо» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ Артем Дзюба набрал 7 (4+3) балла в 18 матчах.
– Он не один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически, и его заменили после первого тайма.
Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба – нападающий номер один в «Локомотиве». Других вариантов нет.
– Нет ли опасности, что на финише сезона Дзюба будет играть не на команду, а на свою личную статистику, чтобы продлить контракт с «Локомотивом»?
– Думаю, что такого не будет. Есть премиальные за игры, какое‑то место. Как он, так и партнеры могут сыграть на статистику. Мы видели, что в первом круге Дзюба, наоборот, отдавал много передач, старался играть в подыгрыше.
Он меньше забил, хотя у него было много моментов. А сейчас, может быть, во втором круге будет наоборот – два‑три прострела, Дзюба подставит ногу и благодаря партнерам может улучшить статистику. Он же не может взять мяч в центре поля, обыграть всех и забить. Дзюба – зависимый игрок.
– Некоторые даже называют его пешеходом. Вы согласны с такой нелестной оценкой?
– Дзюба хорошо играет корпусом и головой. Понятно, что он не может убежать со своей половины поля, как Глушенков или Пиняев, и обыграть на фланге, но все равно от него очень много пользы. Просто на данный момент Дзюбе нет альтернативы.
Сулейманов – хороший, перспективный парень, но в этом сезоне ему надо выходить на замены. Когда это происходит, он усиливает игру. В основном составе ему пока рано играть, – сказал бывший защитник «Локомотива».
На замену он и вправду неплохо вышел. Именно такая роль у него и должна быть - запасного. Он прессинг даже обозначать не может на постоянной основе. Защитник может вокруг него с мячом бегать и Дзюба один раз из пяти сделает в его сторону рывок.
Пока он в стартовом составе, Локо очень ограничен.
И на счёт обыгрыша на фланге я с Сенниковым не согласен. Дзюба не раз уже укрывал мяч корпусом и сам себе его прокидывал. Только ему сразу же надо делать пас, иначе его сразу же догонят и накроют.
русский язык неродной, а мягкий знак излишество?