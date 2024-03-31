Дзюба и Тикнизян из-за травм не попали в заявку «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Краснодар Матч ТВ Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба и Наир Тикнизян не сыграют за «Локомотив» с «Краснодаром».

Нападающий и защитник не приехали с командой на матч 22‑го тура Мир РПЛ.

Тикнизян получил травму задней поверхности бедра в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 6:7 по пенальти).

По информации «Спорт-Экспресса», у Дзюбы небольшое повреждение. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 35-летнего футболиста и оставить форварда вне заявки.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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8 комментариев
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вообще то, это целых две новости... хорошая и плохая
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Дзюба зря в Китай не уехал
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У Дзюбы травма его огромного посоха?.... 😌😌
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У Дзюбы мозоль на правой руке? Факт, незначительная травма, но лучше не рисковать здоровьем ветерана.
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У Локо появился шанс :)
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Ответ selso99
Дзюба зря в Китай не уехал
Сезон закончится и уедет . Слуцкий уже ангажирует его там
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поступила команда сливать для видимости интриги?
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