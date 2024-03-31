Дзюба и Тикнизян из-за травм не попали в заявку «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Артем Дзюба и Наир Тикнизян не сыграют за «Локомотив» с «Краснодаром».

Нападающий и защитник не приехали с командой на матч 22‑го тура Мир .

получил травму задней поверхности бедра в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 6:7 по пенальти).

По информации « », у небольшое повреждение. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 35-летнего футболиста и оставить форварда вне заявки.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.