Дзюба и Тикнизян из-за травм не попали в заявку «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
Артем Дзюба и Наир Тикнизян не сыграют за «Локомотив» с «Краснодаром».
Нападающий и защитник не приехали с командой на матч 22‑го тура Мир РПЛ.
Тикнизян получил травму задней поверхности бедра в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 6:7 по пенальти).
По информации «Спорт-Экспресса», у Дзюбы небольшое повреждение. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 35-летнего футболиста и оставить форварда вне заявки.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.