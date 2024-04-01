«Русские в «Спартаке» себя плохо чувствуют. Тренер должен объединить всех, как Фергюсон в «МЮ», он всегда ставил клуб выше амбиций игроков». Алексей Попов о красно-белых

Теги Спартак Алексей Попов Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Алексей Попов высказался о ситуации с россиянами в «Спартаке».

«Суть в том, что должна быть совокупность из лидеров не только иностранцев, но и русских. Тогда будет симбиоз, сплочение, чемпионская команда.

Сейчас, мне кажется, каждый в «Спартаке» тянет одеяло на себя. То русские там плохо играют, то иностранцы хуже с ними стараются взаимодействовать.

Это мое субъективное мнение. В «Спартаке» постоянно какие-то качели от СМИ и всего остального. С Джикией и Соболевым какие-то истории. Все это не очень хорошо сказывается на команде. Русские себя плохо чувствуют в этой ситуации.

Я не говорю о том, что надо сокращать иностранцев, просто тренер должен объединить всех, сказать, что национальность не важна, важно – имя «Спартак». Нужно действовать как Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», который всегда ставил клуб выше, чем амбиции игроков.

«Спартаку» надо добиваться успехов вместе, идти шаг за шагом с улыбкой на лице, потому что надо наслаждаться любым футболом. Надо кайфовать, тем более в «Спартаке», надо понимать, что это время быстро закончится», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.

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10 комментариев
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Надо кайфовать, тем более в «Спартаке», надо понимать, что это время быстро закончится

Так уже закончилось. Клубного наркодилера повязали.
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нормально они себя чувствуют,джикия уже полтора центнера весит
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Абаскаль запретил использовать балалайки в раздевалке
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лучше Ф-1 комментируй, а не в Амкаре играл
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Какие еще улыбки на лицах: там такое ощущение, что на отходняках все.
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еще бы "рыжий мальчик" это понимал,- но видно НЕ ДАНО...
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