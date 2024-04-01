«Русские в «Спартаке» себя плохо чувствуют. Тренер должен объединить всех, как Фергюсон в «МЮ», он всегда ставил клуб выше амбиций игроков». Алексей Попов о красно-белых
Алексей Попов высказался о ситуации с россиянами в «Спартаке».
«Суть в том, что должна быть совокупность из лидеров не только иностранцев, но и русских. Тогда будет симбиоз, сплочение, чемпионская команда.
Сейчас, мне кажется, каждый в «Спартаке» тянет одеяло на себя. То русские там плохо играют, то иностранцы хуже с ними стараются взаимодействовать.
Это мое субъективное мнение. В «Спартаке» постоянно какие-то качели от СМИ и всего остального. С Джикией и Соболевым какие-то истории. Все это не очень хорошо сказывается на команде. Русские себя плохо чувствуют в этой ситуации.
Я не говорю о том, что надо сокращать иностранцев, просто тренер должен объединить всех, сказать, что национальность не важна, важно – имя «Спартак». Нужно действовать как Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», который всегда ставил клуб выше, чем амбиции игроков.
«Спартаку» надо добиваться успехов вместе, идти шаг за шагом с улыбкой на лице, потому что надо наслаждаться любым футболом. Надо кайфовать, тем более в «Спартаке», надо понимать, что это время быстро закончится», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.
Так уже закончилось. Клубного наркодилера повязали.