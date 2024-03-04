Глава правления «Зенита» Медведев против налога на легионеров: «Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти платежи абсолютно неуместны»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев лимит на легионеров Спорт-Экспресс деньги Футбол

В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров в Мир РПЛ.

«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное.

Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

21 февраля генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

Сообщалось, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей: 5 тысяч – за легионера младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.

Налог на легионеров будет уже в новом сезоне РПЛ? А как он устроен?

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52 комментария
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Можно ввести налог только на бразильцев
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Медведеву надо поменьше по домам терпимости ходить, тогда и аналогий таких не возникнет.
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Ахаххаах, извините, но другой реакции из Зенит Рио-де-Жанейро я не ожидал 😅
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Ответ Serleb
Медведеву надо поменьше по домам терпимости ходить, тогда и аналогий таких не возникнет.
аНАЛОГий
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Ответ Камбоджа Иванов
Тогда нужен налог на игроков с непогашенной судимостью или находящиеся под следствием или ожидают решений судов. В РПЛ таких уже трое - Промес, Влут и Томпсон, потому актуально.
Питерские - специалисты по переводу стрелок:))
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+6
Вам то уж про сборы, платежи, налоги говорить…
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Ответ murzzzzzilka
Питерские - специалисты по переводу стрелок:))
Переживаем за Динамо, ЦСКА и Краснодар, которые в этом туре выпустили на одного легионера меньше (Краснодар столько же), чем Зенит.
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Ответ дима кушов
Неуместно по 300млн долларов каждый год из бюджета рф на реконструкцию бразильских фавел сливать в это непростое для страны время. Еще и луганско донецкому тренерскому штабы миллионы платят, чтобы до еврокубков не допустили
Расскажите, пожалуйста, поподробнее - по какой статье бюджета проходят эти расходы?
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Ответ Aleksey Yashin
Можно ввести налог только на бразильцев
Лучше налог на лимитчиков ввести
Куда больше пользы принесетт
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Ответ therealgreenman
Вам то уж про сборы, платежи, налоги говорить…
Почему?
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Болельщики ЦСКА и Динамо, чьи клубы выпустили по 7 легионеров в старте, и "болельщики" Краснодара (с 8 легионерами в старте), однозначно, осуждают слова Медведева.
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Ответ Иван Бозванов
Ахаххаах, извините, но другой реакции из Зенит Рио-де-Жанейро я не ожидал 😅
Вы как дети малые.Да у всех клубов одинаковая реакция,просто лучше написать про зенит чем про условную балтику.Кликбейт есть кликбейт.
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Команды не потянут! Народ заплатит за легионеров. Штрафы, коммуналка. По другому никак!
Вообще не понятно зачем в период бана нужны легионеры?! Лучше бы своих подтягивали. Не по карману живем.
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Как раз Зенит от этого только выиграет. Он больше других сможет оплачивать время легов. Остальным придется больше уповать на отечественное. В итоге сами понимаете как они будут играть потом
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Ответ Aleksey Yashin
Можно ввести налог только на бразильцев
А можно на наркоманов, ну и чтобы привести систему в равновесие на наркоторговцев
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Ответ Иван Бозванов
Ахаххаах, извините, но другой реакции из Зенит Рио-де-Жанейро я не ожидал 😅
а что там у спартака по легионерам? 11 русских в старте на зенит вышло же вроде? спартак случайно не предлагает ввести налог на легионеров, которые не считаются уголовниками?
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Ответ Aleksey Yashin
Можно ввести налог только на бразильцев
Бразильцы - новая нефть :)
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Ответ Aleksey Yashin
Можно ввести налог только на бразильцев
Почему только на бразильцев?
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Ответ Nyoghta
А какая связь между баном и легионерами?
А зачем легионеры для внутреннего чемпионата? Я понимаю 3-4! Ну не 10-15.
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Ответ Игорь Тимохин
А зачем легионеры для внутреннего чемпионата? Я понимаю 3-4! Ну не 10-15.
Футболисты нужны для того, чтобы этот чемпионат выиграть, или занять определенное место. На текущий момент отечественных футболистов не хватает, чтобы эти задачи решать. К тому же приятнее смотреть на тех футболистов, которые лучше играют, не правда ли?
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Ответ Александр Кудрявцев
Забздел Мишка что играть не кому будет 🤔🤔🤔🤔
Каким образом из "налога" на иностранцев вы сделали вывод, что играть будет некому?
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Ответ Игорь Тимохин
Команды не потянут! Народ заплатит за легионеров. Штрафы, коммуналка. По другому никак! Вообще не понятно зачем в период бана нужны легионеры?! Лучше бы своих подтягивали. Не по карману живем.
А какая связь между баном и легионерами?
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В Зените не бывает сборов и платежей?
Про бордели не знаю - не был, надо сходить. Там надеюсь фан-айди не просят?
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Был уже налог на иностранных тренеров. Собирала команда под руководством Гершковича. Не хотят отчитаться? Методички - не предлагать!
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Дядька дело говорит, на самом деле. Газпром без проблем заплатит любой налог (из наших налогов, да), и выпустит сборную Бразилии - и, формально, ничего не нарушит. Ну, если лимит совсем отменят, и оставят налог на легов, к примеру. Больше половины клубов себе такого позволить не смогут.
Так что тут никак не лоббирование интересов Зенита.
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А что, в доме терпимости есть налог на иностранных рабочих?
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в жопу клюнул жаренный петух!!
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Ужас, конечно. Но не ужас, ужас, ужас!
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Платишь за девчонок грудастых, плати и за бразильцев ногастых!!!
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Поверьте бродяге
и поэту -
На свете есть город
моих счастливых снов,
Не говорите,
что его нету!
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