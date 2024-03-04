Глава правления «Зенита» Медведев против налога на легионеров: «Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти платежи абсолютно неуместны»
В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров в Мир РПЛ.
«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное.
Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
21 февраля генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.
Сообщалось, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей: 5 тысяч – за легионера младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
Налог на легионеров будет уже в новом сезоне РПЛ? А как он устроен?
Куда больше пользы принесетт
Вообще не понятно зачем в период бана нужны легионеры?! Лучше бы своих подтягивали. Не по карману живем.
Про бордели не знаю - не был, надо сходить. Там надеюсь фан-айди не просят?
Так что тут никак не лоббирование интересов Зенита.
и поэту -
На свете есть город
моих счастливых снов,
Не говорите,
что его нету!