Глава правления «Зенита» Медведев против налога на легионеров: «Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти платежи абсолютно неуместны»

В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров в Мир РПЛ.

«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное.

Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», – сказал председатель правления « » .

21 февраля генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

Сообщалось, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей: 5 тысяч – за легионера младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.

Налог на легионеров будет уже в новом сезоне РПЛ? А как он устроен?