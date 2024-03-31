Быстров про 1:1 с «Крыльями»: «С таким настроем, как у «Зенита», было трудно на что-то рассчитывать – детские ошибки, Клаудиньо надо было желтую дать. Из тех, кто вышел на замену, никто игру не усилил»
Владимир Быстров раскритиковал игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов».
В матче 22-го тура Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).
«После матчей сборных у лидеров всегда получаются невзрачные матчи. С таким настроем, как «Зенит» вышел, было трудно на что‑то рассчитывать…
Детские ошибки, вратарь ошибается, это ладно. Клаудиньо ходит и рассказывает судье на повышенных тонах. Надо было дать ему желтую и успокоить.
«Крылья Советов» отдавались игре полностью. Мастера «Зенита» все‑таки начали играть, но Самара заслуженно устояла и завоевала это очко. Из тех, кто вышел на замену у «Зенита», никто не смог усилить игру», – сказал бывший игрок «Зенита».
После первого тайма сидя в студии матча он втирал что Зенит взялся за дело и во втором легко раскатает Крылья
Биполярочка