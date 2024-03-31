Быстров про 1:1 с «Крыльями»: «С таким настроем, как у «Зенита», было трудно на что-то рассчитывать – детские ошибки, Клаудиньо надо было желтую дать. Из тех, кто вышел на замену, никто игру не усилил»

Теги Зенит Крылья Советов Владимир Быстров премьер-лига Россия Денис Адамов Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов».

В матче 22-го тура Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

«После матчей сборных у лидеров всегда получаются невзрачные матчи. С таким настроем, как «Зенит» вышел, было трудно на что‑то рассчитывать…

Детские ошибки, вратарь ошибается, это ладно. Клаудиньо ходит и рассказывает судье на повышенных тонах. Надо было дать ему желтую и успокоить.

«Крылья Советов» отдавались игре полностью. Мастера «Зенита» все‑таки начали играть, но Самара заслуженно устояла и завоевала это очко. Из тех, кто вышел на замену у «Зенита», никто не смог усилить игру», – сказал бывший игрок «Зенита».

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5 комментариев
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Володька конечно забавный)
После первого тайма сидя в студии матча он втирал что Зенит взялся за дело и во втором легко раскатает Крылья
Биполярочка
+8
-1
+7
Ответ ТрактоПоктер
Володька конечно забавный) После первого тайма сидя в студии матча он втирал что Зенит взялся за дело и во втором легко раскатает Крылья Биполярочка
Говоришь правду. Тоже видел, как это тело с умным видом давало прогнозы, а сейчас ровно обратное говорит
+5
0
+5
Клаудинью давно пора матч с лавки начать. Чтобы больше об игре думал.
+2
0
+2
Сегоднящий Зенит не способен на такую самоотдачу,которую показали Локо и Краснодар,тревожно.
+2
-2
0
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