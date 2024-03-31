Орлов об ошибке Адамова: «Первоклассник в футболе. Выбивать по центру недопустимо, это как «Отче наш»! Неужели не понимает, какие у «Зенита» амбиции?»

Теги Зенит Крылья Советов Михаил Кержаков премьер-лига Россия Геннадий Орлов Денис Адамов Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал игру Дениса Адамова против «Крыльев Советов».

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1). Хозяева пропустили гол на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас Адамова, и Владислав Шитов отправил мяч в сетку. 

«Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!

Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник, тем не менее, играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что, на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.

Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как «Отче наш»! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?» – сказал Орлов.

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26 комментариев
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Ответ Helge
Какие амбиции? Прилепить вторую звездочку на эмблему? Международные соревнования не светят российским клубам еще много лет (десятилетий), а газовые вместо того, чтобы развивать футбол в стране покупают бразильцев. Смех да и только
я думал, развивать футбол в стране РФС должен
+28
-2
+26
Забыл про амбиции Зенита и дал пас по центру. 😊
+22
-1
+21
За скачущий пас вратарю из центра поля в створ ворот, когда игроки соперника на твоей половине поля, у Лобановского и Морозова это волчий билет на всю оставшуюся футбольную жизнь. Миша Кержаков с ЦСКА тоже в таком случае накосячил, а все тоже после паса в створ.
+17
0
+17
Ответ Иван Новиков
Амбиции известны давно - обыграть Спартак и не вылететь в пердив.
Видимо до сих пор ничью в Питере отмечаете
+16
-2
+14
Ответ Helge
Какие амбиции? Прилепить вторую звездочку на эмблему? Международные соревнования не светят российским клубам еще много лет (десятилетий), а газовые вместо того, чтобы развивать футбол в стране покупают бразильцев. Смех да и только
А я думал, что газпром дох для спорта делает. А недовольный ты от чего?
+11
0
+11
Ответ Helge
Какие амбиции? Прилепить вторую звездочку на эмблему? Международные соревнования не светят российским клубам еще много лет (десятилетий), а газовые вместо того, чтобы развивать футбол в стране покупают бразильцев. Смех да и только
Нет, смех это участвовать в международных соревнованиях, когда твоей страны почти не стало. Просить больше оружия вместо требований переговоров, вот смех.
+6
0
+6
Для начала можно задать вопросы Бирюкову и Жевнову.
+4
0
+4
Помню примерно такой же привоз от Ракицкого и Кержакова в матче с Бетисом. Тоже первоклассники видимо
+5
-2
+3
Зачем чмырить так парня?
+4
-2
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Забыл про амбиции Зенита и дал пас по центру. 😊
"Сегодня он играет джаз,
А завтра Родину продаст!" (с)
+3
-1
+2
Любит ГСО поворчать
Адамов хороший вратарь,, его ошибка следствие общекомандных действий. Да, возможно не хватило опыта.
Но и Вендел сыграл отвратительно
+1
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«Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы»
Никаких вопросов она не вызывает.
Вратарь должен набраться опыта. Пусть Денис и дальше играет.
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Ломаева покупайте , супер вратарь , а мы с Акрона - Волкова!
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Ну будем честны, там половина вины только Адамове, а половина на таких пасах в ворота
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Ответ Helge
если бы газпром отдавал деньги РФС вместо зенита, то он бы и развивал
Когда в школе первоклассники "отдавали" тебе деньги вместо буфета, ты считал что это на "развитие"?
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-1
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