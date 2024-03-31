Орлов об ошибке Адамова: «Первоклассник в футболе. Выбивать по центру недопустимо, это как «Отче наш»! Неужели не понимает, какие у «Зенита» амбиции?»

Геннадий Орлов раскритиковал игру Дениса Адамова против «Крыльев Советов».

В 22-м туре Мир «Зенит» и « » сыграли вничью (1:1). Хозяева пропустили гол на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас Адамова, и Владислав Шитов отправил мяч в сетку.

«Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!

Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с . Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник, тем не менее, играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что, на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.

Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как «Отче наш»! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за « »! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?» – сказал Орлов.