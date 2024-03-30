Семак об 1:1 с «Крыльями»: «Немного не хватило исполнения, удачи. «Зенит» допускал простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Крыльями Советов».
Матч 22-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1.
– Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, немного не хватило удачи. «Крылья» – команда, которая старается использовать ошибки. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот.
– Какие были мысли после пропущенного гола?
– Никаких мыслей. Надо играть дальше. Ошибки всегда присутствуют.
– Впереди кубковый матч со «Спартаком».
– Нужно понять, насколько быстро ребята смогут восстановиться. Какую будем использовать ротацию, покажет тренировочный процесс.
Артура поздравим с первым голом. Это добавляет уверенности. Надеюсь, и дальше он будет радовать нас голами и своей игрой, – сказал Семак.
Есть Коваленко, который более инетересный игрок, но выпускают Ахметова и старика Ерохина, который толком и не проснулся - а его на поле выгнали.