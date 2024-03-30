Семак об 1:1 с «Крыльями»: «Немного не хватило исполнения, удачи. «Зенит» допускал простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Артур Гимараэс Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Матч 22-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. 

– Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, немного не хватило удачи. «Крылья» – команда, которая старается использовать ошибки. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот.

– Какие были мысли после пропущенного гола?

– Никаких мыслей. Надо играть дальше. Ошибки всегда присутствуют.

– Впереди кубковый матч со «Спартаком».

– Нужно понять, насколько быстро ребята смогут восстановиться. Какую будем использовать ротацию, покажет тренировочный процесс.

Артура поздравим с первым голом. Это добавляет уверенности. Надеюсь, и дальше он будет радовать нас голами и своей игрой, – сказал Семак

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Немного не хватило еще пару-троечку бразильцев
+48
-26
+22
Зачем Ахметова подписали? Вообще не понятно.
Есть Коваленко, который более инетересный игрок, но выпускают Ахметова и старика Ерохина, который толком и не проснулся - а его на поле выгнали.
+17
-1
+16
Ломаев коненчо эту ничью для Крыльев сделал,ну и Адамов немножко)
+15
-2
+13
Никаких мыслей. Звучит как девиз
+10
-3
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Семак коротко: Мало бразильцев, надо больше !
ну ты шутник
+10
-5
+5
Все конкуренты говорят Зениту : «Забирай чемпионат», Зенит такой: « Не, не хочу»)
+7
-2
+5
"нам бы еще тренера хорошего"- немного подумав, добавил Семак.
+10
-6
+4
Семак коротко: Мало бразильцев, надо больше !
+27
-24
+3
Восстановиться? После пешеходного матча? Ну… окей
+5
-2
+3
Какую симпатию вызывал как игрок такое же отвращение вызывает как тренер)
+9
-6
+3
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Зачем Ахметова подписали? Вообще не понятно. Есть Коваленко, который более инетересный игрок, но выпускают Ахметова и старика Ерохина, который толком и не проснулся - а его на поле выгнали.
Потенциально Ахметов очень перспективен для атаки, так как способен из-под троих защитников мяч выковырять.
+4
-1
+3
Ответ Omega-2
Потенциально Ахметов очень перспективен для атаки, так как способен из-под троих защитников мяч выковырять.
И потом его легко потерять? То ткнув носком не пойми кому, то просто бегая с ним по кругу, не зная что дальше делать? 🤔
+4
-1
+3
Семак: Никаких мыслей, я тупой! Нужно дать российские паспорта клаудиньо, венделу, кассерьере и купить ещё бразил...
+8
-6
+2
Ответ Великий Алонсо
Переоцененный физрук. Состав в несколько раз дороже чем у Крыльев, Зенит такие команды должен в сухую легко обыгрывать
Зенит с таким составом должен вообще не думать об какой-то конкуренции, как болельщик Крыльев я это прекрасно понимаю, сегодня тоже должны были показать нашему клубу мастер-класс, но в Самаре никому не легко, наши Крылья как всегда, в своём репертуаре, любят показывать весёлый футбол.
+3
-2
+1
На игроках не экономили, сэкономили на тренере.
+1
0
+1
Ответ Beast
Комментарий удален пользователем
Да ладно вам, перестаньте. Целое очко у Семака, Крылья не такие
+5
-4
+1
они хоть игру пересматривают? одно и тоже и давно, стыд
+1
0
+1
Зенит сам себе создаёт проблемы на финише. Это ему аукнется...
+2
-1
+1
Срочно вратаря из Бразилии. Вместе с тренером.
+4
-3
+1
Ответ Александр Жердин
Комментарий удален модератором
Как там на трубах? Тепло?))
0
0
0
Ответ Александр Васильев
немного тренера нет)))
в точку
+1
-1
0
Ответ hoook
Срочно вратаря из Бразилии. Вместе с тренером.
отличное предложение
0
0
0
Ответ Omega-2
Потенциально Ахметов очень перспективен для атаки, так как способен из-под троих защитников мяч выковырять.
И отдать его ближнему. С таким потенциалом можно рассчитывать на основу в Факеле.
0
0
0
Ответ Omega-2
Потенциально Ахметов очень перспективен для атаки, так как способен из-под троих защитников мяч выковырять.
Да да да, наблюдали мы за ним в ЦСКА, спасибо, что ушел, осталось от Облякова и аналогичных персонажей избавиться ))
0
0
0
Переоцененный физрук. Состав в несколько раз дороже чем у Крыльев, Зенит такие команды должен в сухую легко обыгрывать
+11
-11
0
Ответ Forrest Gamp
"нам бы еще тренера хорошего"- немного подумав, добавил Семак.
огонь 🔥
0
0
0
Ответ Dmitriy Racheev
Никаких мыслей. Звучит как девиз
всех твоих комментариев?
+2
-2
0
Ответ mihail.gvozdev2020
Клаудиньо большинство передач отдавал сопернику. Адамов не умеет играть ногами. Очередные два тура дома.
Клау может 20 передач отдать сопернику, но потом выдать две таких своим, которые никто в РПЛ не отдаст.
0
0
0
немного тренера нет)))
+2
-2
0
Ответ Мукунку хороший
Шурик..что с лицом.? Смешные вы наши.. опять опозорились?)) Ха- Ха- ха)))
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий