Семак об 1:1 с «Крыльями»: «Немного не хватило исполнения, удачи. «Зенит» допускал простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Матч 22-го тура Мир закончился ничьей со счетом 1:1.

– Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, немного не хватило удачи. « » – команда, которая старается использовать ошибки. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот.

– Какие были мысли после пропущенного гола?

– Никаких мыслей. Надо играть дальше. Ошибки всегда присутствуют.

– Впереди кубковый матч со «Спартаком».

– Нужно понять, насколько быстро ребята смогут восстановиться. Какую будем использовать ротацию, покажет тренировочный процесс.

поздравим с первым голом. Это добавляет уверенности. Надеюсь, и дальше он будет радовать нас голами и своей игрой, – сказал .