У «Зенита» 1 победа в 3 матчах РПЛ весной. «Краснодар» выйдет на 1-е место, если победит «Локомотив»
«Зенит» выиграл лишь один из трех матчей в весенней части сезона РПЛ.
Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с «Крыльями Советов» в 22-м туре Мир РПЛ (1:1).
После возобновления сезона сине-бело-голубые одержали лишь одну победу в чемпионате – над «Уралом» (4:1). До этого «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0).
После сегодняшней игры на счету петербуржцев 41 очко, они опережают «Краснодар» на 2 балла. «Быки» могут обойти «Зенит» в этом туре – если обыграют «Локомотив» на выезде.
Не зря говорят, что РПЛ и АПЛ самые лучшие лиги в мире...
они абсолютно ничего не создали, второй тайм просто валялись , это клоунада
Какой бы вратарь ни пришел, начинается неизбежная деградация спустя какое-то время
Можно покупать легионеров на 50 миллионов, но если в команде слабая вратарская линия - это полностью обнуляет все инвестиции.
Это классно для настоящих болельщиков !
Моментов много: Пару у Моста,пару у Вендела,Педро,даже Ероха в конце пару раз мог решить.
Ничего страшного ,Крылья заслужили не проиграть...
Адамов:"Пост принял"