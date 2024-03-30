У «Зенита» 1 победа в 3 матчах РПЛ весной. «Краснодар» выйдет на 1-е место, если победит «Локомотив»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Зенит» выиграл лишь один из трех матчей в весенней части сезона РПЛ.

Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с «Крыльями Советов» в 22-м туре Мир РПЛ (1:1). 

После возобновления сезона сине-бело-голубые одержали лишь одну победу в чемпионате – над «Уралом» (4:1). До этого «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0).

После сегодняшней игры на счету петербуржцев 41 очко, они опережают «Краснодар» на 2 балла. «Быки» могут обойти «Зенит» в этом туре – если обыграют «Локомотив» на выезде. 

91 комментарий
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Зенит, Динамо и Краснодар чемпионским титулом в горячую картошку играют
+106
-6
+100
Ответ Miron_8383
Зенит, Динамо и Краснодар чемпионским титулом в горячую картошку играют
Как МС, Ливерпуль, Арсенал в АПЛ:)

Не зря говорят, что РПЛ и АПЛ самые лучшие лиги в мире...
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+34
Ответ Отец Абду
Как МС, Ливерпуль, Арсенал в АПЛ:) Не зря говорят, что РПЛ и АПЛ самые лучшие лиги в мире...
Только в АПЛ лидеры выигрывают а Рпл проигрывают ))
+32
-7
+25
Ну Семак опять чудит с заменами, хоть Клаудиньо проводил не очень хорошую игру, но его влияние на игру всяко больше, чем у Ахметова, вообще непонятно зачем его купили, ноль импакта, все пасы мимо, выпустил Ерохина и всего два навеса, бестолковый матч менеджмент.
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Ответ Vitor Dia
Крылышки молодцы. Заслужили эту ничью. Зенит играл вполсилы. Видимо, хотят сохранить интригу до последних туров))
Чем?)))
они абсолютно ничего не создали, второй тайм просто валялись , это клоунада
+25
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+13
Ответ Ничего Смешного
Если поставить Ротенберга из СКА в Зенит, то хуже не станет. 2 состава у Зенита, оба ходят пешком. Командной игры вообще нет. Дайте уже Семаку игроков типа Дзюбы и Коллера , хоть забивать начнут.
что характерно, если Семака поставить в СКА, то у тех тоже хуже не станет)
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+12
Ответ luu
Ну Семак опять чудит с заменами, хоть Клаудиньо проводил не очень хорошую игру, но его влияние на игру всяко больше, чем у Ахметова, вообще непонятно зачем его купили, ноль импакта, все пасы мимо, выпустил Ерохина и всего два навеса, бестолковый матч менеджмент.
Импакта? Какое-то лекарство?
+12
-2
+10
Да, Бирюкову давно пора на выход
+14
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+9
Крылья блеск! Кто еще мог вмешаться в чемпионскую гонку и помочь Краснодару и Динамо, только Самара! забавно что все комментарии лишь про Зенит сегодня и снова ноль внимания Осинькину и его банде, к слову лучше тренеру РПЛ
+9
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+8
Ответ Дядь Валакас
И все-таки не везет Зениту с вратарями…
Скорее с тренером вратарей
Какой бы вратарь ни пришел, начинается неизбежная деградация спустя какое-то время
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По статистике в матче полное доминирование Зенита, а по факту 1-1 и результативная ошибка вратаря на первой минуте матча.

Можно покупать легионеров на 50 миллионов, но если в команде слабая вратарская линия - это полностью обнуляет все инвестиции.
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Многое не так в Зените, начиная с вратаря. Все остальные играют ниже своих возможностей. Вендел потяжелел, явно лишний вес, менять его нужно было раньше. Как и раньше нужно было выпускать Мантуана. У Клауда сбился прицел, слишком много неточных пасов, пропало мастерство обводки, слишком легко уступает в отборе. Стал невидимкой, куда-то пропал Касьерра - и так далее, в том же духе - по списку. Ну и непруха тоже налицо, при такой статистике не выиграть - уметь надо. Надеюсь, что команда всё-таки справится со спадом. Побед, Зенит!
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В Чемпионате возродилась интрига, почти как в АПЛ !
Это классно для настоящих болельщиков !
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Ответ MyGerodot
Многое не так в Зените, начиная с вратаря. Все остальные играют ниже своих возможностей. Вендел потяжелел, явно лишний вес, менять его нужно было раньше. Как и раньше нужно было выпускать Мантуана. У Клауда сбился прицел, слишком много неточных пасов, пропало мастерство обводки, слишком легко уступает в отборе. Стал невидимкой, куда-то пропал Касьерра - и так далее, в том же духе - по списку. Ну и непруха тоже налицо, при такой статистике не выиграть - уметь надо. Надеюсь, что команда всё-таки справится со спадом. Побед, Зенит!
Дв ладно.,обычный недонастрой чувствовался.
Моментов много: Пару у Моста,пару у Вендела,Педро,даже Ероха в конце пару раз мог решить.
Ничего страшного ,Крылья заслужили не проиграть...
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Не выйдет, так как не выиграет
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Если бы не интрига в АПЛ, то наш РПЛ по ходу самый интересный на финише
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Кого теперь спросить про чемпионскую гонку?
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Ответ Валерий Зацепин
У Зенита как всегда вратарь привозит в очередной раз, сколько раз так теряли очки,вечная проблема🙄
Не надо все валить на вратаря. Забивать надо было
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Как болельщик Локо завтра желаю всё же победы Краснодару, очень хочется, чтобы ММГ попросили на выход ДО окончания сезона, смотреть на т.н. "игру" команды весной просто невыносимо
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У Зенита как всегда вратарь привозит в очередной раз, сколько раз так теряли очки,вечная проблема🙄
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Ответ Mihail0910
Все Папуасы Новой Гвинеи, пираты Карибского моря, Эскимосы Аляски, адекватные люди Земли, племена тропической Амазонки, бедуины Сахары, пингвины Антарктиды, животные Мадагаскара, мыши рокеры с Марса, кенгуру Австралии, Стражи Галактики, Артур и Минипуты, Млечный путь, подводная Одисея, поздравляют Крылья Советов с ничьей. Зло наказано!
Надеюсь тебя вылечат
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Ответ Отец Абду
Как МС, Ливерпуль, Арсенал в АПЛ:) Не зря говорят, что РПЛ и АПЛ самые лучшие лиги в мире...
ФНЛ - босс всех лиг))
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Семаку нужно взяться за работу. Если дальше будет дарить очки - может забыть про чемпионство. а может и не стоит такая задача
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Ответ Дядь Валакас
Да, Бирюкову давно пора на выход
Согласен, особенно учитывая ещё высокую травматичность именно у вратарей.
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Ответ Miron_8383
Зенит, Динамо и Краснодар чемпионским титулом в горячую картошку играют
Скорее Зенит с Краснодаром. Динамо просто рядом идет.
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Ответ Andrey Maximkin
что характерно, если Семака поставить в СКА, то у тех тоже хуже не станет)
Стиль Семака в перепасовку у ворот соперника даже лучше пойдет)
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Ответ Сергей Румянцев
Динамо пока даже тура картошку в руках не держало
Так они мастера в этой игре, побеждают получается
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Лещук:"Пост сдал"
Адамов:"Пост принял"
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Ответ Alex1104
Вчера написал: "Не надо так. У Зенита, кроме прочих, матчи с Краснодаром, Динамо, ЦСКА и Ростовом еще остались. Не рано щеки надувать?" Кто-то минусы ставил.
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