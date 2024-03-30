У «Зенита» 1 победа в 3 матчах РПЛ весной. «Краснодар» выйдет на 1-е место, если победит «Локомотив»

«Зенит» выиграл лишь один из трех матчей в весенней части сезона РПЛ.

Сегодня команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» в 22-м туре Мир (1:1).

После возобновления сезона сине-бело-голубые одержали лишь одну победу в чемпионате – над «Уралом» (4:1). До этого «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0).

После сегодняшней игры на счету петербуржцев 41 очко, они опережают « » на 2 балла. «Быки» могут обойти « » в этом туре – если обыграют «Локомотив» на выезде.