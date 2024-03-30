«Крылья» забили «Зениту» на 1-й минуте после ошибки Адамова. Рахманович перехватил пас вратаря

«Крылья Советов» забили «Зениту» на первой минуте.

Самарская команда принимает петербуржцев в 22-м туре Мир (1:0, первый тайм).

Хозяева открыли счет на первой минуте – перехватил пас вратаря и вошел в штрафную площадь с мячом, его удар заблокировали защитники гостей. сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.