«Крылья» забили «Зениту» на 1-й минуте после ошибки Адамова. Рахманович перехватил пас вратаря

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Денис Адамов Амар Рахманович Владислав Шитов Футбол

«Крылья Советов» забили «Зениту» на первой минуте.

Самарская команда принимает петербуржцев в 22-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

Хозяева открыли счет на первой минуте – Амар Рахманович перехватил пас вратаря Дениса Адамова и вошел в штрафную площадь с мячом, его удар заблокировали защитники гостей. Владислав Шитов сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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17 комментариев
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Неожиданно и как приятнаааа
+11
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+6
Флешмоб этого тура
+3
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+3
Оффсайд же
+2
0
+2
Ответ Александр Коларов
Вынимай 1-1
Из оффсайда, позор!
+3
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Пас Адамова - теперь многозначное выражение
+1
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Медведев рот бы свой не открывал раньше времени, что ХК, что ФК
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Бирюкову большой привет 👋🏻
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Ясно. Кержакова продлят в конце сезона
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Гонка за чемпионство превращается в гонку уступок
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Зенит 3 россиянина на поле, у Крыльев 3 легионера. Мощно конечно
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Вся Россия болеет за Крылья против чистого зла!
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они сговорились? в каждом матче вратари будут отдавать пас сопернику перед воротами?
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новый тренд рпл - криворуких и кривоногих вратарей, которых и в шипе на ворота не поставят, заставляют разыгрывать мяч ногами, как это делают небожители апл
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Ответ Дмитрий Шиянов
Неожиданно и как приятнаааа
Вынимай 1-1
+4
-4
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