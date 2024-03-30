«Крылья» забили «Зениту» на 1-й минуте после ошибки Адамова. Рахманович перехватил пас вратаря
«Крылья Советов» забили «Зениту» на первой минуте.
Самарская команда принимает петербуржцев в 22-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).
Хозяева открыли счет на первой минуте – Амар Рахманович перехватил пас вратаря Дениса Адамова и вошел в штрафную площадь с мячом, его удар заблокировали защитники гостей. Владислав Шитов сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.