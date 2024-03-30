Быстров об ошибке Адамова: «Может, у него линза выпала. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться, надо быть более концентрированным»
Владимир Быстров высказался о результативной ошибке Дениса Адамова.
«Зенит» пропустил гол от «Крыльев Советов» на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас вратаря петербуржцев, Владислав Шитов отправил мяч в сетку.
– Почему Адамов так ошибся?
– Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, все‑таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут… Что он хотел сделать? Выбить щекой?
Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться. Футболисты «Зенита» играли спокойненько. Все‑таки они чувствуют свою уверенность и запас, – сказал бывший футболист сине-бело-голубых.