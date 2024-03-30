Быстров об ошибке Адамова: «Может, у него линза выпала. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться, надо быть более концентрированным»

Теги Зенит Крылья Советов Владимир Быстров премьер-лига Россия Денис Адамов Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров высказался о результативной ошибке Дениса Адамова.

«Зенит» пропустил гол от «Крыльев Советов» на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас вратаря петербуржцев, Владислав Шитов отправил мяч в сетку. 

– Почему Адамов так ошибся?

– Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, все‑таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут… Что он хотел сделать? Выбить щекой?

Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи. Видно было, что «Зенит» вышел поиграться. Футболисты «Зенита» играли спокойненько. Все‑таки они чувствуют свою уверенность и запас, – сказал бывший футболист сине-бело-голубых. 

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11 комментариев
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Адамов:"суету навести охота" А по сути Ломаев эту ничью для Крыльев вытащил.его спасения.Хотя и пропустил в ближний.
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Ответ rychkovm1970@gmail.com
Семак реально думает что с этими танцами реально выиграть чемпионат?
Семак в выигрыше чемпионатов знает побольше чем rychkovm1970
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И все-таки не везет Зениту с вратарями…
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Просто у "Зенита" последние несколько сезонов не было приличных вратарей.
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Ответ Ivan Petrov
Семак знает только как мямлить ,а чемпионства зенит выигрывает в кабинетах
Откуда Ивану Петрову что-то знать про судей. Во время романцевского Спартака ты ещё не родился
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Ответ Дядь Валакас
И все-таки не везет Зениту с вратарями…
Там очевидно есть системная проблема. Не может быть так что все вратари просто деградируют на ровном месте
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а почему Ахметов пуанты не надел?
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Ошибка, ценою в два очка!🤦‍♂️
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ждеш ждеш матч и тут на тебя .облом.
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