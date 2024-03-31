Мюллер о 0:2 с «Боруссией»: «Мы очень разочарованы своей игрой. Надеялись, что «Байер» потеряет очки. Математически титул все еще возможен, но представляется нереальным»

Томас Мюллер высказался о поражении от «Боруссии» (0:2).

Вчера « » дома принимала «Боруссию» в матче 27-го тура Бундеслиги. Теперь мюнхенцы на 13 очков отстают от «Байера» в таблице.

«Мы очень разочарованы своей игрой. Похоже, перерыв на игры сборных не пошел нам на пользу.

Отмечу, что мы видели, что «Байер» снова забил победный гол на последней минуте, когда мы думали, что они наконец-то потеряют очки. Для нас это был небольшой удар. Но на самом деле это не оправдание. У нас были проблемы в игре.

« » играла хорошо, не все из них показали прекрасную игру, но они заслужили победу. Это разочаровывает. Это не то, ради чего мы работали перед международным перерывом.

Что касается шансов на титул, я не учитель математики, но знаю, что математически это все еще возможно. Но если честно, представляется нереальным. Нам нужно хорошо выступать на поле», – сказал полузащитник «Баварии».

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