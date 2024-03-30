Тухель о борьбе за титул Бундеслиги: «Мои поздравления «Байеру»

Томас Тухель признал, что «Баварии» не выиграть Бундеслигу в этом сезоне.

Отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» выросло до 13 очков за 7 туров до конца чемпионата.

«Мои поздравления « ».

Эта игра в целом была не самого высокого уровня, она была посредственной. К сожалению, нам недоставало скорости и страсти.

В последние недели мы думали, что больше не дойдем до такого, не отдадим игру таким образом. У нас были совершенно другие планы, но мы не сумели их реализовать.

Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры», – сказал главный тренер «Баварии» после поражения от « » (0:2).