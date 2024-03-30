Тухель о борьбе за титул Бундеслиги: «Мои поздравления «Байеру»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель признал, что «Баварии» не выиграть Бундеслигу в этом сезоне.

Отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» выросло до 13 очков за 7 туров до конца чемпионата.

«Мои поздравления «Байеру».

Эта игра в целом была не самого высокого уровня, она была посредственной. К сожалению, нам недоставало скорости и страсти.

В последние недели мы думали, что больше не дойдем до такого, не отдадим игру таким образом. У нас были совершенно другие планы, но мы не сумели их реализовать.

Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры», – сказал главный тренер «Баварии» после поражения от «Боруссии» (0:2).

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44 комментария
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Тренер Баварии поздравляет другую команду с победой в чемпионате, такое я себе вряд ли мог представить с 2012 года. Алонсо - Клопп 2.0, надеюсь, будет таким же крутым в дальнейшем.
+100
-3
+97
Магия Кейна и Алонсо. Даже не знаю, чья сильнее
+66
-2
+64
Ответ mishakmv96
Тренер Баварии поздравляет другую команду с победой в чемпионате, такое я себе вряд ли мог представить с 2012 года. Алонсо - Клопп 2.0, надеюсь, будет таким же крутым в дальнейшем.
до Клоппа расти и расти ему надо, но начало положительное
+36
-7
+29
Ответ Александер Мухаметшин
Магия Кейна и Алонсо. Даже не знаю, чья сильнее
Да и без Кейна Тухелю удалось в 0 проиграть МанСити, одновременно отвратно играя в Бундеслиге
+27
-1
+26
Ответ a2wai
Слабый тренер. Сдался заранее, хотя еще есть математически возможность забрать титул. Но менталитет проигравшего не даст ему поднять голову и бороться.
умение признать очевидное, а не плести басни это сила, а не слабость
+17
-4
+13
Ответ Александер Мухаметшин
Магия Кейна и Алонсо. Даже не знаю, чья сильнее
Не только магия Кейна,там карма в основном,из за того что некрасиво обошлись с таким классным,молодым тренером Нагельсманом
+13
-3
+10
Бавария прям цветёт при Тухеле.
+9
0
+9
Тухель подыскал себе новое место работы ?
+10
-1
+9
Ещё один. Таких поздравляльщиков сразу надо увольнять.
+18
-10
+8
Ответ Александер Мухаметшин
Магия Кейна и Алонсо. Даже не знаю, чья сильнее
Кейн не причем, Бавария и прошлый чемпионат не должна была выигрывать, если БД не оподливилась в последнем туре.
+8
-1
+7
Помню, Реал уволил Шустера прямо перед класико, когда немец сказал что Барсу победить невозможно.
Думаю, тренерам таких больших клубов, как Бавария нельзя вслух говорить такое.
+8
-2
+6
Ответ Александер Мухаметшин
Магия Кейна и Алонсо. Даже не знаю, чья сильнее
Не стоит забывать и про Комана, который всю взрослую карьеру чемпионства нон-стопом штамповал. Ну и проклятие Неверкузена.
Кейн таки сильнее их всех вместе взятых )
+5
0
+5
помню когда Хуанде Рамос будучи тренером Реала поздравил Барселону,его на следующий день уволили,типа белый флаг выбросил. Не комильфо тренеру Баварии,кто бы он не был,такое говорить в конце марта
+5
0
+5
"В последние недели мы думали, что больше не дойдем до такого, не отдадим игру таким образом. "
Старые песни о главном....Забыл добавить как тренировались хорошо, и всё не по плану... Ну не тянет Томас, не его команда... Уже ощущение, что мучаются друг с другом.
+4
0
+4
Ответ Roman Araslanov
Прям как в садистском стишке «дедушка старый, ему всё равно», но даже учитывая что Тухель уходит летом, всё равно говорить такое - как минимум своих игроков не во что не ставить
да игроки не дураки, я думаю
сомневаюсь, что они хотят услышать какую-то популистскую хрень про "надо верить в себя, показывать свою игру бла-бла-бла"
+3
0
+3
Не каждый же год Баварии брать титул, так интереснее, ну и Байер заслужил!!!
+4
-1
+3
Прям как в садистском стишке «дедушка старый, ему всё равно», но даже учитывая что Тухель уходит летом, всё равно говорить такое - как минимум своих игроков не во что не ставить
+4
-1
+3
Ответ itemme
Но она выиграла, лол
Спасибо, кэп
+3
0
+3
Кейн ожидание - выиграть требл, Кейн реальность - в ТТХ хотя бы Кубок Лиги можно выиграть😂😂😂😂
+3
-1
+2
За такое надо сразу же увольнять. Да, шансы низкие, но, тем не менее, они ещё есть. А Тухель уже сдался
+3
-1
+2
Я устал, я ухожу! Берегите Баварию!
+2
0
+2
Жаль Кейна
+3
-2
+1
Ну а что он скажет, не сказать, что Томас слабы тренер или состав у Баварии слабый, просто здесь и сейчас при таком Байере у них видимо нет мотивации бороться, да игроки подзажрались победами, это и при Наггельсмане было видно
+1
0
+1
Он ещё не уволен?
+2
-1
+1
Ответ Axs Men
Бавария прям цветёт при Тухеле.
Не успев расцвести, запахла.
+1
0
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мои поздравления я сделал все что смог вам помочь)))
+1
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Так а к чему это сослагание «не должна была»?
Это как-то странно, не находите? Как это понимать? Происходит то, что должно.
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а
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карма Наггельсмана
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Ответ Красная стрела
Ещё один. Таких поздравляльщиков сразу надо увольнять.
Пожалуй не стоит, пусть ещё пару сезонов поработает
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