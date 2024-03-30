Тухель о борьбе за титул Бундеслиги: «Мои поздравления «Байеру»
Томас Тухель признал, что «Баварии» не выиграть Бундеслигу в этом сезоне.
Отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» выросло до 13 очков за 7 туров до конца чемпионата.
«Мои поздравления «Байеру».
Эта игра в целом была не самого высокого уровня, она была посредственной. К сожалению, нам недоставало скорости и страсти.
В последние недели мы думали, что больше не дойдем до такого, не отдадим игру таким образом. У нас были совершенно другие планы, но мы не сумели их реализовать.
Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры», – сказал главный тренер «Баварии» после поражения от «Боруссии» (0:2).
Думаю, тренерам таких больших клубов, как Бавария нельзя вслух говорить такое.
Кейн таки сильнее их всех вместе взятых )
Старые песни о главном....Забыл добавить как тренировались хорошо, и всё не по плану... Ну не тянет Томас, не его команда... Уже ощущение, что мучаются друг с другом.
сомневаюсь, что они хотят услышать какую-то популистскую хрень про "надо верить в себя, показывать свою игру бла-бла-бла"
Это как-то странно, не находите? Как это понимать? Происходит то, что должно.