«Бавария» проиграла «Дортмунду» впервые с 2019 года – после 10 побед и ничьей

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» впервые за 12 матчей.

Команда Эдина Терзича нанесла мюнхенцам поражение со счетом 2:0 в 27-м туре Бундеслиги.

В последний раз до этого дня дортмундцы обыгрывали «Баварию» в матче за Суперкубок Германии 3 августа 2019 года. С тех пор «Боруссия» уступила 10 раз и один раз сыграла вничью.

Дома «Бавария» не проигрывала этому сопернику с 2017 года.

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24 комментария
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Осталось ещё немного, и - с чемпионством, «Байер»!!!💪
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И впервые с 2014 Дортмунд обыграл Баварию
На Альянс Арене в рамках Бундеслиги
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Проклятие Кейна оказалось сильнее судьбы Комана
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Ответ JENNINGS
Осталось ещё немного, и - с чемпионством, «Байер»!!!💪
3 побед достаточно🤗🤩
+14
0
+14
Санчо красавец! Расцвёл в Боруссии!
+15
-3
+12
Ответ SergioRamos92
И впервые с 2014 Дортмунд обыграл Баварию На Альянс Арене в рамках Бундеслиги
Это случайно не победа со счетом 0:3 с шикарным голом Хоффмана? По-моему, в тот сезон, сначала Бавария выиграла 0:3 на выезде, а потом Дортмунд ответил тем же. Это вот неужели была последняя победа Боруссии на Альянс Арене? С ума сойти, сколько ж воды утекло
+6
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+6
Тухель скоро побьёт все рекорды))
+6
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+6
Ответ Street Fighter
Это случайно не победа со счетом 0:3 с шикарным голом Хоффмана? По-моему, в тот сезон, сначала Бавария выиграла 0:3 на выезде, а потом Дортмунд ответил тем же. Это вот неужели была последняя победа Боруссии на Альянс Арене? С ума сойти, сколько ж воды утекло
Да,целая жизнь будто прошла
Это был последний сезон Клоппа в Дортмунде и первый сезон Пепа в Мюнхене
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+5
Баварии походу и второе место не нужно
+5
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+4
Тухель, не уходи!
+4
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+3
Ответ JENNINGS
Осталось ещё немного, и - с чемпионством, «Байер»!!!💪
Скорее Луна налетит на земную ось, чем Байер не станет чемпионом! Чего я ему и желаю!✊
+4
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Лучший матч сезона как по мне, давно я не получал такого удовольствия. Спасибо БД 🖤💛
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Нет, последний сезон Клоппа там — следующий, 14/15. Команда тогда переживала кризис и шла в зоне вылета в первом круге, но потом в итоге вылезла на 8-ое что ли место… И в финал Кубка вышли, против Вольфсбурга с де Брейне… Проиграли. А волки посвятили победу своему умершему в тот год одноклубнику, не помню фамилию

Боже, действительно целая жизнь прошла
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Привет, Мюнхен - Дортмунд ликуй)))
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А такие смешные мемасики были о жеребьёвке лч.
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Ну как бы десять чемпионств Баварии намекают почему Боруссия не выигрывала)
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Ну хоть так потешатся немного "Шмели" с их болельщиками)
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Бавария смешная
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Да еще и дома!
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Браво Дортмунд 🤝 приблизил по максимуму Байер к чемпионству , первому за много лет
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Придет Рангник вместо Тухеля и вернут корону 🤣
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Терзич физрук?)
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Ответ Street Fighter
Это случайно не победа со счетом 0:3 с шикарным голом Хоффмана? По-моему, в тот сезон, сначала Бавария выиграла 0:3 на выезде, а потом Дортмунд ответил тем же. Это вот неужели была последняя победа Боруссии на Альянс Арене? С ума сойти, сколько ж воды утекло
Помню я тогда официантом работал, поставил на Боруссию и выиграл 14к) как время быстро летит
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