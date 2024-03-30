«Бавария» проиграла «Дортмунду» впервые с 2019 года – после 10 побед и ничьей

«Боруссия» обыграла «Баварию» впервые за 12 матчей.

Команда Эдина Терзича нанесла мюнхенцам поражение со счетом 2:0 в 27-м туре Бундеслиги.

В последний раз до этого дня дортмундцы обыгрывали «Баварию» в матче за Суперкубок Германии 3 августа 2019 года. С тех пор « » уступила 10 раз и один раз сыграла вничью.

Дома « » не проигрывала этому сопернику с 2017 года.