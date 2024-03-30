«Бавария» проиграла «Дортмунду» впервые с 2019 года – после 10 побед и ничьей
«Боруссия» обыграла «Баварию» впервые за 12 матчей.
Команда Эдина Терзича нанесла мюнхенцам поражение со счетом 2:0 в 27-м туре Бундеслиги.
В последний раз до этого дня дортмундцы обыгрывали «Баварию» в матче за Суперкубок Германии 3 августа 2019 года. С тех пор «Боруссия» уступила 10 раз и один раз сыграла вничью.
Дома «Бавария» не проигрывала этому сопернику с 2017 года.
На Альянс Арене в рамках Бундеслиги
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Боже, действительно целая жизнь прошла