Тухель о 0:2 от «Боруссии»: «Посредственная игра, обе команды провели не лучший матч» 

Томас Тухель оценил поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в Бундеслиге.

«Мы крайне разочарованы своей игрой. Дух и страсть команды не ощущались на протяжении всего матча, а без них победу не одержишь. В целом это была посредственная игра, обе команды провели не лучший матч, но мы сделали недостаточно на поле, не хватало базовых вещей.

Также нам не повезло в ключевых моментах, когда Харри [Кейн] упустил шанс на 26-й минуте, а Хуммельс сыграл рукой на ленточке», – сказал главный тренер «Баварии».

99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо