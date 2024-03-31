Тухель о 0:2 от «Боруссии»: «Посредственная игра, обе команды провели не лучший матч» 

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в Бундеслиге.

«Мы крайне разочарованы своей игрой. Дух и страсть команды не ощущались на протяжении всего матча, а без них победу не одержишь. В целом это была посредственная игра, обе команды провели не лучший матч, но мы сделали недостаточно на поле, не хватало базовых вещей.

Также нам не повезло в ключевых моментах, когда Харри [Кейн] упустил шанс на 26-й минуте, а Хуммельс сыграл рукой на ленточке», – сказал главный тренер «Баварии».

99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обе не знаю, но Б.Дортмунд провел хороший матч и заслуженно победил.
+19
-2
+17
Тухель был на стажировке в СКА? А то что то мне это напоминает)))
+11
0
+11
А ты провел совсем не лучший сезон
+5
0
+5
А если бы Дортмунд сыграл удачно?
+4
0
+4
Ответ Al Al
Тухель был на стажировке в СКА? А то что то мне это напоминает)))
Нет, методичку Тен Хага раздобыл.
+4
-1
+3
Замечательное высказывание. Похвальная готовность разделить неудачу с соперником.
+2
0
+2
Ничего, летом сменят очередного тренера, растащат и скупят за бесценок Байер, и будут дальше абьюзить лигу и штамповать чемпионства :3
+2
0
+2
Бавария, твое дело тухель
+2
-1
+1
Чегооо? Томас, вас Боруссия Дортмунд весь матч возила, а при определённой удаче, могли и громить по итогам матча! Адейеми и Санчо провели блестящий матч!
+3
-2
+1
а причем здесь Дортмунд, Тухель
+1
0
+1
Тухель, скажи спасибо, что Дортмунд не разгромил Баварию. Повезло, проиграли всего лишь 2-0.....
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
А если бы Дортмунд сыграл удачно?
Было бы 5-0, видимо )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий