Киммих о 0:2 с «Боруссией»: «Непостижимо, как «Бавария» может так играть в таком матче. Во 2-м тайме было ощущение, что на кону ничего не стоит»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих недоволен игрой «Баварии» против «Боруссии» (0:2).

«Я удивляюсь, как мы можем так играть в таком матче. Это совершенно необъяснимо для меня, совершенно непостижимо.

Во втором тайме было ощущение, что на кону ничего не стоит. Это было похоже на товарищескую игру.

Мы, игроки, должны пойти домой и задать себе вопросы.

Если мы будем так играть, то на следующей неделе нам будет сложно против «Хайденхайма», как и в Лиге чемпионов, конечно», – сказал полузащитник «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

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18 комментариев
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Ответ Evgen_Hazard
Так вы же сами так играете, нет? Кому эта претензия
В смысле кому? Он же свою команду винит в чем дело то
+24
0
+24
Так вы же сами так играете, нет? Кому эта претензия
+31
-17
+14
Ответ Evgen_Hazard
Так вы же сами так играете, нет? Кому эта претензия
Так он же за остальных 10 не отвечает. Может к ним?
+4
0
+4
Ответ <Inter>
Так к Киммиху какие могут быть претензии? Его убрали с позиции, где он мог вести игру команды
Его убрали именно потому, что конкретно в этом сезоне у него НЕ получалось вести игру от слова совсем.
+5
-1
+4
Ответ Artuom Batishev
Его убрали именно потому, что конкретно в этом сезоне у него НЕ получалось вести игру от слова совсем.
у него не получалось из-за Тухеля, который играет чересчур осторожно. При агрессивном стиле Нагельсманна и Флика у него не было проблем, так как команда всегда пыталась отбирать мяч на чужой половине поля
+4
0
+4
Не знаю насчёт Хайденхайма, но с Арсеналом при такой игре, какую сегодня показала Бавария, будет, мягко говоря, не просто сложно.
+5
-2
+3
Спасибо игрокам Баварии, которые Наггельсмана слили (Нойеру в том числе)
+6
-4
+2
Так и есть, на кону ничего не стоит. Байер - Чемпион, тура 3 уже
+3
-1
+2
Ответ Evgen_Hazard
Так вы же сами так играете, нет? Кому эта претензия
Киммих единственный, кто вышел на поле бороться за победу
+3
-1
+2
Ответ <Inter>
у него не получалось из-за Тухеля, который играет чересчур осторожно. При агрессивном стиле Нагельсманна и Флика у него не было проблем, так как команда всегда пыталась отбирать мяч на чужой половине поля
То есть вы хотите сказать, что Киммих настолько ограниченный и при более защитной тактике ужасен в полузащите?)

Хм... ну ок... я думал он просто сдал и возможно ещё наберёт форму... А оказывается... 🤷
+2
0
+2
Ну в чемпионате на кону не стоит ничего
+1
0
+1
Да просто Кейн 2 раза не попал и 1 оффсайд, а так Бавария весь сезон так играет, просто Кейн не попал сегодня.
+1
0
+1
отставание - 10 поэтому и баварийцы не рвались забивать сказали да и фиг с этим кубком
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
Так вы же сами так играете, нет? Кому эта претензия
Так к Киммиху какие могут быть претензии? Его убрали с позиции, где он мог вести игру команды
0
0
0
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