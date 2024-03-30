Киммих о 0:2 с «Боруссией»: «Непостижимо, как «Бавария» может так играть в таком матче. Во 2-м тайме было ощущение, что на кону ничего не стоит»

Йозуа Киммих недоволен игрой «Баварии» против «Боруссии» (0:2).

«Я удивляюсь, как мы можем так играть в таком матче. Это совершенно необъяснимо для меня, совершенно непостижимо.

Во втором тайме было ощущение, что на кону ничего не стоит. Это было похоже на товарищескую игру.

Мы, игроки, должны пойти домой и задать себе вопросы.

Если мы будем так играть, то на следующей неделе нам будет сложно против «Хайденхайма», как и в Лиге чемпионов, конечно», – сказал полузащитник «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.