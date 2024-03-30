«Боруссия» впервые за 10 лет победила «Баварию» на ее поле. «Дортмунд» – лидер по количеству побед в Мюнхене среди немецких клубов

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Томас Тухель Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» впервые за 10 лет обыграла «Баварию» на ее поле.

Сегодня дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Баварию» (2:0) в 27-м туре Бундеслиги.

Последний раз мюнхенцы проигрывали «Дортмунду» на своем поле в апреле 2014 года (0:3). «Баварию» тогда тренировал Пеп Гвардиола, а «Боруссию» – Юрген Клопп.

Кроме того, это 10 победа «Боруссии» на поле «Баварии» в чемпионате Германии – самый высокий результат среди клубов Бундеслиги.

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6 комментариев
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какой же Кейн гений
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Какой же Клопп крутой! Уже в 2014 году громил Пепа куда более скромным составом.
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Бавария бледная тень себя.
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А в чём правда батя?

- А правда в том, что теперь вся интрига заключается вследующем, доиграет ли этот физручелла до конца сезона, или выпрут по раньше.
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не везучий Кейн, сколько не забей и куда не ходи, надеюсь повезёт)
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Заслуженно, наконец-то!
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