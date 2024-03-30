«Боруссия» впервые за 10 лет победила «Баварию» на ее поле. «Дортмунд» – лидер по количеству побед в Мюнхене среди немецких клубов
«Боруссия» впервые за 10 лет обыграла «Баварию» на ее поле.
Сегодня дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Баварию» (2:0) в 27-м туре Бундеслиги.
Последний раз мюнхенцы проигрывали «Дортмунду» на своем поле в апреле 2014 года (0:3). «Баварию» тогда тренировал Пеп Гвардиола, а «Боруссию» – Юрген Клопп.
Кроме того, это 10 победа «Боруссии» на поле «Баварии» в чемпионате Германии – самый высокий результат среди клубов Бундеслиги.
- А правда в том, что теперь вся интрига заключается вследующем, доиграет ли этот физручелла до конца сезона, или выпрут по раньше.