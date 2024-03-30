«Боруссия» впервые за 10 лет победила «Баварию» на ее поле. «Дортмунд» – лидер по количеству побед в Мюнхене среди немецких клубов

«Боруссия» впервые за 10 лет обыграла «Баварию» на ее поле.

Сегодня дортмундская « » в гостях победила «Баварию» (2:0) в 27-м туре Бундеслиги.

Последний раз мюнхенцы проигрывали «Дортмунду» на своем поле в апреле 2014 года (0:3). «Баварию» тогда тренировал Пеп Гвардиола, а «Боруссию» – Юрген Клопп.

Кроме того, это 10 победа «Боруссии» на поле «Баварии» в чемпионате Германии – самый высокий результат среди клубов Бундеслиги.