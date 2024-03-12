Тен Хага могут уволить, если «МЮ» не выйдет в ЛЧ. Отставка обойдется в 10+ млн фунтов, и клуб может отказаться от нее из-за проблем с ФФП

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы финансовый фэйр-плей Эрик тен Хаг деньги Футбол

Будущее Эрика тен Хага, возможно, будет зависеть от суммы компенсации за отставку.

На решение Ineos о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» частично повлияет сумма компенсации, пишет The Times.

Многие посредники предлагают «Ман Юнайтед» своих клиентов на случай, если клуб решит поменять тренера летом. Однако в клубе есть мнение, что по отношению к тен Хагу было бы справедливо оценивать его работу уже после того, как новые владельцы сформируют новую структуру управления.

В руководстве Ineos уважают тен Хага. В компании считают, что структура, которой он окружен в «Ман Юнайтед», не помогает ему добиваться результатов. Эрик участвовал в недавних обсуждениях, в ходе которых планировался следующий сезон, в том числе – предсезонный тур и трансферная активность.

В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Однако отставка тренера и его штаба, скорее всего, обойдется в более чем десять миллионов фунтов. Если тен Хага уволят до 30 июня, эта сумма пойдет в финансовый отчет за этот год.

Ранее Эрик говорил, что «Юнайтед» был близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Из-за этого клуб не подписал нападающего. Таким образом, ситуация с соблюдением ФФП может повлиять на решение по тен Хагу.

Контракт тен Хага рассчитан до конца следующего сезона.

Сейчас «Ман Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ и отстает от 5-го места на шесть очков.

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23 комментария
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Следующая новость в этом марафоне: с Тен Хагом связались представители Спартака.
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Тен Хаг как настоящий грамотный стратег все просчитал на несколько ходов вперед, специально накупил всяких Антони за огромные деньги чтобы его не уволили, подстраховался)
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Ответ Blut Haos
Комментарий удален пользователем
Задним умом все сильны.
По факту на момент перехода в МЮ, Тен Хаг считался одним из самых молодых (по тренерским меркам) тренеров, показывал в чемпионате с Аяксом отличный футбол, пошумел в Лиге Чемпионов выбив несколько сильных клубов в плей-офф и почти дошёл до финала.
Вполне логичное приглашение.
МЮ на тот момент попробовал все возможные варики: и местный прототип Фергюссона в лице Мойеса.
И старую гвардию в лице Ван Гала и Моуриньо. И клубную легенду в лице Сульшера.
Вот пришла очередь относительно молодого и перспективного Тен Хага.
Да, в итоге не пошло, но шаг вполне логичный и очевидный.
А ты с дивана то ничем не рискуешь, когда в Вангу играешь, юноша)
+17
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+17
Ответ Blut Haos
Комментарий удален пользователем
А когда такой контракт подписывали, не думали, что увольнять придётся? В голове хлебушек?
--------------------
А ты не думал своей головой, что если тренеров приглашают в более-менее серьёзные клубы с немаленькими бюджетами, то потенциальные тренера тоже выставляют свои условия, чтобы их не выкинули из клуба в любой момент по желанию руководства клуба, положив пару сотен долларов в кармашек в качестве компенсации? Подумай на досуге.
Это абсолютно нормальная практика (и думать головой и компенсация)
+13
-2
+11
лысый шарлатан должен остаться!
+8
-2
+6
К лучшему
+3
0
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Звучит как:"Я покупаю Феррари, но у меня нет денег!"..
В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в Лигу чемпионов.(с) - а это вообще без слов)) Как будто его должен уволить не МЮ, а какой-то левый с улицы человек))
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Ради такого стоит продать кого-то)
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Нормально Тен Хаг устроился-набрал своих кентов за оверпрайс, подвел клуб к финансовым проблемам, результаты провалил, а теперь его не смогут уволить, потому что возникнут еще больше финансовых проблем.
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что ж , прощай
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Какой же бедовый менеджмент в МЮ, почему нельзя было прописать данный пункт а контракте, столько компенсаций уже выплачено клубами АПЛ, а ничему не научились до сих пор.
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Что значит "если"?..
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Черчесов уже на чемоданах
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Можно махнутся: рыжего невростенника в МЮ а Тен хага в Спартак.
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День сурка. Увольте его уже....
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Комментарий удален пользователем
Ответ Montenegro Serbian
А когда такой контракт подписывали, не думали, что увольнять придётся? В голове хлебушек? -------------------- А ты не думал своей головой, что если тренеров приглашают в более-менее серьёзные клубы с немаленькими бюджетами, то потенциальные тренера тоже выставляют свои условия, чтобы их не выкинули из клуба в любой момент по желанию руководства клуба, положив пару сотен долларов в кармашек в качестве компенсации? Подумай на досуге. Это абсолютно нормальная практика (и думать головой и компенсация)
в том и дело, что это удивительно. думать надо было руководству МЮ, когда подписывало ноунейма на такие условия.

с чего вообще тренеру, который провалился (это сейчас в общем, не конкретно про 7хага), выплачивать ВСЮ ЗП до конца контракта в качестве компенсации?! это просто нонсенс.

ты получаешь огромную ЗП, так ещё и полностью защищён от любых провалов.
никакой ответственности за результат. или ты думаешь, что в МЮ никто другой не хочет идти, что приходится идти на такие условия?
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