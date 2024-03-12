Тен Хага могут уволить, если «МЮ» не выйдет в ЛЧ. Отставка обойдется в 10+ млн фунтов, и клуб может отказаться от нее из-за проблем с ФФП
Будущее Эрика тен Хага, возможно, будет зависеть от суммы компенсации за отставку.
На решение Ineos о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» частично повлияет сумма компенсации, пишет The Times.
Многие посредники предлагают «Ман Юнайтед» своих клиентов на случай, если клуб решит поменять тренера летом. Однако в клубе есть мнение, что по отношению к тен Хагу было бы справедливо оценивать его работу уже после того, как новые владельцы сформируют новую структуру управления.
В руководстве Ineos уважают тен Хага. В компании считают, что структура, которой он окружен в «Ман Юнайтед», не помогает ему добиваться результатов. Эрик участвовал в недавних обсуждениях, в ходе которых планировался следующий сезон, в том числе – предсезонный тур и трансферная активность.
В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Однако отставка тренера и его штаба, скорее всего, обойдется в более чем десять миллионов фунтов. Если тен Хага уволят до 30 июня, эта сумма пойдет в финансовый отчет за этот год.
Ранее Эрик говорил, что «Юнайтед» был близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Из-за этого клуб не подписал нападающего. Таким образом, ситуация с соблюдением ФФП может повлиять на решение по тен Хагу.
Контракт тен Хага рассчитан до конца следующего сезона.
Сейчас «Ман Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ и отстает от 5-го места на шесть очков.
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По факту на момент перехода в МЮ, Тен Хаг считался одним из самых молодых (по тренерским меркам) тренеров, показывал в чемпионате с Аяксом отличный футбол, пошумел в Лиге Чемпионов выбив несколько сильных клубов в плей-офф и почти дошёл до финала.
Вполне логичное приглашение.
МЮ на тот момент попробовал все возможные варики: и местный прототип Фергюссона в лице Мойеса.
И старую гвардию в лице Ван Гала и Моуриньо. И клубную легенду в лице Сульшера.
Вот пришла очередь относительно молодого и перспективного Тен Хага.
Да, в итоге не пошло, но шаг вполне логичный и очевидный.
А ты с дивана то ничем не рискуешь, когда в Вангу играешь, юноша)
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А ты не думал своей головой, что если тренеров приглашают в более-менее серьёзные клубы с немаленькими бюджетами, то потенциальные тренера тоже выставляют свои условия, чтобы их не выкинули из клуба в любой момент по желанию руководства клуба, положив пару сотен долларов в кармашек в качестве компенсации? Подумай на досуге.
Это абсолютно нормальная практика (и думать головой и компенсация)
В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в Лигу чемпионов.(с) - а это вообще без слов)) Как будто его должен уволить не МЮ, а какой-то левый с улицы человек))
с чего вообще тренеру, который провалился (это сейчас в общем, не конкретно про 7хага), выплачивать ВСЮ ЗП до конца контракта в качестве компенсации?! это просто нонсенс.
ты получаешь огромную ЗП, так ещё и полностью защищён от любых провалов.
никакой ответственности за результат. или ты думаешь, что в МЮ никто другой не хочет идти, что приходится идти на такие условия?