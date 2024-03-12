Тен Хага могут уволить, если «МЮ» не выйдет в ЛЧ. Отставка обойдется в 10+ млн фунтов, и клуб может отказаться от нее из-за проблем с ФФП

Будущее Эрика тен Хага, возможно, будет зависеть от суммы компенсации за отставку.

На решение Ineos о будущем главного тренера « » частично повлияет сумма компенсации, пишет The Times.

Многие посредники предлагают «Ман Юнайтед» своих клиентов на случай, если клуб решит поменять тренера летом. Однако в клубе есть мнение, что по отношению к тен Хагу было бы справедливо оценивать его работу уже после того, как новые владельцы сформируют новую структуру управления.

В руководстве Ineos уважают тен Хага. В компании считают, что структура, которой он окружен в «Ман Юнайтед», не помогает ему добиваться результатов. Эрик участвовал в недавних обсуждениях, в ходе которых планировался следующий сезон, в том числе – предсезонный тур и трансферная активность.

В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в . Однако отставка тренера и его штаба, скорее всего, обойдется в более чем десять миллионов фунтов. Если тен Хага уволят до 30 июня, эта сумма пойдет в финансовый отчет за этот год.

Ранее Эрик говорил, что «Юнайтед» был близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Из-за этого клуб не подписал нападающего. Таким образом, ситуация с соблюдением ФФП может повлиять на решение по тен Хагу.

Контракт тен Хага рассчитан до конца следующего сезона.

Сейчас «Ман Юнайтед» занимает 6-е место в таблице и отстает от 5-го места на шесть очков.

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