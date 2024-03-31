Гендиректор «Пари НН» о том, что Юран отвернул от себя камеру после поражения: «Просто эмоциональный порыв, так сошлись звезды. Никакого негатива не было» 

Теги премьер-лига Россия телевидение Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил решение Сергея Юрана убрать от себя камеру.

Инцидент произошел после поражения нижегородцев от «Балтики» (0:2) в Мир РПЛ.

«Я неоднократно говорил, что интервью во флеш‑зоне и на бровке происходят в момент серьезного эмоционального подъема. Причем он присутствует как в моменты, когда команда выигрывает, так и когда уступает. Любой человек, который несет груз ответственности, не только главный тренер, подвластен эмоциям.

Я думаю, что просто так случилось, так сошлись звезды, если можно так сказать. Никакого негатива в адрес журналистов, стадиона или болельщиков соперников у Сергея Николаевича не было. Просто такой эмоциональный порыв», — сказал Давид Мелик- Гусейнов.

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3 комментария
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Юран всю жизнь такой. Что вы от него хотите???
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Тю... По сравнению с ребятами из КХЛ Юран просто душка.
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