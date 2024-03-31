Гендиректор «Пари НН» о том, что Юран отвернул от себя камеру после поражения: «Просто эмоциональный порыв, так сошлись звезды. Никакого негатива не было» 

Гендиректор «Пари НН» оценил решение Сергея Юрана убрать от себя камеру.

Инцидент произошел после поражения нижегородцев от «Балтики» (0:2) в Мир .

«Я неоднократно говорил, что интервью во флеш‑зоне и на бровке происходят в момент серьезного эмоционального подъема. Причем он присутствует как в моменты, когда команда выигрывает, так и когда уступает. Любой человек, который несет груз ответственности, не только главный тренер, подвластен эмоциям.

Я думаю, что просто так случилось, так сошлись звезды, если можно так сказать. Никакого негатива в адрес журналистов, стадиона или болельщиков соперников у Сергея Николаевича не было. Просто такой эмоциональный порыв», — сказал Давид Мелик- Гусейнов.