Юран отвернул от себя камеру после 0:2. Генпродюсер «Матч ТВ» – тренеру: «Зачем так жестко? Вы же знаете, как работает ТВ»
Тренер «Пари НН» Сергей Юран убрал от себя камеру после матча с «Балтикой» (0:2).
«Пари НН» в матче 22-го тура Мир РПЛ в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:2.
После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран рукой убрал в сторону камеру, снимающую его крупным планом.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал этот эпизод.
«Сергей Николаевич, ну вы же сами знаете, как работает телевидение, зачем так жестко?)», – написал Тащин.