Юран отвернул от себя камеру после 0:2. Генпродюсер «Матч ТВ» – тренеру: «Зачем так жестко? Вы же знаете, как работает ТВ»

Теги премьер-лига Россия телевидение Балтика Сергей Юран Александр Тащин Пари НН Матч ТВ Футбол

Тренер «Пари НН» Сергей Юран убрал от себя камеру после матча с «Балтикой» (0:2).

«Пари НН» в матче 22-го тура Мир РПЛ в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:2.

После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран рукой убрал в сторону камеру, снимающую его крупным планом.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал этот эпизод.

«Сергей Николаевич, ну вы же сами знаете, как работает телевидение, зачем так жестко?)», – написал Тащин.

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9 комментариев
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Вот потому и отвернул камеру, потому что знает, как работает матч тв)
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Ответ Чебурашка от Гены
Психанул. Проиграли. Гоцука удалили.
Спасибо, что не расстреляли. Гоцук - живодëр
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Психанул. Проиграли. Гоцука удалили.
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Барсик был взбешён
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Такой жестокости от Юрана я не ожидал
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Юран даже с таким напрягом не справляется. А потом говорят, что в Спартак надо российского тренера. Да там с каждо тычки они кидаться начинают. Кононов вообще профессионально умер после Спартака. Расти надо, а не паспортом трясти
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Думал, наверное, после "Рубина" без особых проблем отобрать очки у аутсайдера, но ожидания его обманули, вот и расстроился. Беспредельщик!)
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Побоялся, что из камеры выйдут Химки
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Юран чемпион(как он сам про себя говорит) 24-25г, а вы смеётесь... Мяхшэ,мяхшэ надо с ним...
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