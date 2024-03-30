Юран отвернул от себя камеру после 0:2. Генпродюсер «Матч ТВ» – тренеру: «Зачем так жестко? Вы же знаете, как работает ТВ»

Тренер «Пари НН» Сергей Юран убрал от себя камеру после матча с «Балтикой» (0:2).

« » в матче 22-го тура Мир в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:2.

После матча главный тренер нижегородцев рукой убрал в сторону камеру, снимающую его крупным планом.

Генеральный продюсер « » Александр Тащин прокомментировал этот эпизод.

«Сергей Николаевич, ну вы же сами знаете, как работает телевидение, зачем так жестко?)», – написал Тащин.