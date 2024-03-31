Юран о 0:2 от «Балтики»: «Пари НН» играл плохо, пропустив необязательные мячи» 

Теги премьер-лига Россия Балтика Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран оценил поражение от «Балтики» (0:2) в Мир РПЛ.

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, не подъехали. Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла. 

Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты. Но мы не забили. В то же время пропустили необязательные мячи. Разберемся!» – сказал главный тренер «Пари НН».

После 21 матча нижегородцы занимают в таблице 10-е место.

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3 комментария
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так Юран слушал наставления Мостового...чеканьте...чеканьте... вот и начеканили...
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А С кем он собирается стать чемпионом в следующем сезоне???
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