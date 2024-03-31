Юран о 0:2 от «Балтики»: «Пари НН» играл плохо, пропустив необязательные мячи» 

Сергей Юран оценил поражение от «Балтики» (0:2) в Мир РПЛ.

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, не подъехали. Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла.

Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты. Но мы не забили. В то же время пропустили необязательные мячи. Разберемся!» – сказал главный тренер « ».

После 21 матча нижегородцы занимают в таблице 10-е место.