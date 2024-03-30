Рамос о расизме в адрес Акуньи: «Мы должны очистить имидж футбола. Просим уважения и хотим, чтобы люди не приходили и не говорили глупости»

Теги Севилья Хетафе Серхио Рамос Ла Лига болельщики Маркос Акунья дискриминация Футбол

Серхио Рамос высказался о расистских выкриках в адрес Маркоса Акуньи.

В матче 30-го тура Ла Лиги «Севилья» в гостях одолела «Хетафе» (1:0). Единственный гол на счету Серхио Рамоса.

На 60-й минуте игры некоторые фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника гостей Маркоса Акунью, называя его «обезьяной». 

Главный арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва приостановил игру, дав указания делегату матча запустить специальный протокол Ла Лиги для расовых оскорблений. Примерно через десять минут матч был возобновлен и доигран.

«Мы просим уважения и хотим, чтобы они [болельщики, люди] не приходили сюда и не говорили глупости.

Лайнсмен услышал оскорбление, и судья остановил матч. Мы должны очистить имидж футбола», – сказал защитник «Севильи» Серхио Рамос.

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9 комментариев
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Акунья ж белый Оо. Или это темнокожие болельщики кричали?
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с днюхой, кэп!
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Левый ЧМ?
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Ответ Рахил Тагиев
с днюхой, кэп!
Да еще и в свой День Рождения принес своим голом важную победу клубу, легенда!
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Жизнь белых важна
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
сам левый. как и ник твой
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