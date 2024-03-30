Рамос о расизме в адрес Акуньи: «Мы должны очистить имидж футбола. Просим уважения и хотим, чтобы люди не приходили и не говорили глупости»

Серхио Рамос высказался о расистских выкриках в адрес Маркоса Акуньи.

В матче 30-го тура Ла Лиги « » в гостях одолела « » (1:0). Единственный гол на счету .

На 60-й минуте игры некоторые фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника гостей Маркоса Акунью, называя его «обезьяной».

Главный арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва приостановил игру, дав указания делегату матча запустить специальный протокол для расовых оскорблений. Примерно через десять минут матч был возобновлен и доигран.

«Мы просим уважения и хотим, чтобы они [болельщики, люди] не приходили сюда и не говорили глупости.

Лайнсмен услышал оскорбление, и судья остановил матч. Мы должны очистить имидж футбола», – сказал защитник «Севильи» Серхио Рамос.