Фанаты «Хетафе» называли «обезьяной» аргентинца Акунью во время матча с «Севильей». Судья приостанавливал игру на 10 минут

Болельщики «Хетафе» оскорбляли футболиста «Севильи» на расовой почве.

« » обыграла «Хетафе» на выезде в 30-м туре (1:0).

Примерно на 60-й минуте игры некоторые фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника гостей Маркоса Акунью, называя его «обезьяной».

Главный арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва приостановил игру, дав указания делегату матча запустить специальный протокол Ла Лиги для расовых оскорблений. Диктор сделал объявление по стадиону. Примерно через десять минут матч был возобновлен и доигран.

О возможных мерах в отношении фанатов « » пока не сообщается.