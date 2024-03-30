Фанаты «Хетафе» называли «обезьяной» аргентинца Акунью во время матча с «Севильей». Судья приостанавливал игру на 10 минут

Теги Севилья Хетафе Ла Лига судьи болельщики Игнасио Иглесиас Вильянуэва Маркос Акунья дискриминация Футбол

Болельщики «Хетафе» оскорбляли футболиста «Севильи» на расовой почве.

«Севилья» обыграла «Хетафе» на выезде в 30-м туре Ла Лиги (1:0).

Примерно на 60-й минуте игры некоторые фанаты хозяев стали оскорблять аргентинского полузащитника гостей Маркоса Акунью, называя его «обезьяной». 

Главный арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва приостановил игру, дав указания делегату матча запустить специальный протокол Ла Лиги для расовых оскорблений. Диктор сделал объявление по стадиону. Примерно через десять минут матч был возобновлен и доигран.

О возможных мерах в отношении фанатов «Хетафе» пока не сообщается. 

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53 комментария
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Как же надоел этот Вин..
Так стоп
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Интересно, по какому принципу они там решают, кого обзывать обезьяной. Ведь негров и латиносов уже не меньше половины лиги.
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+14
Ответ VuNePonimaete
Как же надоел этот Вин.. Так стоп
Чёрного Вини нельзя называть обезьяной , а вот белого Акунью можно)))
+18
-10
+8
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачетка работает на тебя.
+11
-4
+7
Ответ Кефтеме
Чёрного Вини нельзя называть обезьяной , а вот белого Акунью можно)))
Вот только из-за Вини матчи не останавливали :)
+14
-8
+6
Ответ TeRex
Поганые расис... а, подождите. Ложная тревога. Он же белый - их можно.
Матч остановили так-то, т.е никого нельзя. Вы новость то читайте хотя бы)
+10
-4
+6
Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Родриго на расистов в суд подавал. С Рюди скандалы были. Но это другое
+10
-5
+5
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
Кричит что не поставили 2 пенальти и уходит бросая капитанскую повязку до окончание матча? 🧐
+3
-1
+2
Ответ Leo
Вы живете ради плюсиков?
Регина живет ради минусов, например 😁
+3
-1
+2
Ответ Leo
Вы живете ради плюсиков?
Как мы видим, Игорь Новиков, наоборот, живёт ради минусиков
+4
-2
+2
А причем тут расизм? Акунья такой же как и испанцы вроде. Скорее всего они его просто обзывали, а судья по привычке свалил все на расизм.
+4
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Акунья сам виноват, спровоцировал жи. Сколько аргентинцев в Ла Лиге, и только Акунье кричали, значит, в нём всё дело
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А где там расизм? Или это другое? 😁
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Если Акунья - обезьяна, то я - балерина
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0
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Ответ Илья Банюк
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ nurikkkk
Алвеса и Марсело так же называли, Алвесу причём банан кидали.
Так Алвес и Марсело другой расы
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Ответ nurikkkk
Это здесь причём?
Сложно догадаться?
0
0
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Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Это здесь причём?
+1
-1
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
Не ну ты молодец
0
0
0
Ответ Кефтеме
А причем тут Ямаль? 🤔
Комментарий удален модератором
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален модератором
А причем тут Ямаль? 🤔
+1
-1
0
Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Men77
А причем тут расизм? Акунья такой же как и испанцы вроде. Скорее всего они его просто обзывали, а судья по привычке свалил все на расизм.
Алвеса и Марсело так же называли, Алвесу причём банан кидали.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Лапорта и Хави пожаловались 😆
Кто-то кричал даже позор
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Ответ Tristan...
Анчелотти с Винисиусом заплакали
Лапорта и Хави пожаловались 😆
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Ответ Игорь Новиков
Опять Винисиус спровоцировал. Только у него такие проблемы. да что ж ты будешь делать!
Получается испанцы не расисты, а просто любят пооскорблять неугодных им футболистов?
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Ответ Михон Мясной
Как мы видим, Игорь Новиков, наоборот, живёт ради минусиков
Регина тоже)
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Ответ Unknown Noname
Интересно, по какому принципу они там решают, кого обзывать обезьяной. Ведь негров и латиносов уже не меньше половины лиги.
Просто хотят вывести из себя игрока команды-соперника. Рандомного. Или того, чьи действия на поле не понравились. Какие вообще из латиносов обезьяны, если они белые?
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Ответ Val Smith
Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачетка работает на тебя.
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