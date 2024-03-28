Парехо о Винисиусе: «Выдающийся игрок, но игроки должны посвящать себя футболу. Меня называли пьяницей, но я не реагировал и не жестикулировал – нужно быть выше подобных ситуаций»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига болельщики Даниэль Парехо Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Дани Парехо раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора на поле.

«Я считаю его выдающимся игроком, ярким и потрясающе талантливым. Я никогда не видел себя в роли важного игрока лучшей команды мира, мне льстят. Но я думаю, что мы, игроки, должны посвящать себя игре. Провокации бывают в каждом матче. Нужно учиться справляться с этим.

Когда ты играешь за «Реал», [вокруг тебя] всегда царит особая атмосфера, тебя постоянно стараются задеть. Но я тоже играл на разных стадионах, меня называли пьяницей или как-то еще, но я не реагировал и не жестикулировал. Футболист должен быть выше подобных ситуаций. Ведя себя определенным образом, он ошибается», – сказал полузащитник «Вильярреала».

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

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51 комментарий
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Нужно понять одно: Винисиус - политпроект, иначе давно ему рот позатыкали бы. Он уже и в ООН, и в ЮНЕСКО, и во всех программах ФИФА и УЕФА, про него уже документалки снимают. Этого наивного парня, как мне кажется, даже сподвигают на подобные реакции (если судить по комментариям одноклубников, тренера и всякой прессы), чтобы выжать максимум.

Проблема не в бразильце, проблема в тех, кто всё это вокруг него сконструировал и сподвигает на "подвиги"
+45
-8
+37
Ну вот, адекватная оценка от адекватного человека, все по делу сказал.
+37
-6
+31
Ответ Alex1104
Изначально всё-таки именно в нём.
Он - продолжение идей: негр, вспыльчивый, эксцентричный, не контролирует себя, играет за Реал, причем делает это классно. По всем параметрам подходит, но инициация этого всего идёт за кулисами, это не Винисиус придумал явно.
+18
-2
+16
Ответ Владимир Владимир
Нужно понять одно: Винисиус - политпроект, иначе давно ему рот позатыкали бы. Он уже и в ООН, и в ЮНЕСКО, и во всех программах ФИФА и УЕФА, про него уже документалки снимают. Этого наивного парня, как мне кажется, даже сподвигают на подобные реакции (если судить по комментариям одноклубников, тренера и всякой прессы), чтобы выжать максимум. Проблема не в бразильце, проблема в тех, кто всё это вокруг него сконструировал и сподвигает на "подвиги"
Изначально всё-таки именно в нём.
+20
-4
+16
Если этот Винисиус продолжит так же болезненно реагировать на происходящее, то он в итоге забухает.
+13
-1
+12
Ответ elan_
Сравнил кое что с пальцем. Можно подумать "пьяница" - это вот прямо лютое оскорбление. Мне такое каждый раз жена говорит, когда я из паба прихожу, где футбол смотрел. И еще добавляет "и все твои друзья пьянь".
Винисиуса называют обезьяной за его поведение а не за цвет кожи, давно понять пора
+9
-1
+8
Роман Широков: Когда болельщики Спартака посвятили мне песню Банана-мама, я не реагировал и не жестикулировал, я перешел в Спартак и развалил его
+9
-1
+8
Парехо о Винисиусе: «Выдающийся игрок, но игроки должны посвящать себя футболу. Меня называли пьяницей, но я не реагировал и не жестикулировал, а просто спокойно продолжал пить "
+6
0
+6
Сравнил кое что с пальцем. Можно подумать "пьяница" - это вот прямо лютое оскорбление. Мне такое каждый раз жена говорит, когда я из паба прихожу, где футбол смотрел. И еще добавляет "и все твои друзья пьянь".
+6
-2
+4
блин уже бывшие алкаши советуют не алкашу винисиусу как себя правильно вести!
+2
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+2
"Меня называли пьяницей, но я не обращал внимания. Наливал и пил дальше".
+3
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+2
Ответ Владимир Владимир
Он - продолжение идей: негр, вспыльчивый, эксцентричный, не контролирует себя, играет за Реал, причем делает это классно. По всем параметрам подходит, но инициация этого всего идёт за кулисами, это не Винисиус придумал явно.
В общем-то это спор, кто был раньше курица или яйцо.
Не Рюдигера же начали на это раскручивать, например.
Нужна подходящая фигура по всем параметрам.
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Ответ Алексей Горланов
Это называется полезный idio t, а не политпроект. Во все времена ушлые архитекторы реальности использовали впечатлительных граждан, ради достижения своих целей и проталкивания собственной повесточки. Материал(а именно в этом качестве здесь выступает этот Винисиус) даже не подозревает, насколько разрушительным для него могут быть подобные движения. Но как и положено материалу, он будет просто использован хитрыми и циничными левакими . Называй вещи своими именами.
Истина.
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0
+1
Ответ Владимир Владимир
Нужно понять одно: Винисиус - политпроект, иначе давно ему рот позатыкали бы. Он уже и в ООН, и в ЮНЕСКО, и во всех программах ФИФА и УЕФА, про него уже документалки снимают. Этого наивного парня, как мне кажется, даже сподвигают на подобные реакции (если судить по комментариям одноклубников, тренера и всякой прессы), чтобы выжать максимум. Проблема не в бразильце, проблема в тех, кто всё это вокруг него сконструировал и сподвигает на "подвиги"
Проблема не в нем, а в нынешней европейской повестке, под которую он идеально подходит. И вот эти вот представитель вечно "обиженных" темнокожих кричат с помощью Винисиуса: "Смотрите, ради черных мы готовы унижать белых". Но проблема в том что одно расизм, а другое повседневка.
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Трезвая оценка должной реакции спортсмена на подобные вещи! Иногда тех кого называют алкоголиками оказываются более адекватными людьми по итогу!🙌
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Парехо очень недооценен, легенда Валенсии
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Жаль только, что Парехо сейчас окрестят расистом.
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Ответ vottakoi!
Мне кажется, Перес его продаст летом за очень хороший ценник, и я думаю первый в очереди на покупку будет именно ПСЖ, все мы знаем почему.
Почему же? Кому нужен такой провокатор в команде? ПСЖ из принципа не купит никого у Реала
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Ответ Alex Gelaev
блин уже бывшие алкаши советуют не алкашу винисиусу как себя правильно вести!
Да потому что у него про по погоду спроси или сколько стоят яблоки на рынке , а он как старая волынка насчёт расизма тему задвигать
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Ответ Сергей Добрынин
Где именно ты увидел сарказм и остальное , в каком предложении ? Или оскорбление с моей стороны? Если для тебе так показалось, то это твои проблемы . А то , что Винисиус будет делать чере год или два , думаю ему лучше знать , не тебе решать , да и не мне . 👋🏻
Приколы по поводу почудилось, увиделось это уже не сарказм? Да это его дело что делать но великим он уж точно не станет с таким отношением к делу
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Ответ Илья Гапеев
ты общаешься едкими остротами с нотками сарказма, а насчет Винисиуса все понятно, еще так побудет год или два и все можно будет идти возглавлять BLM а не в футбол играть, там его психические навыки больше пригодятся
Где именно ты увидел сарказм и остальное , в каком предложении ? Или оскорбление с моей стороны? Если для тебе так показалось, то это твои проблемы . А то , что Винисиус будет делать чере год или два , думаю ему лучше знать , не тебе решать , да и не мне . 👋🏻
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Ответ Сергей Добрынин
Как я с тобой общаюсь? Где ты видел мое обращение к тебе "чел" , гений ? Так вот , и ты будь добр . Все перечисленные тоже могли стать объектом для травли и.т.д , однако выбор пал на Винисиуса , и он поддался этому к сожалению
ты общаешься едкими остротами с нотками сарказма, а насчет Винисиуса все понятно, еще так побудет год или два и все можно будет идти возглавлять BLM а не в футбол играть, там его психические навыки больше пригодятся
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Ответ Осоавиахим
Сам Винни жалуется на расизм, а расизм это про цвет кожи в том числе. А значит он считает, что проблема в цвете его кожи, а не в нем самом как в личности.
Опять 25 , значит это выгодно некоторым людям
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Ответ Svobodu Mne
А кого ещё оскорбляютв реале по рассовому признаку ?
А где уверенность, что никого ? Однако раскручивают именно историю Винисиуса , и понятно почему
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Ответ Сергей Добрынин
А с чего такая уверенность? А , сам Вини якобы говорит о цвете кожи , да ? Это опять же не отменяет того , что он может быть просто объектом для травли
Сам Винни жалуется на расизм, а расизм это про цвет кожи в том числе. А значит он считает, что проблема в цвете его кожи, а не в нем самом как в личности.
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Ответ Илья Гапеев
во первых нет не понял, общаюсь с тобой ровно так же как и ты со мной, во вторых даже если Винисиуса на это наводят, то у него разве нет собственного мнения? почему от расизма не страдают Беллингем, Камавинга, Рюдигер, Тчуамени, Родриго, Менди и тд по списку. А ответ тут слишком прост, потому что у них есть своя голова на плечах и они показывают свой профессионализм а не эмоции как это делает эта обезьянка которой нужно внимание
Как я с тобой общаюсь? Где ты видел мое обращение к тебе "чел" , гений ? Так вот , и ты будь добр . Все перечисленные тоже могли стать объектом для травли и.т.д , однако выбор пал на Винисиуса , и он поддался этому к сожалению
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Ответ Сергей Добрынин
Сам говорил тебе ?
А кого ещё оскорбляютв реале по рассовому признаку ?
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Ответ Сергей Добрынин
Человек во первых, а не чел , понял ? Во вторых , как ты понял , что его не наводят на это , каким способом ?
во первых нет не понял, общаюсь с тобой ровно так же как и ты со мной, во вторых даже если Винисиуса на это наводят, то у него разве нет собственного мнения? почему от расизма не страдают Беллингем, Камавинга, Рюдигер, Тчуамени, Родриго, Менди и тд по списку. А ответ тут слишком прост, потому что у них есть своя голова на плечах и они показывают свой профессионализм а не эмоции как это делает эта обезьянка которой нужно внимание
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Ответ Осоавиахим
Сам Винисиус действительно считает, что его гнобят за цвет кожи. Но он просто не догоняет, что гнобят его за вызывающее поведение. Так что товарищ выше все верно сказал. Его гнобят за то, что он Винисиус, и ни за что другое.
А с чего такая уверенность? А , сам Вини якобы говорит о цвете кожи , да ? Это опять же не отменяет того , что он может быть просто объектом для травли
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Ответ Сергей Добрынин
Сам говорил тебе ?
Сам Винисиус действительно считает, что его гнобят за цвет кожи. Но он просто не догоняет, что гнобят его за вызывающее поведение. Так что товарищ выше все верно сказал. Его гнобят за то, что он Винисиус, и ни за что другое.
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