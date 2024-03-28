Парехо о Винисиусе: «Выдающийся игрок, но игроки должны посвящать себя футболу. Меня называли пьяницей, но я не реагировал и не жестикулировал – нужно быть выше подобных ситуаций»

Дани Парехо раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора на поле.

«Я считаю его выдающимся игроком, ярким и потрясающе талантливым. Я никогда не видел себя в роли важного игрока лучшей команды мира, мне льстят. Но я думаю, что мы, игроки, должны посвящать себя игре. Провокации бывают в каждом матче. Нужно учиться справляться с этим.

Когда ты играешь за « », [вокруг тебя] всегда царит особая атмосфера, тебя постоянно стараются задеть. Но я тоже играл на разных стадионах, меня называли пьяницей или как-то еще, но я не реагировал и не жестикулировал. Футболист должен быть выше подобных ситуаций. Ведя себя определенным образом, он ошибается», – сказал полузащитник « ».

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме