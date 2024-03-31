Шалимов о «Спартаке»: «Команда играет только за счет индивидуального мастерства. Организованных вещей в атаке я не вижу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Урал Квинси Промес Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов раскритиковал игру «Спартака».

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

«Ударов‑то много, а опасности мало. По состоянию игроков есть явные вопросы. «Урал» провел хорошую игру и заслужил ничью. Они играли агрессивно, держали прессинг.

«Спартак» играет только за счет индивидуального мастерства. Что кто‑то возьмет на себя, обведет двоих‑троих и забьет. Как мог сделать Промес. Но про него можно уже забыть.

Организованных вещей в атаке «Спартака» я не вижу», – сказал бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

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17 комментариев
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Ответ jqzn88xn6n
Комментарий удален модератором
Знаешь, если смотреть с историческим подтекстом, то Спартак - это команда свободных людей, поднявших восстание против рабства, против угнетателя и превосходящих сил врага. Поднявший меч за свободу - рабом не является по определению. А вот ЦСКа, куда исторически брали игроков по принуждению и команда из которой так просто не уйти - вызывает вопросы. 🤔😂
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шалимов самый адекватный эксперт, видит игру, чувствует, нет никакого популизма или, за счет интервью привлечь внимания
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Команда играет за счёт организации, индивидуальное мастерство там только в кривых пасах, ударах по небесам, обрезках и обводках на месте в никуда. Футболистов всех гнать. А организация игры Шалимова себя уже показала, особенно в Урале, когда Спартак их пешком драл 3:0 без напряга вообще, чисто на индивидуалке. У Шалимова понимание игры на уровне диванного дзюбатора, всё уже пропил
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Здесь полностью согласен.
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Нужен тренер, который доводит наших сложившихся деревяшек до приемлемых технических кондиций, делающий из них физических и атлетичных монстров. Их сейчас два - Ташуев и Карпин. Интересно, кто из них сильнее. С нетерпением жду очного противостояния Факела и Ростова.
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Комментарий удален модератором
Бог в помощь - тактика такая))
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ну, да, - все держалось на Промесе...индивидуально сильных игроков в Спартаке больше - нет...колхоз с понтами....я даже не обвиняю Абаскаля - с такой помойкой ничего сделать невозможно...всех разогнать и менеджмент в первую голову...
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Ну как можно с таким тренером выигрывать?
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от #Абаскаль
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Команда всю зимнюю предсезонку наигрывалась с Промесом. Без него быстро на креатив не перестроится.
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