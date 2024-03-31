Шалимов о «Спартаке»: «Команда играет только за счет индивидуального мастерства. Организованных вещей в атаке я не вижу»
Игорь Шалимов раскритиковал игру «Спартака».
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
«Ударов‑то много, а опасности мало. По состоянию игроков есть явные вопросы. «Урал» провел хорошую игру и заслужил ничью. Они играли агрессивно, держали прессинг.
«Спартак» играет только за счет индивидуального мастерства. Что кто‑то возьмет на себя, обведет двоих‑троих и забьет. Как мог сделать Промес. Но про него можно уже забыть.
Организованных вещей в атаке «Спартака» я не вижу», – сказал бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от #Абаскаль