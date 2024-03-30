Руслан Пименов: «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ. Им нужен тренер, которого бы слушали игроки, пока там – не футбол»
Руслан Пименов считает «Спартак» главным «раздражителем» для всех команд в РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
– Ваше мнение о «Спартаке», который играет сегодня.
– «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ.
– Без Промеса мы не говорим о чемпионских амбициях.
– Команда займет седьмое или восьмое место. Кем они могут занять выше? Нет физики, нет игры, проблемы внутри. Самое обидное, что страдают болельщики.
– Кто нужен?
– Опять иностранца будут звать? Нужен тренер, которого бы слушали игроки и выполняли его установку. Пока там идет не футбол. Нет слов, – сказал бывший нападающий сборной России.
"Просто 8 негритят не выступают против босса. Увы, чо."
От большого ума, не иначе, люди становятся расистами, как Вы. Мой черный список типичных спартаковцев к Вашим услугам. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое как-то может передаться через общение.
Хорошего дня!