Руслан Пименов: «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ. Им нужен тренер, которого бы слушали игроки, пока там – не футбол»

Теги Спартак Руслан Пименов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Пименов считает «Спартак» главным «раздражителем» для всех команд в РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

– Ваше мнение о «Спартаке», который играет сегодня.

– «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ.

– Без Промеса мы не говорим о чемпионских амбициях.

– Команда займет седьмое или восьмое место. Кем они могут занять выше? Нет физики, нет игры, проблемы внутри. Самое обидное, что страдают болельщики.

– Кто нужен?

– Опять иностранца будут звать? Нужен тренер, которого бы слушали игроки и выполняли его установку. Пока там идет не футбол. Нет слов, – сказал бывший нападающий сборной России.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отстал Пименов лет на 15. Давно уже Спартак никого в РПЛ не раздражает, в основном смешит. И почему только Спартак нужен сильным? А Динамо, Краснодар, Локо, Балтика, Факел и другие сильными не нужны? Опять ничем не обоснованные претензии на гегемонию, имперские амбиции.
+6
-3
+3
Попробуйте пару недель не вспоминать про Спартак,и не будет " раздражать", но будет скучно.
+3
0
+3
Ответ Владислав88
Да нет, по-прежнему, раздражает непомерным гонором, и тем, что всё спортивные СМИ под ним полностью. Столько интересных сейчас команд в РПЛ и Зенит, и Краснодар, и Динамо, и Локо, и ЦСКА, и Крылья, и Ростов, а обсывают всё этот тушинский мясокомбинат, который без наркобарона полный ноль с любым тренером. Там нечего обсуждать даже. Команда чуть сильнее Нижнего и Урала, такая же серость.
Поэтому ты каждую новость про Спартак обсасываешь сидишь? :) его борьба (тупо стыд)
+2
0
+2
Нужен каким или кому?
+3
-2
+1
Давайте уже Мостового. Может чонть изменится.
0
0
0
Покажите характер доиграйте сезон! А там Валера все расставит по местам!
0
0
0
Ответ ken2ki
Поэтому ты каждую новость про Спартак обсасываешь сидишь? :) его борьба (тупо стыд)
Пользователь ken2ki, фантазирующий о стыде, 2 марта, 22:14:
"Просто 8 негритят не выступают против босса. Увы, чо."

От большого ума, не иначе, люди становятся расистами, как Вы. Мой черный список типичных спартаковцев к Вашим услугам. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое как-то может передаться через общение.
Хорошего дня!
0
0
0
Ответ KOTOV71
Попробуйте пару недель не вспоминать про Спартак,и не будет " раздражать", но будет скучно.
Да нормально будет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий