Руслан Пименов: «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ. Им нужен тренер, которого бы слушали игроки, пока там – не футбол»

Руслан Пименов считает «Спартак» главным «раздражителем» для всех команд в РПЛ.

Сегодня команда разделила очки с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

– Ваше мнение о « », который играет сегодня.

– «Спартак» нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд .

– Без Промеса мы не говорим о чемпионских амбициях.

– Команда займет седьмое или восьмое место. Кем они могут занять выше? Нет физики, нет игры, проблемы внутри. Самое обидное, что страдают болельщики.

– Кто нужен?

– Опять иностранца будут звать? Нужен тренер, которого бы слушали игроки и выполняли его установку. Пока там идет не футбол. Нет слов, – сказал бывший нападающий сборной России.