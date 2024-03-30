Владислав Радимов: «Над нами издеваются! Абаскаль – фразами про состав, судьи – неработающими микрофонами, ФНЛ – расширением лимита. Прекратите!»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Первая лига Динамо Москва лимит на легионеров Игорь Лещук видеоповторы соцсети Денис Макаров Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов жестко высказался о российском футболе.

«Над нами издеваются! Над нами издевается Абаскаль! То, что «Спартак» сыграл плохо, это понятно, и обсуждать тут нечего. То, что Абаскаль своими фразами про состав, который ему выбирает Господь, издевается над всеми нами – очевидно. 

Над нами издеваются судьи! Вы перед возобновлением сезона с невероятной помпой объявили про ваше нововведение, что судьи будут объявлять решение в микрофоны на весь стадион. В первом же матче в Оренбурге выяснилось, что микрофоны не работают. Но ладно Оренбург, это мы проглотили, но сейчас то, на стадионе «Спартака» фол на Зиньковском (по мне это пенальти), почему не используются микрофоны?

Я прямо настаиваю, РФС, РПЛ и лично господин Мажич, опубликуйте переговоры главного и арбитров ВАР, почему Москалева не позвали к просмотру повтора и микрофону? У «Спартака» большая армия болельщиков, на трибунах было прилично народу, они имеют право знать, что случилось в этом эпизоде! Иначе для чего вы это уникальное нововведение так пиарили активно, если вы им не пользуетесь именно тогда, когда это нужно! 

Над нами издеваются игроки! Макаров вчера откровенно выпалил, что журналистов не любит и не хочет с ними общаться. А еще сказал что хочет играть в Европе. Вчера так «блестяще» сыграл первый тайм, что Личка его прямо в перерыве отправил в Европу. Лещук (многие ждали, я знаю) – тут вообще все просто, про него либо хорошо, либо ничего. 

Над нами издевается ФНЛ, которая предлагает заполонить лигу сомнительного качества легионерами, расширив лимит, чтобы окончательно прибить шансы нашей молодежи заиграть. 

Может кого-то это все устраивает, а мне хочется, чтобы над нами издеваться прекратили!», – написал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

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Макаров не любит журналистов: «Не скрываю этого. Забил, и они говорят: «Браво, молодец». В следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит»

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17 комментариев
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Абаскаль издевается над Матч ТВ за статью о якобы недовольстве им своими вратарями. Типо бойкот вам, на ваши вопросы я отвечать не буду.
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Радимов это вам не Зарема
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Ну тут вроде все по делу сказал.
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Зачем так за спартак переживать, спартак должен страдать, и он страдает, будут теперь эту мутную пенку мусолить, толи была, толи нет, сам Зиньковский сказал -не было.
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Что за фонтан?
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Влад, прекрати, это территория Димона
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Весеннее обострение началось у Владика. Делирий не дремлет.
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Сейчас перезапишут и озвучат, режиссёры из судейского корпуса уже работают над этим ...
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все правильно сказал👍🏼
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Меня терзают смутные сомнения, а не подарил ли кто Радимову надежду на тренерство в Спартаке?
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Ответ Никита Забавский
Абаскаль издевается над Матч ТВ за статью о якобы недовольстве им своими вратарями. Типо бойкот вам, на ваши вопросы я отвечать не буду.
Он на вас в прямом смысле скоро нассыт, а вы его дальше оправдывать будете)
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