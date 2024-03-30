Абаскаль о падении Зиньковского: «Стоило назначить пенальти. ВАР должен был вмешаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Денис Кулаков Владимир Москалев Антон Зиньковский Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен был исполнять пенальти.

Главный судья Владимир Москалев после консультации с видеоассистентом не стал назначать одиннадцатиметровый за фол защитника «Урала» Дениса Кулакова на полузащитнике Антоне Зиньковском во втором тайме. Бригада арбитров решила, что нарушение было совершено за пределами штрафной.

– Есть понимание, почему не назначили пенальти на Зиньковском?

– Мне казалось, что нога была в штрафной и стоило назначить пенальти. ВАР должен был вмешаться. Это не мое дело, – сказал главный тренер «Спартака».

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42 комментария
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Ответ Красная стрела
Скажу для многих крамольную мысль, но сейчас, лучше Абаскаля будет не только Черчесов или Карпин. Но даже физруки более низкого уровня. Просто мужик, как любят сейчас говорить, с яйцами. А не подросток перерсток с завышенным мнением о себе.
Горлуковича надо. Он взглянет только и вмиг все побегут забивать и все побегут защищать ворота. 😊
+9
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+6
Ответ Михаил Хромаков
Спартак играл плохо, но фол был точно на линии, как это можно было не увидеть?
Очень сложный момент. Часть стопы касается линии, сам наступ на стопу за штрафной, сам игрок за штрафной и игрок выходит из штрафной. Решение в поле штрафной, стопроцентных доказательств что это пенальти нет, а значит решение в поле имеет приоритет. В целом всё корректно.
+13
-7
+6
Ответ Красная стрела
Скажу для многих крамольную мысль, но сейчас, лучше Абаскаля будет не только Черчесов или Карпин. Но даже физруки более низкого уровня. Просто мужик, как любят сейчас говорить, с яйцами. А не подросток перерсток с завышенным мнением о себе.
Спасибо, давайте-ка без Черчесова.
+9
-4
+5
Ответ Pelerin
Ясно. Ты тонкий и очень остроумный наблюдатель со стороны... ох уж эти шаблоны и штампы (
Очень сильно симпатизирую команде Ростов. Можно даже сказать, болею.
+3
0
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Я никого не хейтерю. Но подшутить люблю. И всегда стараюсь по делу. Нет. Я не за Зенит. Сегодня тоже шутил над Зенитом--. ,, Спасибо от всей страны, , что сохранили интригу,, 😊
Ясно. Ты тонкий и очень остроумный наблюдатель со стороны... ох уж эти шаблоны и штампы (
+2
0
+2
Ответ Алексей Мишин
Мяч на линии не гол. Фол на линии не пенальти.
Учи правила.
+7
-6
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Кому вам? 😊
Ну, ты же не будешь признавать, что ты хейтер Спартака без команды? В противном случае, даже толика уважения к тебе проклюнется)

P.S. Влад справится с любой командой. В Зените-2 всë доказал)
+1
0
+1
Ответ Pelerin
Ну, ты же не будешь признавать, что ты хейтер Спартака без команды? В противном случае, даже толика уважения к тебе проклюнется) P.S. Влад справится с любой командой. В Зените-2 всë доказал)
Я никого не хейтерю. Но подшутить люблю. И всегда стараюсь по делу. Нет. Я не за Зенит. Сегодня тоже шутил над Зенитом--. ,, Спасибо от всей страны, , что сохранили интригу,, 😊
+3
-2
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Горлуковича надо. Он взглянет только и вмиг все побегут забивать и все побегут защищать ворота. 😊
Опасно. У некоторых может диарея начаться, вообще играть не смогут😁
+1
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Ответ Чебурашка от Гены
Горлуковича надо. Он взглянет только и вмиг все побегут забивать и все побегут защищать ворота. 😊
Полностью согласен. У него не забалуешь.
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Ответ xomamb
забить? нет, наныть!
Это ваше дело - ныть, что все вокруг ноют... Короче - нытики в квадрате.
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Спартак играл плохо, но фол был точно на линии, как это можно было не увидеть?
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Ответ murzzzzzilka
Учи правила.
Дураку закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так, потому что он ...
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Ответ aleksandrratnikov60@gmail.com
Комментарий скрыт
А она права.
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Ответ Владислав88
Опять заговор. А про 5 фолов Литвинова и почти каждый на жёлтую и три фола Хлусевича на жёлтые, он конечно промолчит. А ещё два левейших оффсайда у Уральцев зафиксировал, сорвав атаки. Какой же клоун. Их Москалёв и так тащил как мог, в последние 15 минут вообще играть не давал Уралу, просто каждый контакт как фол свистел, а у Спартачей один раз на Бикфалви свистнул, хотя реально фолов больше, чем у Урала было. Даже этот момент пытались на пенку высосать, но там и близко ничего на пенальти не было. Там и фол сам из пальца высосан, Зиньковский сам завалил сч как и всю игру вместе с дельфином без конца ныряли.
Эко ты так расписал. Такое только болельщики Зенита могут.
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Ответ Владислав88
Почему. ВАР изо всех сил пытался высосать пенку, там где её и близко не было. На Клауде и Венделе или в штрафной Спартака и ЦСКА такое не свистят даже. А тут пенальти подавай, смех один 🤣
Даже и близко не было. Ясно! Всех экспертов и судей, говорящих об обратном, в топку! Сам Владислав88 сказал не было - значит не было!
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Ответ Владислав88
Опять заговор. А про 5 фолов Литвинова и почти каждый на жёлтую и три фола Хлусевича на жёлтые, он конечно промолчит. А ещё два левейших оффсайда у Уральцев зафиксировал, сорвав атаки. Какой же клоун. Их Москалёв и так тащил как мог, в последние 15 минут вообще играть не давал Уралу, просто каждый контакт как фол свистел, а у Спартачей один раз на Бикфалви свистнул, хотя реально фолов больше, чем у Урала было. Даже этот момент пытались на пенку высосать, но там и близко ничего на пенальти не было. Там и фол сам из пальца высосан, Зиньковский сам завалил сч как и всю игру вместе с дельфином без конца ныряли.
Судя по твоим буквам, судью купили, а вар не купили. Все, разобрались, расходимся.
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Ответ Чебурашка от Гены
Горлуковича надо. Он взглянет только и вмиг все побегут забивать и все побегут защищать ворота. 😊
А вам тогда Радимова
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Ответ murzzzzzilka
Спасибо, давайте-ка без Черчесова.
Никогда не был его сторонником. Но если сравнивать с Абаскалем, Стас -космос. Просто довели уже до того, что какой шаг не сделай, кого не назначь- хуже не будет.
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Ответ Трент Резнор
А Бог что об этом эпизоде говорит?
У нас за него Газпром)
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Стоило Литвинову 5 жёлтых дать. А с пенальти цирк полный. Постыдился что-то говорит о том моменте 🤣
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забить?
нет, наныть!
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