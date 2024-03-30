Абаскаль о падении Зиньковского: «Стоило назначить пенальти. ВАР должен был вмешаться»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» должен был исполнять пенальти.

Главный судья Владимир Москалев после консультации с видеоассистентом не стал назначать одиннадцатиметровый за фол защитника « » на полузащитнике во втором тайме. Бригада арбитров решила, что нарушение было совершено за пределами штрафной.

– Есть понимание, почему не назначили пенальти на Зиньковском?

– Мне казалось, что нога была в штрафной и стоило назначить пенальти. ВАР должен был вмешаться. Это не мое дело, – сказал главный тренер « ».