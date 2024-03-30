«Спартак» 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 3 ничьих, 2 поражения

У «Спартака» одна победа в 5 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля разделила очки с « » (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

Таким образом, « » 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 2 поражения (2:3, 1:2) и 3 ничьих (0:0, 1:1, 2:2).