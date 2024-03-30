«Спартак» 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 3 ничьих, 2 поражения
У «Спартака» одна победа в 5 последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
Таким образом, «Спартак» 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 2 поражения (2:3, 1:2) и 3 ничьих (0:0, 1:1, 2:2).
бгг
Со всей высоты своего неподражаемого величия Спартак с презрением смотрит на копошение всяких там Реалов, Барселон и прочих Манчестер Сити, которые пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают всякие там ЛЧ и прочие чемпионаты. Спартак выше этого и не унижает себя жалкой беготней, вышли игроки Спартака на поле, осчастливили этим человечество - и достаточно.
Кубок Солнечной системы Копа дель Соль - вот трофей, достойный уровня Спартака, а не всякие там местечковые Лиги Европейских Чемпионов и прочие Межконтинентальные кубки!