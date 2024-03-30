«Спартак» 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 3 ничьих, 2 поражения

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Гильермо Абаскаль Футбол

У «Спартака» одна победа в 5 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

Таким образом, «Спартак» 5 матчей подряд не обыгрывает «Урал» – 2 поражения (2:3, 1:2) и 3 ничьих (0:0, 1:1, 2:2).

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9 комментариев
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многовато Урал очков отдает середняку, чивоуштам

бгг
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А потом мы слышим " Великий Спартак не смог обыграть " аутсайдера"", а получается всё наоборот!
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Команды примерно одного уровня, не пойму шумихи.🤷‍♂️
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Спартак велик настолько, что в принципе не нуждается в том, чтобы что-то у кого то выигрывать.
Со всей высоты своего неподражаемого величия Спартак с презрением смотрит на копошение всяких там Реалов, Барселон и прочих Манчестер Сити, которые пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают всякие там ЛЧ и прочие чемпионаты. Спартак выше этого и не унижает себя жалкой беготней, вышли игроки Спартака на поле, осчастливили этим человечество - и достаточно.
Кубок Солнечной системы Копа дель Соль - вот трофей, достойный уровня Спартака, а не всякие там местечковые Лиги Европейских Чемпионов и прочие Межконтинентальные кубки!
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У Помазуна спартаковская кровь от отца вратаря чемпиона 1993 года течёт и не позволяет ему проиграть... Если уйдёт из Урала в конце сезона как говорят серия вполне возможно закончится...
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Вот реально сезон запомнится. Соперники столько теряют, но мы ещё хуже. Гениально просто. 2 очка в матчах с такими сопами, как Урал, Факел, Ахмат...Чуть лучше и были б в чемпионской гонке... Вот 13 апреля игра ещё с одним аутсайдером, Сочи. И судя по их матчу с ЦСКА, там ждёт тоже суровое испытание. 🤦‍♀️
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Сегодня ещё и Зенит играл, а все новости про Спартак. 😊
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Очередной позорный матч убитого Спартака. Решили оставить Абпскаля и выбрали путь позор без конца.
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Сезон провален, надо уже думать о следующем, с новым тренером.
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