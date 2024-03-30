Гильермо Абаскаль: «Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ религия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал о своем вероисповедании.

– Перед матчем вы говорили про Бога. Можете объяснить, что это значит?

– Это личный момент.

– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.

– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие, – сказал главный тренер «Спартака» после 0:0 с «Уралом».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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94 комментария
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Теперь всё ясно
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"Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие"

Во дает. Недавно про волков что-то задвигал, теперь это. Он может закладку Промеса на базе отыскал?
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Пс, вопрос про храм от журналиста, за гранью. Видно человек нервничает и не в себе. Ирония тут не уместна была.
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Ответ Boris Vatich
Он не является лицемером, и это редкость. Тренер, держитесь!
Он по ходу и тренером не является ...
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он не врет в отличие от Матч ТВ, распускающем слухи, в этом его сегодняшний посыл и перед матчем и в этом комментарии. Очевидные вещи, но почему-то их никто не понял
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И тут Остапа понесло🤦
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Ну все. Осталось только кандибобер на голову напялить)
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У нас были у руля гении, тираны, интеллигенты, полевые командиры, звезды мирового футбола, физруки и даже валеры...но вот сумасшедших у руля ещё не было.🤷🏿‍♂️
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Я не католик и не апостол.
И для меня, конечно, тоже всё не просто.
И очень может быть, что от забот моих
Я поседею раньше остальных.
©
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Ответ Чебурашка от Гены
На кого он обижается, есть версия? Серьёзно. Без шуток.
На журналюг. Походу за то, что они фейк про поиск вратаря придумали
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Ответ fil_spb
"Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие" Во дает. Недавно про волков что-то задвигал, теперь это. Он может закладку Промеса на базе отыскал?
1300 кг особо искать не надо. Правда, после ветеранов спартака там мало что осталось🎅🏿
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Ответ Михаил Опякин
Теперь всё ясно
Он не является лицемером, и это редкость. Тренер, держитесь!
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врать что ты тренер в резюме, это другое))
+7
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Что то мне его жаль становится. Душевное равновесие точно потерял.
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Все накинулись на Абаскаля, а зря. Он не просился в Спартак, его пригласили. Он не требовал продления контракта. Ему предложили. Он и сейчас за кресло не держится и готов уехать, но если его не выгоняют, то почему он должен отказываться от хорошей з/п и возможности приобрести опыт, который поможет ему в будущем? Он слабый тренер, но в том, что он всё ещё тренер Спартака, его вины нет.
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В кого, в Диониса, в Яхве или Перуна?
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Ответ OldRedWhite
Он не то чтобы нервничает , а просто нездоров ! Интересно только одно : было ли это до или мгла окутала его рассудок уже в Спартаке ?
Этот парень с чудинкой и завышенным Чсв. При этом, думаю, не самого сильного характера. Такие при давлении очень быстро плывут. Вот даже отрывок из вики:
"В 2004 году проиграл конкуренцию и решил перейти в академию из своего родного города — «Севилью». Профессиональной карьеры не имел, выступал в ряде любительских испанских клубов до 2011 года. Закончил с профессиональным футболом в 19 лет, Абаскаль признавался, что ему тяжело ходить на тренировки, он не видел для себя мотивации. Одной из главных причин его ухода из футбола стало непонимание, чего от него хотят добиться тренеры, Абаскаль допускал, что лучше понимал игру, так как тренировался в «Барселоне».
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Гильермо хорош
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Ответ mad butcher
Он троллит дураков. Которые задают идиотские вопросы. А кто-то ведется. Как думаешь. кто?
Спросили про состав перед игрой. Он Бога упомянул .Троллинг толстый какой то.А до этого была собака в стае овец. Я говорю, у него на душе не всё в порядке. Может депрессия какая нибудь. Вы, кстати, тоже сейчас злитесь. Разочарованы игрой.
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Реально, это не смешно.
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Зачем он вообще начал этот разговор? Здесь не понимают испанских шуток тем более произнесённых по-итальянски. Если тебе необходимо, что-то сказать, то сделай это развёрнуто и объясни свою позицию. Но лучше займись футболом и научи игроков бить по воротам. А своего любимчика Медину посади на лавку. Сил нет смотреть на этот бред.
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Ответ Михаил Опякин
Теперь всё ясно
Ктулху фхтагн!
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Ответ КБ Сергей
Все накинулись на Абаскаля, а зря. Он не просился в Спартак, его пригласили. Он не требовал продления контракта. Ему предложили. Он и сейчас за кресло не держится и готов уехать, но если его не выгоняют, то почему он должен отказываться от хорошей з/п и возможности приобрести опыт, который поможет ему в будущем? Он слабый тренер, но в том, что он всё ещё тренер Спартака, его вины нет.
Просто тренера стали, как и игроки. Бабки капают и ладно. Если раньше они плакали после поражений, то уже многие вполне себе улыбаются и общаются с соперником. Так и тренеры. Не знают где позор, а где нет. Возглавил самый большой клуб страны? Ну норм. С командами занимающими места с 11 по 13 взять два очка - это приемлемо. Играем хорошо, чего - то не хватает. Ну бывает.
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На кого он обижается, есть версия? Серьёзно. Без шуток.
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Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий удален модератором
Секстант !
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Респект Гильерме!
Только бог-император! Только империум!
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Ответ Чебурашка от Гены
Реально, это не смешно.
Он троллит дураков.
Которые задают идиотские вопросы.
А кто-то ведется. Как думаешь. кто?
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чё у вас здесь происходит?)
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Ответ Maks@1980
Гильермо Абаскаль: «Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. ......... Интересно в какого? В Вудду?
Я русский и в Эфиопии никогда не был(с)
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Ответ Красная стрела
У нас были у руля гении, тираны, интеллигенты, полевые командиры, звезды мирового футбола, физруки и даже валеры...но вот сумасшедших у руля ещё не было.🤷🏿‍♂️
А Рианчо с его солнце взойдёт
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