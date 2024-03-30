Гильермо Абаскаль: «Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие»
Гильермо Абаскаль рассказал о своем вероисповедании.
– Перед матчем вы говорили про Бога. Можете объяснить, что это значит?
– Это личный момент.
– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.
– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие, – сказал главный тренер «Спартака» после 0:0 с «Уралом».
Во дает. Недавно про волков что-то задвигал, теперь это. Он может закладку Промеса на базе отыскал?
И для меня, конечно, тоже всё не просто.
И очень может быть, что от забот моих
Я поседею раньше остальных.
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"В 2004 году проиграл конкуренцию и решил перейти в академию из своего родного города — «Севилью». Профессиональной карьеры не имел, выступал в ряде любительских испанских клубов до 2011 года. Закончил с профессиональным футболом в 19 лет, Абаскаль признавался, что ему тяжело ходить на тренировки, он не видел для себя мотивации. Одной из главных причин его ухода из футбола стало непонимание, чего от него хотят добиться тренеры, Абаскаль допускал, что лучше понимал игру, так как тренировался в «Барселоне».
Только бог-император! Только империум!
Которые задают идиотские вопросы.
А кто-то ведется. Как думаешь. кто?