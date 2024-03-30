Гильермо Абаскаль: «Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие»

Гильермо Абаскаль рассказал о своем вероисповедании.

– Перед матчем вы говорили про Бога. Можете объяснить, что это значит?

– Это личный момент.

– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.

– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие, – сказал главный тренер « » после 0:0 с «Уралом».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля