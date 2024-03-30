Гончаренко о 0:0 со «Спартаком»: «Акцента на затяжку времени не было. Если хочешь победы, начинаешь брать паузы в игре. Нужно набираться сил для прессинга»

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру своей команды против «Спартака».

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Был эмоциональный матч, много единоборств. В предыдущих матчах не было столько страсти, командного напора, но сегодня это было.

Мы заслужили этот результат, были обоюдные моменты. Мы хорошо поработали в защите и в атаке.

– Абаскалю бог помогает выбирать состав. А вам?

– Помощники, тренировочный процесс. Абаскаль имеет длинную скамейку, тяжело Бонгонду, Медину или Игнатова оставлять на скамейке.

– Насколько важно для вас избежать стыков?

– Никто не хочет попадать в такой замес. У нас есть уровень, чтобы набирать очки.

– « » тянул время в первом тайме, это ваша установка?

– Если ты хочешь победы, то начинаешь брать паузы в игре. Во время ввода мяча от ворот, стандартов. Нужно набираться сил для прессинга. Акцента на затяжку времени не было, – сказал .

Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»