Гончаренко о 0:0 со «Спартаком»: «Акцента на затяжку времени не было. Если хочешь победы, начинаешь брать паузы в игре. Нужно набираться сил для прессинга»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру своей команды против «Спартака».

Как оцените сегодняшнюю игру?

– Был эмоциональный матч, много единоборств. В предыдущих матчах не было столько страсти, командного напора, но сегодня это было.

Мы заслужили этот результат, были обоюдные моменты. Мы хорошо поработали в защите и в атаке.

Абаскалю бог помогает выбирать состав. А вам?

– Помощники, тренировочный процесс. Абаскаль имеет длинную скамейку, тяжело Бонгонду, Медину или Игнатова оставлять на скамейке.

Насколько важно для вас избежать стыков?

– Никто не хочет попадать в такой замес. У нас есть уровень, чтобы набирать очки.

«Урал» тянул время в первом тайме, это ваша установка?

– Если ты хочешь победы, то начинаешь брать паузы в игре. Во время ввода мяча от ворот, стандартов. Нужно набираться сил для прессинга. Акцента на затяжку времени не было, – сказал Гончаренко.

Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если хочешь победы - тяни время.
(с) Джейсон Стетхем
+14
-1
+13
С таким составом- любое набранное очко - почти подвиг.
+6
0
+6
Витя вздохнул спокойнее после того, что случилось с Васей
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий