Гончаренко о 0:0 со «Спартаком»: «Акцента на затяжку времени не было. Если хочешь победы, начинаешь брать паузы в игре. Нужно набираться сил для прессинга»
Тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру своей команды против «Спартака».
– Как оцените сегодняшнюю игру?
– Был эмоциональный матч, много единоборств. В предыдущих матчах не было столько страсти, командного напора, но сегодня это было.
Мы заслужили этот результат, были обоюдные моменты. Мы хорошо поработали в защите и в атаке.
– Абаскалю бог помогает выбирать состав. А вам?
– Помощники, тренировочный процесс. Абаскаль имеет длинную скамейку, тяжело Бонгонду, Медину или Игнатова оставлять на скамейке.
– Насколько важно для вас избежать стыков?
– Никто не хочет попадать в такой замес. У нас есть уровень, чтобы набирать очки.
– «Урал» тянул время в первом тайме, это ваша установка?
– Если ты хочешь победы, то начинаешь брать паузы в игре. Во время ввода мяча от ворот, стандартов. Нужно набираться сил для прессинга. Акцента на затяжку времени не было, – сказал Гончаренко.
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(с) Джейсон Стетхем