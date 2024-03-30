Аллегри о 0:1 с «Лацио»: «Ювентус» должен гордиться этой игрой, ребят не в чем упрекнуть. Дела идут не очень хорошо, но отрыв от 5-го места большой»

Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентусу» надо гордиться игрой с «Лацио».

«Статистика говорит о том, что дела у нас идут не очень хорошо. К счастью, у нас большой отрыв от пятого места.

Мы должны добиться своей цели и сделаем это, мы попадем в Лигу чемпионов, пусть даже все решится в последнем туре.

Ситуация непростая, нам нужно переломить ее.

Мы не очень хорошо контролировали мяч в последние минуты, но теперь уже ничего не поделаешь. Мне не в чем упрекнуть ребят. Не то чтобы мы внезапно стали немощными. Мы позволили сделать навес и не справились с ним. Впереди у нас матч Кубка Италии, мы хотим перезагрузиться.

« » высоко прессинговал в течение первых 30 минут, потом мы создали несколько моментов, но нужно было действовать более решительно.

Мы теряли очки, но остаемся отличной командой. Мы должны гордиться выступлением в этой игре. Мы все изменим во вторник. В футболе некоторые вещи складываются в твою пользу, некоторые – не в твою, нужно лишь сохранять веру в то, что мы делаем, в этих игроков. Они проводят хороший сезон.

Сейчас мы просто не добиваемся нужных результатов, но команда делает то, что должна. Мы выберемся из этой ситуации», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN после поражения со счетом 0:1.