Аллегри о 0:1 с «Лацио»: «Ювентус» должен гордиться этой игрой, ребят не в чем упрекнуть. Дела идут не очень хорошо, но отрыв от 5-го места большой»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентусу» надо гордиться игрой с «Лацио».

«Статистика говорит о том, что дела у нас идут не очень хорошо. К счастью, у нас большой отрыв от пятого места.

Мы должны добиться своей цели и сделаем это, мы попадем в Лигу чемпионов, пусть даже все решится в последнем туре.

Ситуация непростая, нам нужно переломить ее.

Мы не очень хорошо контролировали мяч в последние минуты, но теперь уже ничего не поделаешь. Мне не в чем упрекнуть ребят. Не то чтобы мы внезапно стали немощными. Мы позволили сделать навес и не справились с ним. Впереди у нас матч Кубка Италии, мы хотим перезагрузиться.

«Лацио» высоко прессинговал в течение первых 30 минут, потом мы создали несколько моментов, но нужно было действовать более решительно.

Мы теряли очки, но остаемся отличной командой. Мы должны гордиться выступлением в этой игре. Мы все изменим во вторник. В футболе некоторые вещи складываются в твою пользу, некоторые – не в твою, нужно лишь сохранять веру в то, что мы делаем, в этих игроков. Они проводят хороший сезон.

Сейчас мы просто не добиваемся нужных результатов, но команда делает то, что должна. Мы выберемся из этой ситуации», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN после поражения со счетом 0:1.

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42 комментария
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что он употребляет?
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+45
Ощущение как будто в открытую троллит
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Ответ Kubinec_
что он употребляет?
Тоже, что и в Милане в 2014.
+30
-1
+29
Ответ Артем Алмазов
Так у Ювентуса же тяжёлое финансовое положение, смена поколений. Кого можно назначить?
да в тяжёлое финансовле положение для смены поколений назначают тренера который не умеет работать с молодежью и получает 9 млн.
+21
-1
+20
Аллегри, Мауринью - это давно сбитые лётчики-автобусники, методы которых уже неактуальны
+21
-2
+19
9 игроков Юве пропускают на 94 минут после навеса на ОДНОГО игрока Лацио из двух, но упрекнуть не в чем, тк вина полностью на тебе, бездаре, которого надо было уволить еще 2 года назад
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Это же дно, ребята. Тренер Ювентуса радуется большому отрыву от 5 (!) места🤦‍♂️
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Это шиза, друзья!
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Не буду накидывать болельщикам ювентуса , им и так сейчас не очень . Но этот тип реально как будто издевается. Ну не может он реально так думать
+11
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+10
Ответ Kubinec_
что он употребляет?
может бухает с Мостовым?
+10
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+8
Ответ eskerro
Мне кажется он делает все, чтобы руководство выплатило двадцатку за досрочное расторжение. Но Аньелли лох что ли какой то?)
Нет там Аньелли. Нет.
+9
-2
+7
Он солевой, другого вывода нет.
+7
-2
+5
Ответ Артем Алмазов
Логика назначения была понятна. После Сарри и Пирло назначить тренера, который добивался с Ювентусом успеха. До финала Лиги чемпионов доходил...
Назначили Аллегри после Сарри и Пирло по логике , что черт с ним с футболом пусть будет калмаболл но хоть результаты будут. Так и 3 год но игры не результатов. А финансы никак не экономятся при Аллегри.
+5
-1
+4
Ответ Сергей Дегтяренко
камент в этот раз сам себя переплюнул луис альберто раз 50 произнес пока типа даже на поле не было, мож появился на свет пока родаки сериал мексиканский зырили прям жду когда после закрытия конторы по имени матч эти дети природы будут каментить на платформе типа твича - ох ему накидают донатов игра ни о чем
Знаки препинания тебе в помощь, друг)
+3
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Потом скажет наша цель ЛЕ 😡😡😡
+4
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Нам не напихали по случайности полную корзинку , мы молодцы. А я вообще бог сальсы (с) Аллегри
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Просто позорище((((
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+3
Отрыв от Милана пока большой…отрыв от 3 место большой…отрыв от болоньи большой, отрыв от 5 большой! От зоны вылета большой…Ск хоть бы раз мужиком был и сказал что обасрался. Это Ювентус, главное победа, остальное не имеет значения! Дедушки Аньелли на него не хватает!!!
+2
0
+2
Он мне напоминает Кличко, несёт какую-то дичь.
+5
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+2
Ответ Dzhansug Bukiya
9 игроков Юве пропускают на 94 минут после навеса на ОДНОГО игрока Лацио из двух, но упрекнуть не в чем, тк вина полностью на тебе, бездаре, которого надо было уволить еще 2 года назад
А я заметил что это классика обороны Ювентуса в этом году. Я поражался вам Верона втроём просто с половины поля прошли всю защиту с опоркой и ещё пробили. Такого пруд пруди , Верона просто что то в голове осела .
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Аллегри работает так как будто ему недоплачивают за работу
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Я читал и не верил своим глазам. Он это серьёзно?
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ну что же, Ювентус уверенно идёт первым в битве за титул самого неудачника сезона.
+2
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+1
Ответ Ale10FJ
да в тяжёлое финансовле положение для смены поколений назначают тренера который не умеет работать с молодежью и получает 9 млн.
Логика назначения была понятна. После Сарри и Пирло назначить тренера, который добивался с Ювентусом успеха. До финала Лиги чемпионов доходил...
+2
-1
+1
Игру не смотрел, но чувствую в чем то под*б ))
+1
-1
0
Я думаю, что он уже в открытую пытается сделать так, чтобы его уволили ради компенсации. Тренер топ клуба с историей и рекордным количеством побед в Италии не может говорить, что есть запас перед 5 местом. Когда они были вторыми, я думал, что он просто пытается снять давление с игроков, но сейчас думаю по другому.
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Ответ Islam Gasanov
Ощущение как будто в открытую троллит
так и есть, я уже об этом второй год говорю
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п … 1
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