«Ювентус» не побеждает 4 матча подряд, у команды Аллеги 1 победа в 9 последних играх

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» одержал лишь одну победу в 9 последних матчах.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила «Лацио» (0:1) в 30-м туре Серии А.

Начиная с 27 января туринцы победили лишь однажды – «Фрозиноне» (3:2). Также на этом отрезке у них 4 ничьих и 4 поражения.

2 апреля «Ювентус» вновь сыграет с римлянами – теперь уже в Кубке Италии.

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44 комментария
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задача со звездочкой для любителей футбола.
дано: Тудор тренирует Лацио пару недель. Аллегри тренирует Ювентус 3 года.
вопрос. какой клуб показал сегодня более командную игру
+44
-2
+42
С Аллегри пора расставаться. Клубу нужна перестройка в любом случае
+26
0
+26
Ответ Kubinec_
задача со звездочкой для любителей футбола. дано: Тудор тренирует Лацио пару недель. Аллегри тренирует Ювентус 3 года. вопрос. какой клуб показал сегодня более командную игру
Это ещё ни Иммобиле, ни Альберто не было большую часть матча.
+24
0
+24
Вот и возвращается за осенние отскоки с голами Гатти на последних минутах.
Все же Аллегри реально сбитый летчик и его реальный уровень Салернитана и Фрозиноне.
+17
0
+17
Самое плохое, что смотреть такие матчи невозможно. Очень уныло и грустно.
+13
0
+13
Ювентус в этом сезоне побеждал Фрозиноне, Сассуоло и Салернитану. Все три команды в зоне вылета. А не будь Аллегри вообще бы плелись в зоне вылета 😁
+12
-2
+10
Ответ no excuses
Игра говна, от обоих, но Юве это должно больше касаться
Лацио полурезервом вас задавил, так что играли они прилично
+11
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+9
Ответ JokeJoe
На самом деле это не вина Макса, просто с составом проблемы. Максу можно только кредит доверия продлевать за то что он бездельника Роналду выгнал, а за ним не так быстро команду в чувство привести
Надеюсь это сарказм?
+6
-1
+5
Если Аллегри не уволить сейчас, то когда? Ждать очередной серии чудесно выстраданных побед 1-0, которые спасут ему очко и дадут ложные надежды на следующий сезон? Надеюсь, Элканн сможет таки принять это решение, ну либо поручит его тому, кто сможет.
+5
-1
+4
Просто та команда которая вышла побеждать и играть футбол та и взяла 3 очка , она их и заслужила.. Защитники Аллегри скажите что состав Лацио сильнее чем у Юве.
+3
0
+3
Не терпится почитать серию классических отговорок Аллегри.
+3
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+3
Вот и время Аллегри в Ювентусе подошло к концу.
С каждым годом результаты всё хуже и хуже.
+3
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+3
Ответ Адепт Суперлиги
Если Аллегри не уволить сейчас, то когда? Ждать очередной серии чудесно выстраданных побед 1-0, которые спасут ему очко и дадут ложные надежды на следующий сезон? Надеюсь, Элканн сможет таки принять это решение, ну либо поручит его тому, кто сможет.
это надо опуститься на пятое ,может тогда задумается Элкан.Игроки судя по игре пытаются уволить сами,но пока безрезультатно
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Ответ Этот Райола хочет денег
С Аллегри пора расставаться. Клубу нужна перестройка в любом случае
Сейчас же. А то и ЛЧ подвиснет.
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На длинной дистанции все стало на свои места, а то как кричали - какой резвый старт....а это мы еще без еврокубков... Максик величайший... ну все.. наше первое место законное.... ух мы сейчас картонным...
Выплатите сегодня же Аллегри компенсацию на шокояйца , ему и внуку, пусть сидит дома и не вредит клубу.
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Ответ Дмитрий
Я конечно понимаю, что Аллегри днище! Но! Что с игроками? Ведь в составе собраны как минимум средние, а то и топовые футболёры! Да есть парочка ноунеймов, но костяк команды состоит из добротный игроков. Неужели эти джентлмены, за всю игру не могут рожать пару тройку хороших комбинации?! Почему они так сильно деграднули?! Неужели во всем виноват только Аллегри?! Можно же хоть раз забить большущий болт на указания тренера и играть как ОНИ УМЕЮТ!
Сливают. Два матча назад появились признаки.
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С такой игрой мимо ЛЧ. Легко.
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Игра говна, от обоих, но Юве это должно больше касаться
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Ответ Дмитрий
Я конечно понимаю, что Аллегри днище! Но! Что с игроками? Ведь в составе собраны как минимум средние, а то и топовые футболёры! Да есть парочка ноунеймов, но костяк команды состоит из добротный игроков. Неужели эти джентлмены, за всю игру не могут рожать пару тройку хороших комбинации?! Почему они так сильно деграднули?! Неужели во всем виноват только Аллегри?! Можно же хоть раз забить большущий болт на указания тренера и играть как ОНИ УМЕЮТ!
может не хотят больше безинициативно стоять в своей штрафной с надеждой что не пропустят и если повезёт то забить самому.Итальянская забастовка во всей красе.
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Ответ Writer 1
Даже если Ювентус дотянет до ЛЧ, то все уже было обыграно: третье место в группе и вылет в полуфинале ЛЕ при хорошем раскладе. Лучше дать Максу неустойку, но сохранить перспективы текущего ростера
тут уже речь о репутации команды идет
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Блин, мне так нравится, когда ещё недавно у Ювентуса была серия побед все тут писали про то, что вот, Aллегри — красавчик, были в кризисе, а он вытянул! 2-ое место и борьба с Интером! Ура!

И теперь, после серии неудач: с Аллегри надо расстаться, он дно, не тянет и тд и тп

Обожаю эти качели на этом сайте
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Ответ Дмитрий
Я конечно понимаю, что Аллегри днище! Но! Что с игроками? Ведь в составе собраны как минимум средние, а то и топовые футболёры! Да есть парочка ноунеймов, но костяк команды состоит из добротный игроков. Неужели эти джентлмены, за всю игру не могут рожать пару тройку хороших комбинации?! Почему они так сильно деграднули?! Неужели во всем виноват только Аллегри?! Можно же хоть раз забить большущий болт на указания тренера и играть как ОНИ УМЕЮТ!
Наверное никто не хочет попасть под его санкции, как ещё объяснить
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Ответ Адепт Суперлиги
Если Аллегри не уволить сейчас, то когда? Ждать очередной серии чудесно выстраданных побед 1-0, которые спасут ему очко и дадут ложные надежды на следующий сезон? Надеюсь, Элканн сможет таки принять это решение, ну либо поручит его тому, кто сможет.
Комментарий удален пользователем
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
там Криш забил очередной хет-трик
https://twitter.com/freeonis_/status/1774104298743279705
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Ответ Клей Томпсон
Комментарий удален пользователем
Они есть у Элканна
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Ответ Сергей Петлин
Это будет последняя игра Юве, которую я посмотрел в этом сезоне. Не вижу смысла терять своё время и смотреть на мучения футболистов на поле.
Я уже наверное игр 7 не смотрел, нет смысла смотреть на игру уровня Андорры
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Ответ JUVENTUS
Я уже наверное игр 7 не смотрел, нет смысла смотреть на игру уровня Андорры
Я удивляюсь, как люди продолжают ходить на стадион. Пару-тройку игр пропустить и вопрос с тренером будет решён.
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Ответ no excuses
Да я не спорю, но и у Юве состава весь сезон полурезервный, поэтому и написал игра говна что от лацио, что от Юве, и они играли не прилично, а еле еле, одни не хотели (Юве), вторые не могли(но под конец смогли - лициа), но имеет то что имеем.
Ювентус сильнее по составу, поэтому победа Лацио намного значимее
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Да тут много таких комментов было, когда Юве был на втором месте, я ж видел
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сутинёр старушки под кого только её не подложил. хороший сутинёр.
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