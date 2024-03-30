«Ювентус» не побеждает 4 матча подряд, у команды Аллеги 1 победа в 9 последних играх
«Ювентус» одержал лишь одну победу в 9 последних матчах.
Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила «Лацио» (0:1) в 30-м туре Серии А.
Начиная с 27 января туринцы победили лишь однажды – «Фрозиноне» (3:2). Также на этом отрезке у них 4 ничьих и 4 поражения.
2 апреля «Ювентус» вновь сыграет с римлянами – теперь уже в Кубке Италии.
дано: Тудор тренирует Лацио пару недель. Аллегри тренирует Ювентус 3 года.
вопрос. какой клуб показал сегодня более командную игру
Все же Аллегри реально сбитый летчик и его реальный уровень Салернитана и Фрозиноне.
С каждым годом результаты всё хуже и хуже.
Выплатите сегодня же Аллегри компенсацию на шокояйца , ему и внуку, пусть сидит дома и не вредит клубу.
И теперь, после серии неудач: с Аллегри надо расстаться, он дно, не тянет и тд и тп
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