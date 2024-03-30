«Ювентус» не побеждает 4 матча подряд, у команды Аллеги 1 победа в 9 последних играх

«Ювентус» одержал лишь одну победу в 9 последних матчах.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила « » (0:1) в 30-м туре Серии А.

Начиная с 27 января туринцы победили лишь однажды – «Фрозиноне» (3:2). Также на этом отрезке у них 4 ничьих и 4 поражения.

2 апреля « » вновь сыграет с римлянами – теперь уже в Кубке Италии.