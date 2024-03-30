«Лацио» забил «Ювентусу» на 93-й – 1:0. Марушич принес победу римлянам

«Ювентус» уступил «Лацио» (0:1) на выезде в 30-м туре Серии А.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 93-й минуте единственный гол забил защитник римлян с передачи хавбека .

« » остается третьим, имея 59 очков. « » набрал 46 баллов и идет 7-м.

Таблица Серии А

Статистика Серии А