«Лацио» забил «Ювентусу» на 93-й – 1:0. Марушич принес победу римлянам

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Адам Марушич Маттео Гендузи онлайны Футбол

«Ювентус» уступил «Лацио» (0:1) на выезде в 30-м туре Серии А.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 93-й минуте единственный гол забил защитник римлян Адам Марушич с передачи хавбека Маттео Гендузи.

«Ювентус» остается третьим, имея 59 очков. «Лацио» набрал 46 баллов и идет 7-м.

Лацио – Ювентус 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90+3 Марушич.
ЛациоМандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос (Иммобиле, 58).
ЮвентусШченсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).
Предупреждения:
Айлинг (71), Веа (75), Иммобиле (90+1).

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58 комментариев
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Орлы чудом двушку не забили в первом тайме. игру Ювентуса даже дном назвать нельзя.. просто позорище
+23
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+22
глянул на стартовый состав Ювентуса и теперь боюсь трансляцию включать
+13
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+12
Да-да-дааааааа! Я верил в Лацио! Продайте всех перспективных молодых, продайте просто добротный футболистов из Юве, не губите им карьеры! Там же просто сборище оловянных солдатиков на поле было. Или убирайте к чёртовой бабушке этого физрука! Кравцы Лацио! Спасибо от болельщика Юве!
+14
-2
+12
Если Юве сольёт такому Лацио, я считаю по финальному свистку надо выкидывать плешивого.
+12
-2
+10
Аллегри понимает, что никогда уже не будет тренировать топ-клуб, так что прост сидит до конца контракта и рубит бабки. Я согласен с тем же результатом получать 10% от зп Аллегри. Хотя результат мб и получше будет, потому что игроки будут играть, как сами хотят.
После первой половины сезона казалось, что Аллегри всем доказал, что он все-таки тренер, но дальше случилась одна ошибка в игре и команда просто развалилась и ее некому собрать обратно.
После таких игр люди, которые считают себя тренерами и имеют какую-то гордость, подают в отставку. Но я уверен, что фаны Юве этого не дождутся.
+10
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+9
Ответ d.xoxlov
Не смотрел. Правда так плохо?
Как обычно ужасно. Что ты ещё ожидал?
+7
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+7
Абсолютно заслуженны 3 очка Лацио, Тудор играл на победу, двигал заменами, видна была тренерская мысль, до конца искал взятие ворот. Что искал Аллегри? Вчерашний день.
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Ответ Дмитрий
Я конечно понимаю, что Аллегри днище! Но! Что с игроками? Ведь в составе собраны как минимум средние, а то и топовые футболёры! Да есть парочка ноунеймов, но костяк команды состоит из добротный игроков. Неужели эти джентлмены, за всю игру не могут рожать пару тройку хороших комбинации?! Почему они так сильно деграднули?! Неужели во всем виноват только Аллегри?! Можно же хоть раз забить большущий болт на указания тренера и играть как ОНИ УМЕЮТ!
Тут сразу скамейка. Вспомни приход Камбьясо или начало пути Миретти.
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Ответ Футбольные Хроники
Летом Юве придётся распрощаться с Аллегри
Юве уже распрощаться,а вот руководство упорно почему то в него верит.
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Ответ Заяцволк
О, наш Ювентус играет, странно, обычно по воскресеньям и понедельникам. И чё, как игра ? Бгггг, удивительно, что есть те, кто это ещё смотрит, реально мазохисты что ли ? )) Ну вы там держитесь ))
Ну можно включить например Юве по телевизору, а Баварию с Боруссией по телефону. Ну или наоборот. Ещё в ноуте АПЛ.
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спасибо Лацио за победу.Больше писать нет смысла ибо Аллегри живёт прошлым лет 30-40 назад,увольнять походу потерянного сезона нет смысла ,хорошо бы ещё из зоны лч вылететь,что бы на Аллегри все команды поставили крест.
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Походу скоро и Болонья догонит физрука, но из четверки все же не должны выпасть. И может Аллегри на третий год работы хоть кубок Италии соизволит взять? Ни Интера, ни Милана там нет.
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лысому Максимке таки прилетело в конце. Даже рад за римлян. Пускай расскажет в интервью, как они хорошо играли, но просто не повезло.
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красавцы орлы. Более чем заслуженная победа
+5
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+4
О, наш Ювентус играет, странно, обычно по воскресеньям и понедельникам. И чё, как игра ? Бгггг, удивительно, что есть те, кто это ещё смотрит, реально мазохисты что ли ? )) Ну вы там держитесь ))
+6
-3
+3
Ответ juventus
Юве уже распрощаться,а вот руководство упорно почему то в него верит.
Это и пугает
+3
0
+3
Ответ juventus
Юве уже распрощаться,а вот руководство упорно почему то в него верит.
Слишком большой контракт. Больше ничего не держит Аллегри у руля команды.
+3
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Ответ juventus
такое чувство,что Аллегри утратил доверие и веру в себя у игроков,отсюда и такие игры,парни пытаются уволить такого тренера,а руководство почему то ему доверяет при этом снижая зп по новым контрактам может растереть классных игроков,но с.....а с Максом.
Может у него компромат на руководство?) Если без стеба, то желаю вашей команде вернуться на былой уровень!
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Ответ wojtech66
Абсолютно заслуженны 3 очка Лацио, Тудор играл на победу, двигал заменами, видна была тренерская мысль, до конца искал взятие ворот. Что искал Аллегри? Вчерашний день.
усердно работал и хотел забыть неудачи этого года,поэтому тренеровал всех стоять на воротах и просто бить мяч вперёд по возможности при этом молиться что бы не забили гол.
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Ответ Сергей Петлин
Ну можно включить например Юве по телевизору, а Баварию с Боруссией по телефону. Ну или наоборот. Ещё в ноуте АПЛ.
По телеку как раз Бавария, на компе порнушка, а телефон заряжается где-то далеко, неудобно с ним, в общем, нет места для нашего Ювентуса. Пусть в следующий раз доказывают, что достойны занять один из приборов !
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Ответ Сергей Петлин
Наоборот такое нужно смотреть. Только перед этим залить в глаза капли, чтоб не потерять зрение.
да тут целое ведро заливать надо
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Ответ Kubinec_
глянул на стартовый состав Ювентуса и теперь боюсь трансляцию включать
Наоборот такое нужно смотреть. Только перед этим залить в глаза капли, чтоб не потерять зрение.
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Убрал всех нападающих, лишив команду контригры. Пропускали гол находясь всей командой в штрафной.

Будто прохожий тренирует команду, настолько банальны решения.

Полная шляпа твоя тактика Максим, оборонятся количеством.
Ни ума, ни фантазии.
Ювентус Аллегри команда судьбу которой решают соперники и удача, а не она сама.
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Ответ Е.Р.
Этот матч фигня, он не нужен никому. Главный матч будет в Кубке.
Походу ты озвучил мысли Аллегри в последних 10 игр.
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Ответ Илья Шахов
Фига ты хорош! Даже через экран смартфона чувствую, что ты очень перспективный специалист! Опыт положительный, наверняка, есть, да и команду будешь прям в кулаке держать. А можно с тобой как-то договориться за 0.001% от зп аллегри? Нам просто очень нужны деньги на новые транчсферы, поэтому вот вынуждены экономить на зп тренера.
В Юве готов работать бесплатно!)
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Уже нет сил смотреть на всё это! Но увы, придётся смотреть ещё год...
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Ответ Vadja
Аллегри понимает, что никогда уже не будет тренировать топ-клуб, так что прост сидит до конца контракта и рубит бабки. Я согласен с тем же результатом получать 10% от зп Аллегри. Хотя результат мб и получше будет, потому что игроки будут играть, как сами хотят. После первой половины сезона казалось, что Аллегри всем доказал, что он все-таки тренер, но дальше случилась одна ошибка в игре и команда просто развалилась и ее некому собрать обратно. После таких игр люди, которые считают себя тренерами и имеют какую-то гордость, подают в отставку. Но я уверен, что фаны Юве этого не дождутся.
Аллегри живёт прошлыми заслугами и все никак не может принять свою настоящую несостоятельности,отсюда и бесится от бессилия при этом по еряв доверие у игроков.
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Ответ Vadja
Да! Есть в этом какая-то особенная грусть, потому что тренер просто легендище и один из величайших в истории Ювентуса. Но вот так вот свое наследие и команду методично закапывает последние годы.
Так он и сливает легендарно, все антирекорды побил уже . Легенда нет слов..
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Ответ Vadja
В Юве готов работать бесплатно!)
Наш человек! Форца!
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Ответ Заяцволк
По телеку как раз Бавария, на компе порнушка, а телефон заряжается где-то далеко, неудобно с ним, в общем, нет места для нашего Ювентуса. Пусть в следующий раз доказывают, что достойны занять один из приборов !
Ну так то там тоже неплохая порнушка была. С элементами садизма правда
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