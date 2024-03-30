«Лацио» забил «Ювентусу» на 93-й – 1:0. Марушич принес победу римлянам
«Ювентус» уступил «Лацио» (0:1) на выезде в 30-м туре Серии А.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 93-й минуте единственный гол забил защитник римлян Адам Марушич с передачи хавбека Маттео Гендузи.
«Ювентус» остается третьим, имея 59 очков. «Лацио» набрал 46 баллов и идет 7-м.
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 1:0 – 90+3 Марушич.
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Лацио –
Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос (Иммобиле, 58).
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).
После первой половины сезона казалось, что Аллегри всем доказал, что он все-таки тренер, но дальше случилась одна ошибка в игре и команда просто развалилась и ее некому собрать обратно.
После таких игр люди, которые считают себя тренерами и имеют какую-то гордость, подают в отставку. Но я уверен, что фаны Юве этого не дождутся.
Будто прохожий тренирует команду, настолько банальны решения.
Полная шляпа твоя тактика Максим, оборонятся количеством.
Ни ума, ни фантазии.
Ювентус Аллегри команда судьбу которой решают соперники и удача, а не она сама.