Дарко Ковачевич: «Уверен, что Зидан однажды возглавит «Ювентус». Он любит клуб и никогда этого не скрывал»

Дарко Ковачевич считает, что Зинедин Зидан однажды возглавит «Ювентус».

«Зидан любит «Ювентус» и никогда этого не скрывал. Я уверен, что однажды он станет главным тренером «Ювентуса». Но я не знаю, когда.

«Ювентус» любят во всем мире. Когда ты являешься его частью, ты понимаешь всю его важность.

Зидан был лучшим в мире, а также были и другие чемпионы, такие, как Дель Пьеро, Давидс, Трезеге и Таккинарди. Потрясающие игроки и фантастические люди», – сказал бывший футболист «Ювентуса» Дарко Ковачевич.