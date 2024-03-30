Дарко Ковачевич: «Уверен, что Зидан однажды возглавит «Ювентус». Он любит клуб и никогда этого не скрывал»
Дарко Ковачевич считает, что Зинедин Зидан однажды возглавит «Ювентус».
«Зидан любит «Ювентус» и никогда этого не скрывал. Я уверен, что однажды он станет главным тренером «Ювентуса». Но я не знаю, когда.
«Ювентус» любят во всем мире. Когда ты являешься его частью, ты понимаешь всю его важность.
Зидан был лучшим в мире, а также были и другие чемпионы, такие, как Дель Пьеро, Давидс, Трезеге и Таккинарди. Потрясающие игроки и фантастические люди», – сказал бывший футболист «Ювентуса» Дарко Ковачевич.