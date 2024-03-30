Экс-вратарь «Юве» Таккони после аневризмы мозга: «Настоящая тоска – сигареты, я курил в перерыве с Платини. Я так скучал по ним, что кто-то сжалился и дал мне одну»

Стефано Таккони рассказал о восстановлении после тяжелой болезни.

Два года назад у бывшего вратаря « » обнаружили аневризму головного мозга.

«Я ничего не помню, очнулся в больнице вместе с семьей. Сейчас стало немного лучше, если не считать контрактуры.

Допустим, я хочу сделать подарок своей семье. Теперь я пользуюсь костылем. Время от времени я останавливаюсь и думаю, что могу рассказать свою историю, трагичную, но мне повезло.

Я удалил несколько телефонных номеров. От некоторых я все еще жду звонка, но кто знает, придет ли он. Другие оказались настоящими друзьями. Они дали о себе знать. А также мой друг .

Настоящая тоска – это сигареты. Я обычно выкуривал одну в перерыве вместе с . Только подумайте, что даже после аневризмы я так скучал по сигаретам, что в конце концов кто-то сжалился надо мной и дал мне одну», – сказал в интервью Sportweek.