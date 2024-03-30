Радимов о 0:0 и словах Абаскаля: «На Бога надейся, а сам не плошай»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия ахахаха религия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов высказался о словах Гильермо Абаскаля после ничьей с «Уралом».

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

Ранее тренер «Спартака» заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

«На Бога надейся, а сам не плошай», – написал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

Радимов о «Спартаке»: «Поцелованные Богом! Абаскаль просто глумится над нами всеми. Отпустите уже его домой, пожалуйста!»

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11 комментариев
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Шнякин уже все трюизмы успел перечислить, опоздал Владька.
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Ударят по левой щеке, подставь правую.
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Дядя Миллер похвалите Владика , может премию на бутылочку выпишет
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Ответ shoma177
У меня у одного виснет приложение?не могу посмотреть статистику матча?не прогружается
Всё грузится. 21(10) - 7(2)..По ударам.
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Ответ shoma177
Именно матч Челси -Бернли
А чего на ветке про Спартак спрашиваете? Сейчас гляну. 😊
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Ответ shoma177
Именно матч Челси -Бернли
33(17) - 18(7) Челси - Бернли.
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Ответ Чебурашка от Гены
Ударят по левой щеке, подставь правую.
7 раз отмерь - 1 отрежь... Магия цифр.
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У меня у одного виснет приложение?не могу посмотреть статистику матча?не прогружается
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Омерзительно смотреть!
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Радим хайп хочет ловить, но вот не интересно его мнение вообще
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Ответ Чебурашка от Гены
Всё грузится. 21(10) - 7(2)..По ударам.
Именно матч Челси -Бернли
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