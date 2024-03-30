Радимов о 0:0 и словах Абаскаля: «На Бога надейся, а сам не плошай»
Владислав Радимов высказался о словах Гильермо Абаскаля после ничьей с «Уралом».
«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура Мир РПЛ.
Ранее тренер «Спартака» заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.
«На Бога надейся, а сам не плошай», – написал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.
«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.
Радимов о «Спартаке»: «Поцелованные Богом! Абаскаль просто глумится над нами всеми. Отпустите уже его домой, пожалуйста!»