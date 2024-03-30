У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. Дальше в чемпионате – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» в третий раз подряд не смог победить в матче Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» в 22-м туре – 0:0.

В последних пяти турах красно-белые одержали лишь одну победу – над «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря. Также за это время у них две ничьих и два поражения.

В следующем матче в чемпионате «Спартак» выступит в гостях у «Динамо» – это произойдет 7 апреля.

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36 комментариев
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"У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. "

Вы меня простите, но не кажется ли вам, что Бог участвует в антиспартаковском заговоре? Подождем что скажет Борзыкин.
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Бог сказал играть нулевую ничью с Уралом
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Спартак сегодня словно зашаманили, что в хоккее, что в футболе никак не может забить…
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Ответ ДудьСдулся
Как выигрывать? Если судейка-ВАРовка даже такие пенальти не назначает?
забить с игры 🤷🏻‍♂️
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Два середняка скатали ничью. Ничего необычного. Цикл подходит к концу, летом будет новая жертва ))
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В следующем матче Динамо вернётся в чемпионскую гонку на изи
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Стагнация "ТрёхТуровцев"
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Третью игру подряд забить не могут, даже командам внизу турнирной таблицы..
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Все голы были уже забиты на предсезонных турнирах. Так что, ничего нового
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Зачем это надо? Просто игра на отвали, никому ничего не надо.
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Продлите контракт с рыжим)))))))))))))))))
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Абсолютно все посредственно-жалко потраченного времени....
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Тут можно смело прогнозировать победу Динамо: шансы, примерно, 70 на 30. Я не болельщик Динамо или Спартака, поэтому прогноз более-менее объективный, исходя из последних матчей, что видел.
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//(с)Сплин
Бог устал нас любить
Бог просто устал нас любить
Бог просто устал
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Спартак - печалька...
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Спартак велик настолько, что в принципе не нуждается в том, чтобы что-то у кого то выигрывать.
Со всей высоты своего неподражаемого величия Спартак с презрением смотрит на копошение всяких там Реалов, Барселон и прочих Манчестер Сити, которые пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают всякие там ЛЧ и прочие чемпионаты. Спартак выше этого и не унижает себя беготней, вышли игроки Спартака на поле, осчастливили этим человечество - и достаточно.
Кубок Солнечной системы Копа дель Соль - вот трофей, достойный уровня Спартака, а не всякие там местечковые Лиги Европейских Чемпионов и прочие Межконтинентальные кубки!
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эти игрочишки позорят Спартак
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Ответ 1905vb
Спартак сегодня словно зашаманили, что в хоккее, что в футболе никак не может забить…
Ну хватит уже. Сколько можно то забивать? )
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Спартачей с о страшным успехом! Выстояли с командой которую Зенит на ее поле еле еле выиграл со светом 4-1! Молодцы ! Так держать !
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