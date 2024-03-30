У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. Дальше в чемпионате – «Динамо»

«Спартак» в третий раз подряд не смог победить в матче Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» в 22-м туре – 0:0.

В последних пяти турах красно-белые одержали лишь одну победу – над «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря. Также за это время у них две ничьих и два поражения.

В следующем матче в чемпионате «Спартак» выступит в гостях у «Динамо» – это произойдет 7 апреля.