У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах в Мир РПЛ. Дальше в чемпионате – «Динамо»
«Спартак» в третий раз подряд не смог победить в матче Мир РПЛ.
Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» в 22-м туре – 0:0.
В последних пяти турах красно-белые одержали лишь одну победу – над «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря. Также за это время у них две ничьих и два поражения.
В следующем матче в чемпионате «Спартак» выступит в гостях у «Динамо» – это произойдет 7 апреля.
Вы меня простите, но не кажется ли вам, что Бог участвует в антиспартаковском заговоре? Подождем что скажет Борзыкин.
Бог устал нас любить
Бог просто устал нас любить
Бог просто устал
Со всей высоты своего неподражаемого величия Спартак с презрением смотрит на копошение всяких там Реалов, Барселон и прочих Манчестер Сити, которые пыжатся, пытаясь что-то доказать, выигрывают всякие там ЛЧ и прочие чемпионаты. Спартак выше этого и не унижает себя беготней, вышли игроки Спартака на поле, осчастливили этим человечество - и достаточно.
Кубок Солнечной системы Копа дель Соль - вот трофей, достойный уровня Спартака, а не всякие там местечковые Лиги Европейских Чемпионов и прочие Межконтинентальные кубки!