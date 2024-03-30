«Спартак» не забил в 3 матчах РПЛ подряд и повторил свой антирекорд 2014 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал рекорды Дмитрий Гунько Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не забивает на протяжении трех туров Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» в 22-м туре. Голов в этой игре не было.

После зимней паузы красно-белые дважды сыграли 0:0, а также потерпели поражение со счетом 0:2 от «Факела».

В чемпионате такой сухой серии у «Спартака» не было с весны 2014 года, когда команду тренировал Дмитрий Гунько. Клуб повторил свой антирекорд.

«Спартак» остается единственным клубом, не забившим в Мир РПЛ после возобновления сезона.

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77 комментариев
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Мы за Спартак разве ради голов болеем что ли?
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рекорды это хорошо.
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Спартак не забивает, не играет и не выигрывает. Однако, руководству Спартака, абсолютно по… фиг. Сейчас надо нефтью заниматься, а футбол подождёт.
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Чем занимался рыжий на сборах?
Команда не бежит совсем
Чудом унесли ноги от дубля Оренбурга, тут вообще по нулям
Федун уже сейчас бы уволил бездаря
Держать дармоеда смысла нет
+17
-3
+14
Ответ balander09
Чем занимался рыжий на сборах? Команда не бежит совсем Чудом унесли ноги от дубля Оренбурга, тут вообще по нулям Федун уже сейчас бы уволил бездаря Держать дармоеда смысла нет
тут не только тренер виноват. всю эту кучку недоигроков на зарплату Факела посадить пока играть не начнут. Побегать по полю и я могу из стороны в сторону
+14
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Надо играть и забивать. Чего на судей грешить! Дали пенальти,не дали.... С игры надо забивать. Стыдно за мою команду. Ужас! Нет игры,не поставлена!
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+11
Смотрел матч с 60-й минуты. Унылее и серее игры «Спартака» только комментирование Душнякина. Меня хватило примерно на 52 секунды. Потом переключил на «Беларусь-5», где работают действительно мастера микрофона, а не кандидаты в мастера.
+9
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+7
Ответ balander09
Чем занимался рыжий на сборах? Команда не бежит совсем Чудом унесли ноги от дубля Оренбурга, тут вообще по нулям Федун уже сейчас бы уволил бездаря Держать дармоеда смысла нет
"Не бежит"?
«Спартак» лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной командой без забитых голов этой весной.
@optarussia
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Евсеев одобряет
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Вроде бы сухая серия, а всё равно ощущение, что опять обмочились.
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Ответ bevooch
Мы за Спартак разве ради голов болеем что ли?
Нет, конечно! Ведь со слов тренера выясняется, что у Спартака божественный состав. Не зря столько лет верим!
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Ответ Оригинальный Ник
Рыжего клоуна давно надо было выгонять, он даже не физрук, максимум сторож
Да он для сторожа чересчур беспокойный
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Ответ bevooch
Мы за Спартак разве ради голов болеем что ли?
Нет конечно. Вообще пусть не забивают. Нахрен им это надо. Да и нам тоже. Мы же за Спартак болеем чтобы игроки выходили пробздеться по полю. Настоящие фанаты и этому уже походу рады думаешь?
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Нет Промеса - нет голов.
Привыкли играть с ним на острие.
Пора перестраиваться, Абаскаль.
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Рыжего клоуна давно надо было выгонять, он даже не физрук, максимум сторож
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Ответ Владимир Яцков
тут не только тренер виноват. всю эту кучку недоигроков на зарплату Факела посадить пока играть не начнут. Побегать по полю и я могу из стороны в сторону
Разогнать команду или убрать одного тренера посреди сезона?
Выбор очевиден, составом заняться уже летом
Сильнее игроков нет сейчас, даже в лазарете
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Ну Динамо в своей штрафной гостеприимное, забивай не хочу.
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Я не понимаю, что должен сделать ЕЩЕ абаскаль, чтобы его выгнали?
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Ну может сейчас пора уволить Рыжего🤔
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Ответ Оригинальный Ник
Рыжего клоуна давно надо было выгонять, он даже не физрук, максимум сторож
Учитывая уровень принимаемых им решений, то я бы не доверил ему что-то сторожить😀
+3
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+3
Да выплатите уже рыжему компенсацию, которой он добивается таким уровнем "тренерства", и пусть уезжает наконец-то.
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Знаете, ребят, болею за Спартак с конца 70-хх прошлого века. Такой безнадёги и убогости не видел никогда. От такой " игры" хочется нажраться, выйти в поле, сесть на завалинку, тихо закурить и разрыдаться. Терпения нет уже. Как и слов цензурных. Спасибо за внимание.
+3
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Зиньковские,Бонгонды,Медины и т.д.....Без Промеса - "Спартак" просто ноль....
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Но тренер ищет нового вратаря. Логично.
От импотенции очень помогает удаление зуба.
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Ответ Curry30
Главное обвинять тренера, когда в составе соболевы, пруцевы, умяровы, игнатовы и прочий бесполезный набор паспортистов не умеющих играть в футбол + сброд накупленного хлама))) но да, виноват конечно ГТ. Типичное мышление фанатиков ромба
А с чьей подачи набрали этот хлам на купленный, это же его кандидатуры
+3
-1
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Не мешайте Абаскалю писать историю
+4
-2
+2
Прорвёт с Динамо
+7
-5
+2
Интересно, что бы выбрали болельщики Спартака: не проиграть в Петербурге и не забивать мячей или проиграть, но в каждом матче иметь хотя бы гол?
+1
0
+1
Даёшь рекорд - ещё матча 3-4 без забитых мячей.
+5
-4
+1
Спартаку не везёт. Федун был туповат. А Лукойлу просто плевать на Спартак. Как балласт как буд-то для них клуб.
+3
-2
+1
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