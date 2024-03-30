«Спартак» не забил в 3 матчах РПЛ подряд и повторил свой антирекорд 2014 года
«Спартак» не забивает на протяжении трех туров Мир РПЛ.
Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с «Уралом» в 22-м туре. Голов в этой игре не было.
После зимней паузы красно-белые дважды сыграли 0:0, а также потерпели поражение со счетом 0:2 от «Факела».
В чемпионате такой сухой серии у «Спартака» не было с весны 2014 года, когда команду тренировал Дмитрий Гунько. Клуб повторил свой антирекорд.
«Спартак» остается единственным клубом, не забившим в Мир РПЛ после возобновления сезона.
Команда не бежит совсем
Чудом унесли ноги от дубля Оренбурга, тут вообще по нулям
Федун уже сейчас бы уволил бездаря
Держать дармоеда смысла нет
«Спартак» лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной командой без забитых голов этой весной.
@optarussia
Привыкли играть с ним на острие.
Пора перестраиваться, Абаскаль.
Выбор очевиден, составом заняться уже летом
Сильнее игроков нет сейчас, даже в лазарете
От импотенции очень помогает удаление зуба.