«Спартак» не забил в 3 матчах РПЛ подряд и повторил свой антирекорд 2014 года

«Спартак» не забивает на протяжении трех туров Мир РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля разделила очки с « » в 22-м туре. Голов в этой игре не было.

После зимней паузы красно-белые дважды сыграли 0:0, а также потерпели поражение со счетом 0:2 от «Факела».

В чемпионате такой сухой серии у « » не было с весны 2014 года, когда команду тренировал Дмитрий Гунько. Клуб повторил свой антирекорд.

«Спартак» остается единственным клубом, не забившим в Мир после возобновления сезона.