41 очко после 21-го тура – худший результат «Зенита» с назначения Семака в 2018-м

Теги Зенит Сергей Семак Роберто Манчини премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» проводит худший сезон в Мир РПЛ при Сергее Семаке.

В матче 22-го тура Мир РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

После 21 сыгранного матча на счету сине-бело-голубых 41 очко – это худший результат с момента назначения Сергея Семака главным тренером в сезоне-2018/19. В сезоне-2018/19 было 44 очка, в 2019/20 – 47, в 2020/21 – 42, в 2021/22 – 45, в 2022/23 – 51 очко.

В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этом этапе сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (38).

«Зенит» занимает 1-ю строчку в таблице Мир РПЛ. «Краснодар», идущий 2-м, отстает на 2 очка и имеет игру в запасе.

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28 комментариев
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Когда "конкуренты" за титул такие, что один летит дома "1-4", а другой меняет лучшего по результате в истории тренера на удобную игрушку, то можно и так.
+59
-2
+57
Можно подумать, что у остальных по 50-60 очков, а у Зенита 41.
Ничего страшного, главное, что у Зенита миллион шансов снова стать Чемпионом.
+16
-4
+12
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Уфа при нем была 6й:) 🤡
+14
-3
+11
Надо смотреть на худший ли сезон после окончания последнего матча - впереди ещё 9 туров.
+14
-3
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Да и Спартак обыграют, который тоже в Европе никому не проиграет)
+13
-3
+10
Ну и? Проблема то в чём?
+9
0
+9
Не все же за 4-5 туров чемпионат брать. Плюс конкуренты вообще ничего от этого худшего результата не извлекают.
+6
0
+6
Ответ Никита Давыдкин
А у Луческу сколько было, кто-то помнит? Причем самое интересное, что при Манчини сезон был очевидно провален с таким количеством очков, а сейчас больше всего на 3, но Зенит борется за чемпионство.
При Луческу после 21 тура было 42 очка
+8
-2
+6
Худший или нет — это надо смотреть не по набранным очкам, а по занимаемому месту.
+9
-4
+5
Первое место оно и есть первое. Значит все другие ещё хуже.
+4
0
+4
И тем не менее, Зенит на первой строчке.
+3
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+3
Как говорил тренер в петушке, одно очко это движение вверх ☝🏻
+3
0
+3
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
В приложении РПЛ матч стоит 13 апреля в17.00.
+2
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Мне со стороны кажется, что Зенит по весне выглядит хорошо в игровом плане. Не хватает только реализации. Моментов создают много, матчи контролируют, даже красиво играют периодически. Скорее всего золото возьмут всё равно.
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Ответ Эндрю81
А дальше-то что?!(c) Очередное сельдерейное чемпионство.
можно сказать: импортозаместимое
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Ответ Виталик Украинский
Менеджменту Зенита на заметку: ранее в команде были лидеры по духу (Дзюба, Малком), которые в ответственный момент могли сделать разницу. Сейчас в Зените такого игрока нет. И сегодня это сказалось, косячили как никогда, не хватило чуть-чуть - завершающего удара лидера.
Чот в прошлом сезоне отсутствие "духоподъёмного" Дзюбы не помешало после 22-го тура иметь в активе 51 очко, что больше, чем в остальные сезоны.
Да, он мог иной раз в ответственный момент выйти и сделать разницу, а мог и с тем же успехом профуфлыжить все эти моменты, когда от него ждёшь больше старания, чем от человека, вышедшего вечером пробежать трусцой
0
0
0
А у Луческу сколько было, кто-то помнит? Причем самое интересное, что при Манчини сезон был очевидно провален с таким количеством очков, а сейчас больше всего на 3, но Зенит борется за чемпионство.
+2
-2
0
Менеджменту Зенита на заметку: ранее в команде были лидеры по духу (Дзюба, Малком), которые в ответственный момент могли сделать разницу. Сейчас в Зените такого игрока нет. И сегодня это сказалось, косячили как никогда, не хватило чуть-чуть - завершающего удара лидера.
+1
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Потому что сильнее чемпионат становится.
Сейчас каждый у каждого очки забрать может.
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А говорили западные санкции не работают
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