41 очко после 21-го тура – худший результат «Зенита» с назначения Семака в 2018-м
«Зенит» проводит худший сезон в Мир РПЛ при Сергее Семаке.
В матче 22-го тура Мир РПЛ «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
После 21 сыгранного матча на счету сине-бело-голубых 41 очко – это худший результат с момента назначения Сергея Семака главным тренером в сезоне-2018/19. В сезоне-2018/19 было 44 очка, в 2019/20 – 47, в 2020/21 – 42, в 2021/22 – 45, в 2022/23 – 51 очко.
В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этом этапе сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (38).
«Зенит» занимает 1-ю строчку в таблице Мир РПЛ. «Краснодар», идущий 2-м, отстает на 2 очка и имеет игру в запасе.
Ничего страшного, главное, что у Зенита миллион шансов снова стать Чемпионом.
Да, он мог иной раз в ответственный момент выйти и сделать разницу, а мог и с тем же успехом профуфлыжить все эти моменты, когда от него ждёшь больше старания, чем от человека, вышедшего вечером пробежать трусцой
Сейчас каждый у каждого очки забрать может.