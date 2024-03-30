41 очко после 21-го тура – худший результат «Зенита» с назначения Семака в 2018-м

«Зенит» проводит худший сезон в Мир РПЛ при Сергее Семаке.

В матче 22-го тура Мир РПЛ « » в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

После 21 сыгранного матча на счету сине-бело-голубых 41 очко – это худший результат с момента назначения главным тренером в сезоне-2018/19. В сезоне-2018/19 было 44 очка, в 2019/20 – 47, в 2020/21 – 42, в 2021/22 – 45, в 2022/23 – 51 очко.

В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этом этапе сезона при в сезоне-2017/18 (38).

« » занимает 1-ю строчку в таблице Мир . «Краснодар», идущий 2-м, отстает на 2 очка и имеет игру в запасе.