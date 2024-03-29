Уокер и Стоунз пропустят матч с «Арсеналом». Защитники «Ман Сити» получили травмы в сборной
Два футболиста сборной Англии пропустят игру «Манчестер Сити» – «Арсенал».
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз из-за травм не смогут сыграть с «канонирами» в воскресенье. Первый повредил заднюю поверхность бедра в матче с Бразилией, второй подвернул ногу в игре против Бельгии.
Матч между «Ман Сити», идущим в АПЛ третьим с 63 очками, и «Арсеналом», занимающим первую строчку с 64 баллами, начнется 31 марта в 18:30 по московскому времени.
Пеп их ротирует весь сезон
Состав все лучше, но любимчиков вызывать надо, игра так себе из года в год, они хотят все талантливые поколения профукать?)