Уокер и Стоунз пропустят матч с «Арсеналом». Защитники «Ман Сити» получили травмы в сборной

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал травмы Пеп Гвардиола Кайл Уокер Джон Стоунз Здоровье Футбол

Два футболиста сборной Англии пропустят игру «Манчестер Сити» – «Арсенал».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз из-за травм не смогут сыграть с «канонирами» в воскресенье. Первый повредил заднюю поверхность бедра в матче с Бразилией, второй подвернул ногу в игре против Бельгии.

Матч между «Ман Сити», идущим в АПЛ третьим с 63 очками, и «Арсеналом», занимающим первую строчку с 64 баллами, начнется 31 марта в 18:30 по московскому времени.

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24 комментария
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Клоуны писали, что Уокер и Стоунз симулируют травмы
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Вот пусть Саутгейт теперь за них выходит играть
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И опять про необходимость товарняков для основных игроков...
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Ответ Roman
Клоуны писали, что Уокер и Стоунз симулируют травмы
В итоге на матч после "травмы" выйдет Робертсон. Что ж такое, снова заупл получили
+21
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Ответ Timado77
У Сити два состава, просто так что ли на банке сидит 90 млн Гвардиол. Не понял истерики в комментах
У Гвардиола столько же игр как и остальных защей
Пеп их ротирует весь сезон
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И вот кому нужны эти товарняки? Неужели их нельзя как-то пропустить? Ладно, если бы это был матч за выход на Евро или Чемпионат мира, например, но нет же. Для чего-то приезжает вся основа. Как итог: у нескольких игроков травмы, не считая игроков Сити.
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Ответ Unknown Noname
Вот пусть Саутгейт теперь за них выходит играть
возражать не станем
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Ответ Timado77
У Сити два состава, просто так что ли на банке сидит 90 млн Гвардиол. Не понял истерики в комментах
Собственно почему же не волноваться? Нет Стоунза, Аканджи, Уокера. Остаются здоровые Гвардиол, Аке и Диаш, справа Рико Льюис. По твоему нормальный состав? Если ещё кто сломается, то против Реала можно не начинать играть. Это я ещё молчу про Де Брюйне травмированного....
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Ответ Никита Алексеев
Человек уже 8 лет руководит командой, а так ничего и не понял, футбол нормальный не поставил, кроме бронзы ЧМ18 не зацепил Состав все лучше, но любимчиков вызывать надо, игра так себе из года в год, они хотят все талантливые поколения профукать?)
на ЧМ-18 бронзу выиграла Бельгия, Англия выиграла серебро Евро-20(21)
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Кто-нибудь извинится за набросы в их сторону по поводу травм?
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Ну ливерпуль играл с ними половинчатым составом весьма неплохо смотрелся) посмотрим на МС в аналогичной ситуации
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Ответ serginn
К Реалу готовит? -- Кто справа? Аканджи?
Хм, можно предположить...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И опять про необходимость товарняков для основных игроков...
Не понимаю в чеп проблема просто им самим договориться с тренером сборной, чтобы их не выпускали . А вообще если выйдет правило по которому клубы имеют право запрещать игрокам участвовать в товарняках - это будет хорошо . Эти матчи вообще не нужны в сравнении с отборочными. Будут играть только пусть, кто в клубах почти не играет ,для практики)
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Ещё и Аканджи под вопросом. А Гвардиол не набрал форму. Весело будет в защите
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Ответ Unknown Noname
Вот пусть Саутгейт теперь за них выходит играть
Ты даже не представляешь, как же Саутгейту похрен на Ман Сити и их турниры
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Ответ #SharkTeam
Кто-нибудь извинится за набросы в их сторону по поводу травм?
А ты за свои извиняешься?)
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Легче Арсеналу от этого не станет. На Этихад ехать - это как через судный день пройти...
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Человек уже 8 лет руководит командой, а так ничего и не понял, футбол нормальный не поставил, кроме бронзы ЧМ18 не зацепил
Состав все лучше, но любимчиков вызывать надо, игра так себе из года в год, они хотят все талантливые поколения профукать?)
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