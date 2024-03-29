Буффон о завершении карьеры: «Я 9 месяцев не занимаюсь спортом – хватит. Более 30 лет я вел одну и ту же жизнь, достиг точки насыщения, нужна мотивация»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия ЗОЖ Здоровье Футбол

Джанлуиджи Буффон рассказал о ментальном и физическом состоянии после карьеры.

«Я уже девять месяцев не занимаюсь спортом, потому что, наверное, с меня хватит.

Мне нужно вновь обрести желание и волю к физическим нагрузкам. Думаю, в ближайшие несколько месяцев я попытаюсь восстановиться, а пока не буду [заниматься спортом].

Все дело в том, что 30 с лишним лет я вел одну и ту же жизнь, и сейчас я достиг точки насыщения, мне нужна мотивация», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Буффон в интервью Stasera c’è Cattelan.

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20 комментариев
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46(!) лет - была отличная карьера футболиста.
Пора на тренескую работу - с головой у него раньше всегда было нормально.
+35
-2
+33
Вот тоже перегорел после 13 лет спорта.
Тошнит от вида железок в спорт зале.
Пробовал и виды спорта и активности менять, все равно не хочется и все тут
+19
-1
+18
Ответ Evgen_Hazard
Это просто невероятно до какого возраста человек занимался на высшем уровне своей работой, иногда думаешь что 36 лет уже ну всё, конец карьеры, а он ещё 10 лет после неё играл)
С такой аватаркой это довольно забавно читать.
+17
0
+17
Ответ Андрей Федоров
Вот тоже перегорел после 13 лет спорта. Тошнит от вида железок в спорт зале. Пробовал и виды спорта и активности менять, все равно не хочется и все тут
Это видимо возраст. У меня так же было. Потом жизненные приоритеты смещаются. Например в сторону пирожков.)))
+15
-1
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
46(!) лет - была отличная карьера футболиста. Пора на тренескую работу - с головой у него раньше всегда было нормально.
И не мусорный бак вместо сердца)
+12
-1
+11
Это просто невероятно до какого возраста человек занимался на высшем уровне своей работой, иногда думаешь что 36 лет уже ну всё, конец карьеры, а он ещё 10 лет после неё играл)
+13
-2
+11
Ответ Андрей Федоров
Вот тоже перегорел после 13 лет спорта. Тошнит от вида железок в спорт зале. Пробовал и виды спорта и активности менять, все равно не хочется и все тут
Я лично кайфую от бадминтона, стоит попробовать, возможно зайдёт
+6
0
+6
Ответ Francesc Fàbregas
С такой аватаркой это довольно забавно читать.
Что за перекличка бывших одноклубников?)
+6
0
+6
Ответ Olajuvon
Без спорта в том или ином виде нельзя жить!
Ты просто молод еще и не знаешь, что бывает по другому. Когда тебе будет 45-50 и ты откроишь для себя мир женщин за 35 это и станет для тебя спортом.))
А еще передо мной пример двоюродного брата. Он с детства занимался всем чем только можно. Командные виды спорта, всякие боевые искусства, боксы и т.д. Всё было опробовано. И во взрослой жизни он не умерил свою активность. В итоге в 41 ему заменили коленный состав. Но даже это его не остановило. Теперь не знает как сказать жене, что нужна замена второго коленного сустава. Плюс еще появились проблемы с тазом и спиной. И всё из-за занятий спортом. Вовремя не остановился.
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Без спорта в том или ином виде нельзя жить!
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Отдыхай, Джиджи👍🏻
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Эх, кубок ЛЧ был бы вишенкой на торте, но для лучшего голкипера всех времен это мелочь
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Всем до фонаря на тебя, неприспособленный к жизни инфантил с раздутым эго
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Пусть отдохнет легенда. Ждём в новой роли
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Надо просто жить в своё удовольствие!!!Тренером стать?Для чего?Адреналина не хватает?Думается всех денег не заработаешь,а вот здоровье от нервов можно подорвать.
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Ответ Андрей Федоров
Вот тоже перегорел после 13 лет спорта. Тошнит от вида железок в спорт зале. Пробовал и виды спорта и активности менять, все равно не хочется и все тут
Свой дом надо. И огородом заниматься =)
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Ответ Биллибоб
Я лично кайфую от бадминтона, стоит попробовать, возможно зайдёт
а сколько лет если не секрет? тоже думаю мож попробовать но не ясно как там с травмами
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Ответ Amalfitano
Ты просто молод еще и не знаешь, что бывает по другому. Когда тебе будет 45-50 и ты откроишь для себя мир женщин за 35 это и станет для тебя спортом.)) А еще передо мной пример двоюродного брата. Он с детства занимался всем чем только можно. Командные виды спорта, всякие боевые искусства, боксы и т.д. Всё было опробовано. И во взрослой жизни он не умерил свою активность. В итоге в 41 ему заменили коленный состав. Но даже это его не остановило. Теперь не знает как сказать жене, что нужна замена второго коленного сустава. Плюс еще появились проблемы с тазом и спиной. И всё из-за занятий спортом. Вовремя не остановился.
Мне уже 47, и я давно открыл мир женщин за 35)
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Ответ Amalfitano
Ты просто молод еще и не знаешь, что бывает по другому. Когда тебе будет 45-50 и ты откроишь для себя мир женщин за 35 это и станет для тебя спортом.)) А еще передо мной пример двоюродного брата. Он с детства занимался всем чем только можно. Командные виды спорта, всякие боевые искусства, боксы и т.д. Всё было опробовано. И во взрослой жизни он не умерил свою активность. В итоге в 41 ему заменили коленный состав. Но даже это его не остановило. Теперь не знает как сказать жене, что нужна замена второго коленного сустава. Плюс еще появились проблемы с тазом и спиной. И всё из-за занятий спортом. Вовремя не остановился.
Мир женщин за 35 и даже за 40 необязательно открывать после 40 :))
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