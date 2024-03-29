Буффон о завершении карьеры: «Я 9 месяцев не занимаюсь спортом – хватит. Более 30 лет я вел одну и ту же жизнь, достиг точки насыщения, нужна мотивация»
Джанлуиджи Буффон рассказал о ментальном и физическом состоянии после карьеры.
«Я уже девять месяцев не занимаюсь спортом, потому что, наверное, с меня хватит.
Мне нужно вновь обрести желание и волю к физическим нагрузкам. Думаю, в ближайшие несколько месяцев я попытаюсь восстановиться, а пока не буду [заниматься спортом].
Все дело в том, что 30 с лишним лет я вел одну и ту же жизнь, и сейчас я достиг точки насыщения, мне нужна мотивация», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Буффон в интервью Stasera c’è Cattelan.
Пора на тренескую работу - с головой у него раньше всегда было нормально.
Тошнит от вида железок в спорт зале.
Пробовал и виды спорта и активности менять, все равно не хочется и все тут
А еще передо мной пример двоюродного брата. Он с детства занимался всем чем только можно. Командные виды спорта, всякие боевые искусства, боксы и т.д. Всё было опробовано. И во взрослой жизни он не умерил свою активность. В итоге в 41 ему заменили коленный состав. Но даже это его не остановило. Теперь не знает как сказать жене, что нужна замена второго коленного сустава. Плюс еще появились проблемы с тазом и спиной. И всё из-за занятий спортом. Вовремя не остановился.