Буффон о завершении карьеры: «Я 9 месяцев не занимаюсь спортом – хватит. Более 30 лет я вел одну и ту же жизнь, достиг точки насыщения, нужна мотивация»

Джанлуиджи Буффон рассказал о ментальном и физическом состоянии после карьеры.

«Я уже девять месяцев не занимаюсь спортом, потому что, наверное, с меня хватит.

Мне нужно вновь обрести желание и волю к физическим нагрузкам. Думаю, в ближайшие несколько месяцев я попытаюсь восстановиться, а пока не буду [заниматься спортом].

Все дело в том, что 30 с лишним лет я вел одну и ту же жизнь, и сейчас я достиг точки насыщения, мне нужна мотивация», – сказал бывший вратарь « » и сборной Италии Буффон в интервью Stasera c’è Cattelan.