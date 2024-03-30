«Ростов» возложил цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»

«Ростов» почтил память погибших в трагедии в «Крокусе».

«Ростов» возложил цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Только что всей командой посетили мемориал возле «Крокуса»… Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам и мужества! Мы все поддерживаем вас!», – написано в сообщении клуба.

Фото: телеграм «Ростова»

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 143 человека.