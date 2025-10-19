  • Спортс
  • Алаев про «Локо» – ЦСКА: «Радует, что именно российские футболисты впечатляют своей игрой. Один из лучших матчей сезона»
3

Алаев про «Локо» – ЦСКА: «Радует, что именно российские футболисты впечатляют своей игрой. Один из лучших матчей сезона»

Александр Алаев назвал матч «Локомотива» и ЦСКА одним из лучших в текущем сезоне.

Железнодорожники дома обыграли армейцев со счетом 3:0 в 12-м туре Мир РПЛ. Первый гол забил Алексей Батраков после дальнего удара, второй – Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

«Матч «Локомотив» – ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона – насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями.

Первый и второй голы получились сумасшедшими – настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах «Локомотива» и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты», – отметил президент РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
