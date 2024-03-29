Макаров и его жена собирались в «Крокус» в день теракта: «Хорошо, что не пошли. Бог отвел»

Денис Макаров рассказал, что собирался в «Крокус Сити Холл» в день теракта.

«Ужас, конечно. Мы живем очень близко от «Крокуса». 10 минут пешком, наверное. Когда все произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Скорая помощь ездила, вертолеты летали. Все это до четырех-пяти часов утра слушали. Это была очень тяжелая ночь. Я следил за происходящим в телефоне по интернету. Чувства были ужасные. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть.

Мы и сами собирались в «Крокус». Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошел теракт – в соседнем. Но, думаю, паника там ощущалась повсеместно. Хорошо, что не пошли. Бог отвел», – сказал полузащитник « ».