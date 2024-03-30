Личка о теракте в «Крокусе»: «Такое может случиться в любой момент в любой стране. Лучше об этом не думать, потому что иначе можно не выходить из дома»

Марцел Личка высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 143 человека.

– Как отреагировали на события в «Крокусе»?

– Ты никогда не знаешь, что может случиться. Это большая трагедия.

Мы приехали в среду положить цветы – была очень грустная и тяжелая атмосфера. Думаю, события не оказали давление на команду. Понятно, что был шок.

У меня такое уже было в декабре. Моя дочка была в школе, а вы помните, что случилось в Праге – она была в 50 метрах от места, где случилась такая же ситуация. Человек такое сильно переживает. Но это не влияет на игру.

– Вы чувствуете себя в безопасности в Москве?

– Это случилось в Мадриде, в Париже. Это может случиться в любой момент в любой стране.

Лучше об этом не думать, потому что иначе можно не выходить из дома. Такое может случиться везде, – сказал главный тренер « ».