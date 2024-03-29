«Крылья» выйдут на матч с «Зенитом» в футболках в память о погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»

Игроки «Крыльев Советов» выйдут на матч с «Зенитом» в памятных футболках.

«Совместно с партнерами приняли решение, что логотипы и надпись «Самара» будут выполнены в темных тонах. Также на них нанесено изображение журавлей в память трагических событий, произошедших в Подмосковье.

Все средства, вырученные с продажи футболок, пойдут на помощь пострадавшим в концертном зале «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении в телеграм-канале самарского клуба.

Матч « » с « » в рамках 22-го тура Мир пройдет в субботу в Самаре.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.