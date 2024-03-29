Виктор Гусев с сотрудниками «Крокуса» посетил игру «Динамо» – «Ростов». Комментатор произнес речь о трагедии и нанес символический удар по мячу
Виктор Гусев выступил перед матчем «Динамо».
Московский клуб пригласил комментатора на игру 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» на «ВТБ Арене».
«Рады приветствовать на матче болельщика бело-голубых Виктора Гусева и сотрудников «Крокуса» Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова!
София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в «Крокусе». Вот как выглядят герои», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».
Фото: t.me/fcdynamo
Гусев произнес посвященную трагедии речь перед началом игры и вместе с Артемом Донсковым нанес символический удар по мячу.
Также участники матча провели минуту молчания в память о жертвах теракта в Москве.
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