Виктор Гусев с сотрудниками «Крокуса» посетил игру «Динамо» – «Ростов». Комментатор произнес речь о трагедии и нанес символический удар по мячу

Виктор Гусев выступил перед матчем «Динамо».

Московский клуб пригласил комментатора на игру 22-го тура Мир с « » на « ».

«Рады приветствовать на матче болельщика бело-голубых и сотрудников «Крокуса» Софию Мейер и 14-летнего Артема Донскова!

София и Артем не поддались панике и помогли десяткам людей спастись во время событий в «Крокусе». Вот как выглядят герои», – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале « ».

Фото: t.me/fcdynamo

Гусев произнес посвященную трагедии речь перед началом игры и вместе с Артемом Донсковым нанес символический удар по мячу.

Также участники матча провели минуту молчания в память о жертвах теракта в Москве.

Виктор Гусев о спасении с женой из «Крокуса»: «Сотрудница София Мейер вывела нас и других людей из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу»