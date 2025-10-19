Доменек о календаре: «Необходимо ограничить количество матчей и предоставлять больше времени молодым футболистам и тем, кто играет меньше»

Раймон Доменек высказался о перегруженном футбольном календаре.

– В 1972 году вы были одним из лидеров забастовки игроков во Франции. Стоит ли теперешним футболистам последовать вашему примеру в отношении расписания матчей?

– Мы остановили футбол, выступая против пожизненных контрактов, которые нас поработили. Сегодня нужно больше смелости и меньше слов. Проблема в том, что слишком много играет меньшинство [футболистов].

Необходимо установить ограничение на количество матчей, но, чтобы обеспечить качество игры в каждом турнире, нужно предоставлять больше времени молодым игрокам и тем, кто играет меньше.

Также следует создать фонд для игроков старшего возраста, находящихся в затруднительном положении. Именно благодаря им футбол сегодня так процветает, – заявил экс-защитник и бывший тренер сборной Франции.