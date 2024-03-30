Личка об ошибке Лещука: «Его вины в поражении нет. Сказал, что Нойер, вратари «Ливерпуля», «Ман Сити» тоже ошибаются»

Главный тренер «Динамо» высказался о результативной ошибке Игоря Лещука.

Московский клуб уступил « » со счетом 1:4 в 22-м туре Мир . Первый гол ростовчане забили после того, как Кирилл Щетинин перехватил передачу в штрафной.

– Насколько вероятно, что после такого выступления Лещук сможет появиться на поле в ближайшее время?

– Я требую от вратарей играть низом...

– Казалось, это было очень рискованно.

– Уже сказал им что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, , Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла.

Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому. Но это футбол, в этом нет вины [Лещука], что мы проиграли. В игре больше индивидуальных ошибок. Может случиться одна такая, но ты можешь развернуть игру благодаря хорошему выступлению, – сказал .