Личка об ошибке Лещука: «Его вины в поражении нет. Сказал, что Нойер, вратари «Ливерпуля», «Ман Сити» тоже ошибаются»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Спорт-Экспресс Марцел Личка Андрей Кудравец Футбол

Главный тренер «Динамо» высказался о результативной ошибке Игоря Лещука.

Московский клуб уступил «Ростову» со счетом 1:4 в 22-м туре Мир РПЛ. Первый гол ростовчане забили после того, как Кирилл Щетинин перехватил передачу Игоря Лещука в штрафной.

– Насколько вероятно, что после такого выступления Лещук сможет появиться на поле в ближайшее время?

– Я требую от вратарей играть низом...

– Казалось, это было очень рискованно.

– Уже сказал им что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла.

Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому. Но это футбол, в этом нет вины [Лещука], что мы проиграли. В игре больше индивидуальных ошибок. Может случиться одна такая, но ты можешь развернуть игру благодаря хорошему выступлению, – сказал Личка

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14 комментариев
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Лещук в следующем интервью: думаю о переходе в Ливерпуль или Манчестер Сити
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Динамо странная команда в плане трансферов. Полевых игроков покупают очень даже хороших и продают тоже хорошо.
А вратарская позиция постоянно слабая. Шунин и Лещук это игроки для зоны стыков примерно. Неужели нельзя было за все годы кого-то купить надёжнее?
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Пора брать Агкацева
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Лещук видимо мыслями уже в очередном отпуске к США.
Слабый вратарь, Динамо надо брать нового основного, Антоху оставлять как символ в запасе, а Лещука отдавать в медиалигу.
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Зато Лещук хорошо отдыхает и бесстрашно громит всех недовольных в интернете!
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Ответ zanuda59
Лещук ошибся в цейтноте, но как здорово это использовал Щетинин. Нужно тоже положить на его умение.
Щетинин и "положил" на умение Лещука играть ногами.
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Владька под кожу ему залез всё-таки. Психологическую реабилитацию организуйте теперь.
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Как только открыл рот , так карма настигла сразу.
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Никто еще так не унижал Нойера
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Играть вратарю низом это очень прогрессивно, но какого хрена играть низом когда все игроки под прессингом? Надо же голову включать, а не тупо исполнять тренерскую установку.
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Нашел с кем сравнивать пустышку 🤣 он даже до уровня Игоря не дорос, да и не дорастет думаю.
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Играть ногами умеют не много вратарей а сейчас это стало модой.Привозы постоянные но от этого не отказываются.
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