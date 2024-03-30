Личка об ошибке Лещука: «Его вины в поражении нет. Сказал, что Нойер, вратари «Ливерпуля», «Ман Сити» тоже ошибаются»
Главный тренер «Динамо» высказался о результативной ошибке Игоря Лещука.
Московский клуб уступил «Ростову» со счетом 1:4 в 22-м туре Мир РПЛ. Первый гол ростовчане забили после того, как Кирилл Щетинин перехватил передачу Игоря Лещука в штрафной.
– Насколько вероятно, что после такого выступления Лещук сможет появиться на поле в ближайшее время?
– Я требую от вратарей играть низом...
– Казалось, это было очень рискованно.
– Уже сказал им что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла.
Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому. Но это футбол, в этом нет вины [Лещука], что мы проиграли. В игре больше индивидуальных ошибок. Может случиться одна такая, но ты можешь развернуть игру благодаря хорошему выступлению, – сказал Личка.
А вратарская позиция постоянно слабая. Шунин и Лещук это игроки для зоны стыков примерно. Неужели нельзя было за все годы кого-то купить надёжнее?
Слабый вратарь, Динамо надо брать нового основного, Антоху оставлять как символ в запасе, а Лещука отдавать в медиалигу.