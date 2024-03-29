Марцел Личка: «Выиграй «Динамо» у «Ростова», могли бы стать лидерами на день. А мы должны быть первыми после 30 туров. В дерби со «Спартаком» можем извиниться за поражение»
Марцел Личка признал, что «Динамо» было плохо готово к игре с «Ростовом» (1:4).
– При победе «Динамо» могло выйти на первое место. Повлияло ли это на психологию?
– Я это узнал утром, вообще не думал об этом. Я больше смотрю на соперника. «Ростов» – хороший соперник, агрессивный, физически готов, сегодня мы пропали.
Если бы мы выиграли, то могли стать лидерами на один день. А мы должны быть первыми после 30 туров.
По счету видно, что я не подготовил команду. Это была наша игра.
В Петербурге в матче на Кубок России будет тяжело, там искусственное поле. В дерби со «Спартаком» в РПЛ можем извиниться за поражение перед болельщиками.
– Кажется, у вас был недонастрой и в игре с «Зенитом». Что надо сделать, чтобы у команды глаза горели?
– После игры говорили с ребятами, сказал, что не можем проигрывать со счетом 1:4. Надо биться, нам не хватает остроты, жажды гола, мы ищем пасы, улучшаем позиции на поле, – сказал главный тренер «Динамо».
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Личка что-то знает о матче в Самаре?
Спасибо за инсайд