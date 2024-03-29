Марцел Личка: «Выиграй «Динамо» у «Ростова», могли бы стать лидерами на день. А мы должны быть первыми после 30 туров. В дерби со «Спартаком» можем извиниться за поражение»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка признал, что «Динамо» было плохо готово к игре с «Ростовом» (1:4).

– При победе «Динамо» могло выйти на первое место. Повлияло ли это на психологию?

– Я это узнал утром, вообще не думал об этом. Я больше смотрю на соперника. «Ростов» – хороший соперник, агрессивный, физически готов, сегодня мы пропали.

Если бы мы выиграли, то могли стать лидерами на один день. А мы должны быть первыми после 30 туров.

По счету видно, что я не подготовил команду. Это была наша игра.

В Петербурге в матче на Кубок России будет тяжело, там искусственное поле. В дерби со «Спартаком» в РПЛ можем извиниться за поражение перед болельщиками.

– Кажется, у вас был недонастрой и в игре с «Зенитом». Что надо сделать, чтобы у команды глаза горели?

– После игры говорили с ребятами, сказал, что не можем проигрывать со счетом 1:4. Надо биться, нам не хватает остроты, жажды гола, мы ищем пасы, улучшаем позиции на поле, – сказал главный тренер «Динамо».

Крушение «Динамо»: получили 0:3 от «Ростова» еще в первом тайме

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Аль Шинник
Не совсем понял про искусственное поле в Питере
СКА-Хабаровск из-за неготовности своего стадиона примет Динамо в матче кубка России в Питере на местном маленьком стадионе с искусственным покрытием
+32
-1
+31
Не совсем понял про искусственное поле в Питере
+33
-4
+29
Так вот оно что... Хитрый план по неожиданному захвату лидерства в 30-м туре.
+23
-4
+19
Это прямая "заслуга" Лички. Команду не подготовил, на левом фланге защиты старый переломаный Паршевлюк, на правом краю полузащиты бестолковый Макаров, который стремится в Европу.
+11
-2
+9
Динамо всю российскую историю так и живет: недооценили и менее классному сопернику, в следующем туре собрались и дали бой принципиальным. Итог соответствующий - плавают приблизительно в одном и том же месте (в таблице).
+14
-6
+8
У Динамо проблемы с мотивацией? Может, тогда на поле не выходить, раз даже с Зенитом не было настроя?
+11
-3
+8
Ответ Голубой лев
Не понял. Где искусственное поле?
На стадионе "Кировец", где СКА-Хабаровск примет Динамо на кубок
+9
-2
+7
Не понял. Где искусственное поле?
+11
-5
+6
Ответ artpal
СКА-Хабаровск из-за неготовности своего стадиона примет Динамо в матче кубка России в Питере на местном маленьком стадионе с искусственным покрытием
Спасибо, тогда ясно
+5
0
+5
Сглазили Динаму, слишком много разговоров о борьбе за Чемпионство, а если трезво подумать, ну какой Лещук или Паршивлюк Чемпионы, первый косячный, второй с пятиметровой форой на забросе проигрывает.
+5
0
+5
жалко денег стало. Ростов не жадничал и заработал 4 млн на помощь пострадавшим а динамо 1 млн. менты они и есть менты
+6
-2
+4
Это что такое вчера было? Очень похоже на начало конца и на то что иллюзии о притязании на чемпионство закончились просто нет других слов произошедшему...
+3
0
+3
Ответ Рагнар Лодброк
Комментарий удален модератором
Знаешь толк в огрызках?
+5
-3
+2
41 год болею за Динамо. Но в последнее время уже всякое желание пропадает переживать за любимый клуб с таким отношением футболистов к игре и результатам. Никакой отдачи и желания побеждать!!!
+2
0
+2
Пора начать топить за Арсенал какой-нить. Или даже Байер Неверкузен. Только не за этих бесхребетных.
+5
-3
+2
Лидеры на день. Если бы выиграли. А так опозорились на день, тур, неделю.
+6
-4
+2
Как бы то ни было рубаха-парню Личке меньше интервью нужно раздавать, меньше слов - больше дела... Удача любит тишину, её легко спугнуть...
+4
-2
+2
Ответ artpal
На стадионе "Кировец", где СКА-Хабаровск примет Динамо на кубок
Пасиб
+4
-2
+2
А у Лички глаза горят? Так проиграть...
+2
-1
+1
Перемудрил ТШ с составом на матч. Не попали в игру многие.
+3
-2
+1
Красиво излагается. Но "извиниться" не выйдет.
+1
0
+1
Ответ юра георгиевский
Динама в 30-м туре 5 место «захватит» или 4-е.
Комментарий удален модератором
Личка всё мечтает.
+1
-1
0
Ответ СаннСанычч
как и в хоккее вратаря нет надёжного сам себе привёз гол
Этот гол результата не изменил... К сожалению
0
0
0
Ответ Евгениий
Что-то ты разговорился последнее время. После 1-4 дома о лидерстве рассуждает
как и в хоккее вратаря нет надёжного сам себе привёз гол
+2
-2
0
с такой "игрой" господин Личка я бы поостерегся заявлять про реабилитацию со Спартаком. Защита - проходной двор, особенно при залихватских атаках через центр с обрезами...Как раз Спартак при таких играх как рыба в воде
0
0
0
С такой игрой, ты точно будешь извиняться седьмого числа и комментировать его будет петрушечкино с пойдой. У него чуйка: когда его "любимый" клуб ......, он сразу просится у усатой перcидки разрешения. Пускай лучше выпускает молодых, которые попу рвут, а не нытиков никчемных(деревянных), которых, боХ отвел.
+2
-2
0
На один день…
Личка что-то знает о матче в Самаре?
Спасибо за инсайд
+1
-1
0
А кто-то из отбитых фанатиков Динамо уже готов был им золотые медали давать после нескольких удачных матчей и провальных у конкурентов.
+6
-6
0
Ахахах, разблокирован новый трофей: "лидер на день"!!! Лучше уже не будет!!!😅😅😅
+10
-10
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий